Innowacyjne narzędzie

Samorząd miasta Wilna rozpoczął realizację projektu „LIFE Clean Air”, w ramach którego przetestowany zostanie model prognozowania jakości powietrza „LLULL Environment”. System będzie analizował dane meteorologiczne i środowiskowe, by z wyprzedzeniem — do trzech dni — przewidzieć poziom zanieczyszczenia powietrza.

Model ma umożliwić prognozowanie m.in. rozprzestrzeniania się cząstek stałych, tlenku węgla, amoniaku czy dwutlenku azotu. Narzędzie będzie szczególnie przydatne w czasie nasilonego ruchu drogowego, napływu pyłu saharyjskiego oraz zdarzeń ekstremalnych, takich jak pożary.

„Dzięki temu narzędziu będziemy mogli nie tylko reagować na zanieczyszczenia, ale także przewidywać je z wyprzedzeniem. Pozwoli to na podjęcie działań zapobiegawczych w odpowiednim czasie, ochronę najbardziej wrażliwych grup mieszkańców i zapewnienie lepszej jakości powietrza” — powiedział Emilis Tamošiūnas, specjalista ds. programów ochrony środowiska i zarządzania zielenią w Samorządzie Miasta Wilna.

Wspólny program działań

Celem projektu „LIFE Clean Air” jest także opracowanie kompleksowego programu poprawy jakości powietrza w mieście. Samorząd liczy na zintegrowanie działań różnych instytucji oraz wdrażanie skutecznych rozwiązań zapobiegawczych.

„Projekt LIFE Clean Air ma na celu połączenie różnych inicjatyw i zjednoczenie wysiłków specjalistów. Program jakości powietrza powinien kompleksowo rozwiązywać kwestię jakości powietrza — zarówno poprzez przewidywanie środków zapobiegawczych, jak i tworzenie dokładniejszych modeli prognozowania” — powiedział specjalista.

Ostrzeżenia dla mieszkańców i placówek

Nowy model prognozowania pozwoli na wcześniejsze ostrzeganie mieszkańców, szkół i innych instytucji o ryzyku wystąpienia wysokiego stężenia zanieczyszczeń. Możliwe będzie wdrażanie działań zapobiegawczych, takich jak ograniczenia w ruchu drogowym czy czasowe zawieszenie działalności przemysłowej.

„Zanieczyszczenie powietrza to cichy zabójca, który ma bezpośredni wpływ na nas. Nie uciekniemy przed nim. A pożary wysypisk śmieci, które wybuchły w zeszłym roku, oraz zanieczyszczenie cząstkami stałymi, przynoszone nawet z Sahary, pokazują, że musimy być przygotowani na różne scenariusze” — podkreślił Emilis Tamošiūnas.

Spotkanie ekspertów

9 stycznia w siedzibie Samorządu miasta Wilna odbyło się spotkanie specjalistów zaangażowanych w kwestie ochrony powietrza. Uczestniczyli w nim przedstawiciele samorządu, agencji ochrony środowiska, organizacji miejskich, uczelni, instytucji zdrowia publicznego oraz firm technologicznych.

Miasto Wilno posiada już system monitoringu jakości powietrza „Płuca miasta” (lit. Miesto plaučiai). Nowe narzędzie prognozujące ma zostać zintegrowane z tą platformą, by mieszkańcy mogli uzyskać jeszcze dokładniejsze informacje.

Projekty pilotażowe

W ramach innego projektu — „Green Me5” — na ulicy Vėtrungių w Wilnie testowane są różne metody ograniczania zanieczyszczenia: m.in. ograniczenia ruchu i zazielenianie przestrzeni. Wiosną planowane są badania nad wpływem częstszego mycia ulic na poziom cząstek stałych.

Równolegle Wilno uczestniczy w międzynarodowym projekcie AURORA, którego celem jest opracowanie systemów monitorowania i ostrzegania przed skutkami zmian klimatycznych dla zdrowia publicznego.

