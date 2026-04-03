Program, zainicjowany przez Ministerstwo Energetyki, obejmuje osoby, które wymieniły stare urządzenia na nowoczesne i bardziej ekologiczne rozwiązania. Wnioski mogą składać właściciele mieszkań, którzy już zainstalowali nowe systemy i przedstawią dokumenty potwierdzające zakup oraz montaż.

„Kontynuujemy wsparcie dla mieszkańców, którzy chcą zrezygnować z nieefektywnych rozwiązań grzewczych i wybierać nowocześniejsze, przyjazne dla środowiska technologie. To nie tylko obniża rachunki za ogrzewanie, ale także przyczynia się do czystszego środowiska i większej niezależności energetycznej Litwy, zwiększając wykorzystanie energii odnawialnej i zmniejszając zużycie paliw kopalnych w gospodarstwach domowych w kraju” — powiedziała Edita Gudauskienė, wiceminister energetyki.

Kto może otrzymać dofinansowanie

Wsparcie przysługuje osobom, które zainstalowały nowe, nieużywane kotły na biopaliwo lub pompy ciepła z certyfikatem klasy 5, w tym systemy typu ziemia-woda, woda-woda, powietrze-woda oraz powietrze-powietrze. Urządzenia muszą być przeznaczone do ogrzewania mieszkania.

Średnia kwota dofinansowania wynosi około 3 500 euro w przypadku pomp ciepła oraz około 1 500 euro dla kotłów na biopaliwo klasy 5. Wnioski będą rozpatrywane na bieżąco, a wypłaty mają następować w ciągu 30 dni od ich zatwierdzenia.

Rosnące zainteresowanie programem

Od uruchomienia programu w 2023 r. mieszkańcy zainstalowali prawie 15,8 tys. urządzeń wykorzystujących odnawialne źródła energii. Łączna kwota wypłaconego wsparcia wyniosła 52 mln euro.

Do 2029 r. planowane jest zwiększenie mocy wytwórczych ciepła z odnawialnych źródeł energii o 166 MW. Z programu ma skorzystać około 35 tys. gospodarstw domowych.

Szczegółowe informacje dotyczące zasad finansowania oraz składania wniosków dostępne są na stronie Litewskiej Agencji Energetycznej: www.ena.lt/inpa-katilokeita.