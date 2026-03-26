    Wilno chwali się wielkimi porządkami po zimie. Wśród efektów… czystsze powietrze

    Wiosenne porządki w Wilnie przynoszą efekty szybciej niż się spodziewano. Choć sprzątanie ulic jeszcze trwa, pierwsze odczyty wskazują na wyraźne zmiany w jakości powietrza — i to w warunkach rosnącego ruchu. Co dokładnie się zmieniło?

    Autor: Jolanta Balkiewicz
    Wiosenne sprzątanie ulic w Wilnie poprawia jakość powietrza | Fot. Vilnius.lt

    Priorytet dla głównych tras i przestrzeni publicznych

    Prace rozpoczęto od miejsc o największym natężeniu ruchu. Obejmują one główne chodniki, ścieżki rowerowe, schody, przystanki komunikacji miejskiej oraz wysepki drogowe.

    Na Starym Mieście sprzątanie jest na finiszu – uporządkowano zarówno przestrzenie piesze, jak i fragmenty jezdni przy krawężnikach. W całym mieście pobocza ulic mają zostać oczyszczone do końca marca, natomiast tereny podwórkowe – do połowy kwietnia. Zakończono także zbieranie pojemników na sól pozostałych po zimowym utrzymaniu dróg.

    Harmonogram zależny od kategorii ulic i pogody

    Prace prowadzone są według kategorii ulic. Na głównych i reprezentacyjnych arteriach powinny zakończyć się do końca marca, natomiast na ulicach o mniejszym natężeniu ruchu – do 23 kwietnia. Ostateczne terminy mogą jednak ulec zmianie w zależności od warunków pogodowych.

    Za realizację odpowiadają firmy: „Ekonovus”, „Stebulė”, „Ecoservice”, „Šilėja” i „Grinda”.

    Wyraźny spadek zanieczyszczeń powietrza

    Sprzątanie ulic ma znaczenie nie tylko estetyczne, ale również zdrowotne. Wstępne dane z systemu czujników „Płuc Miasta” (lit. Miesto plaučiai) wskazują na znaczną poprawę jakości powietrza.

    10 marca na ulicy Vėtrungių, w ramach projektu „GreenMe5”, odnotowano spadek zanieczyszczenia cząstkami stałymi o ponad 30 procent. Wynik ten osiągnięto mimo większego natężenia ruchu niż przed przeprowadzeniem prac.

    Specjaliści wskazują, że po zimie nagromadzony kurz i drobne cząstki łatwo unoszą się w powietrzu przy suchej pogodzie i są rozprzestrzeniane przez ruch samochodowy. Mogą one przedostawać się do dróg oddechowych, powodując podrażnienia i dyskomfort.

    Długoterminowa ocena wpływu na środowisko

    Projekt „GreenMe5” ma na celu określenie najskuteczniejszych metod ograniczania zanieczyszczeń powietrza i hałasu. Na ulicy Vėtrungių wcześniej wdrożono już działania takie jak nasadzenia zieleni i ograniczenia ruchu, a obecnie analizowany jest także wpływ sprzątania ulic.

    Zmiany jakości powietrza są monitorowane na różnych etapach prac. Po ich zakończeniu przeprowadzone zostaną szczegółowe analizy, które pozwolą ocenić długoterminowy wpływ działań na środowisko miejskie oraz zdrowie mieszkańców.

    ŹródłaOpr. J.B. na podst. Vilnius.lt

