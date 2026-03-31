    Obecne oblicze renowacji: zapraszamy do głosowania na najlepszy projekt

    Co może zmienić dobrze zaplanowana renowacja bloku wielomieszkaniowego? Dziesięć wybranych historii renowacji budynków z całej Litwy pokazuje, że zmiana jest znacznie większa niż tylko nowa fasada czy niższe rachunki. Agencja Zarządzania Projektami Środowiskowymi (APVA) ogłasza konkurs „Projekt renowacji roku 2026” i zaprasza do oceny wpływu współczesnej renowacji na stare bloki wielomieszkaniowe oraz do wyboru projektu najbardziej godnego uwagi.

    Autor: KW
    Odnowiony blok wielomieszkaniowy.
    Odnowiony blok wielomieszkaniowy | Fot. archiwum APVA

    Czytaj również...

    Celem tegorocznej edycji jest nie tylko wyłonienie najbardziej udanych projektów, ale także przypomnienie, że modernizacja wpływa nie tylko na stan techniczny budynku. Zmienia ona również nawyki społeczności, kształtuje podejście do środowiska mieszkalnego, a często staje się impulsem do zmian w całej dzielnicy.

    Gintarė Burbienė, dyrektor Departamentu Modernizacji Budynków APVA, zauważa, że w tym roku szczególną uwagę poświęca się wdrażaniu zaawansowanych technologii, komfortowi oraz wpływowi społecznemu: „Zmodernizowany blok wielomieszkaniowy to nie tylko odnowione ściany i ocieplenie budynku, ale także impuls do zmian w całym rejonie: więcej porządku, bezpieczeństwa, estetyki oraz aktywniejsze zaangażowanie mieszkańców”.

    Coraz częściej wdrażane są nowoczesne rozwiązania

    Tegoroczni kandydaci wyróżniają się tym, że rozwiązania, które jeszcze niedawno były uważane za wyjątkowe, dziś stają się normą. Na dachach bloków coraz częściej montuje się instalacje fotowoltaiczne, kolektory słoneczne, stosuje się pompy ciepła oraz instaluje inteligentne systemy zarządzania mikroklimatem. Rozwiązania te pozwalają zapewnić niższe zużycie energii oraz efektywną regulację temperatury i wilgotności przez cały rok.

    Kolejny trend – zmienia się również podejście mieszkańców. Wielu z nich postrzega renowację nie tylko przez pryzmat finansowy, ale także z perspektywy długoterminowych korzyści: komfort, bezpieczeństwo, mniejsze ryzyko awarii, wyższa wartość mieszkania. Cieszy fakt, że rośnie liczba aktywnych właścicieli mieszkań, którzy chętnie angażują się w proces podejmowania decyzji. To również przyczynia się do sukcesu projektów.

    Jakie kryteria są najważniejsze przy ocenie?

    Oceniając kandydatów do tytułu „Projektu renowacyjnego roku 2026”, G. Burbienė zachęca do uwzględnienia nie tylko liczb. Istotne są rzeczywiste wyniki oszczędności energii, wybrane inteligentne rozwiązania, poprawa mikroklimatu wewnętrznego oraz możliwość regulacji ogrzewania. Równie ważne są renowacje przestrzeni wspólnych i otoczenia oraz rozwiązania estetyczne.

    „Kolejnym aspektem oceny jest kompleksowy wpływ każdego projektu. Czy rozwiązuje się kilka problemów jednocześnie: zmniejszenie zużycia energii, kontrola zanieczyszczenia środowiska i hałasu, zwiększenie bezpieczeństwa, zaangażowanie społeczności. Takie projekty stają się nie tylko przykładami dobrych praktyk, ale także zachęcają innych do wprowadzania zmian” – twierdzi G. Burbienė.

    Kandydaci do tytułu „Projektu renowacyjnego roku” zostaną zaprezentowani w marcu i kwietniu w specjalnym cyklu artykułów. W kwietniu odbędzie się głosowanie, podczas którego mieszkańcy będą mogli wyrazić swoją opinię. Szczegółowe informacje o projektach będą publikowane na koncie APVA na Facebooku.

    Wszyscy mogą cieszyć się komfortem i estetyką

    APVA przypomina osobom rozważającym renowację: wszystkie bloki wielomieszkaniowe wybudowane przed 1993 r. mogą zostać odnowione przy wsparciu państwa. Obejmuje ona nie tylko rozwiązania w zakresie efektywności energetycznej, ale także zmiany zwiększające komfort: rozbudowę balkonów, montaż nowych, przechowalnie rowerów, stacje ładowania pojazdów elektrycznych, adaptację piwnic na schowki.

    W 2025 r. na Litwie wyremontowano 359 bloków, a 35 z nich wdrożyło innowacyjne technologie i odnawialne źródła energii. Przyniosło to nie tylko oszczędności ciepła, ale także zmniejszenie emisji dwutlenku węgla oraz bardziej nowoczesne i bezpieczne otoczenie. Mieszkańcy cieszą się ciepłem i niższymi rachunkami, a także bardziej przytulnym i wygodnym otoczeniem.

    Projekt „Promowanie renowacji bloków wielomieszkaniowych” jest finansowany ze środków Funduszu Spójności.

    Benita Gaižiūnaitė

    Społeczeństwo

    Czasem trzeba po prostu być obok

    — Mam 43 lata. Pracuję jako freelancer, jestem programistą — mówi Evaldas, wolontariusz hospicjum. — To oznacza, że nie jestem na stałe przywiązany ani do jednego miejsca, ani do...
    Newsy

    Zajęcia teatralne!

    Podczas zajęć:odkryjemy potencjał sceniczny i uwolnimy twórczą energię;nauczymy się śmiało czuć przed publicznością;będziemy lepiej poznawać siebie i innych, rozwijając inteligencję emocjonalną.Miejsce: ul. Wileńska 2, Rudamina, rejon wileńskiGrupa wiekowa: od...
    Szkolnictwo

    „Kochajmy przyrodę — wieszajmy budki lęgowe”: piękne święto w Kowalczukach

    W piątek 13 marca pracownicy Filii Centralnej Biblioteki Samorządu Rejonu Wileńskiego w Kowalczukach zorganizowali akcję ekologiczną pod hasłem „Kochajmy przyrodę — wieszajmy budki lęgowe”.

