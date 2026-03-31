Nielegalne połowy w rejonie telszańskim

W niedzielę 29 marca funkcjonariusze Departamentu Ochrony Środowiska (AAD) ujawnili przypadek nielegalnego połowu ryb, w wyniku którego zajęto środki i narzędzia wykorzystywane do popełnienia wykroczenia — samochód, łódź oraz sieci. Działania były efektem zgłoszenia otrzymanego 28 marca, dotyczącego dwóch osób rozstawiających sieci na jeziorze Lūkstas.

Po uzyskaniu informacji funkcjonariusze zorganizowali zasadzkę. Następnego dnia pracownicy Wydziału Ochrony Przyrody w Szawlach zaobserwowali, że podejrzani przyjechali samochodem do łodzi, z której wcześniej rozstawiono sieci. W trakcie działań zauważono, jak mężczyźni wypłynęli łodzią w celu wyciągnięcia sieci, a następnie załadowali je wraz z rybami do pojazdu.

Podczas kontroli samochodu odjeżdżającego znad jeziora funkcjonariusze znaleźli dwie sieci stałe oraz nielegalnie złowione ryby: pięć szczupaków, trzy karpie, jeden lin i dwie czerwie. W związku z naruszeniem przepisów zajęto łódź z wiosłami, sieci, połów oraz samochód.

Jak poinformował AAD w poniedziałek 30 marca, jest to pierwszy przypadek zastosowania zaostrzonych przepisów po zmianach w Kodeksie wykroczeń administracyjnych. Nowe regulacje przewidują możliwość zajęcia i konfiskaty samochodu wykorzystywanego do transportu niedozwolonych narzędzi połowowych oraz nielegalnie złowionych ryb.

Wstępnie oszacowano szkody w zasobach rybnych na 1,6 tys. euro. Wobec sprawców sporządzono protokoły o wykroczeniach administracyjnych.