    Znów można prosić o dopłaty do ogrzewania. Średnia kwota sięga 1,5 tys. euro dla kotłów

    Od 1 kwietnia mieszkańcy, którzy zmodernizowali systemy grzewcze, mogą ponownie ubiegać się o wsparcie finansowe. Na dotacje przeznaczono 4,5 mln euro, a program realizuje Litewska Agencja Energetyczna.

    Autor: Jolanta Balkiewicz
    Mieszkańcy mogą ubiegać się o dofinansowanie na nowoczesne i ekologiczne systemy ogrzewania | Andrius Ufartas, ELTA

    Czytaj również...

    Program, zainicjowany przez Ministerstwo Energetyki, obejmuje osoby, które wymieniły stare urządzenia na nowoczesne i bardziej ekologiczne rozwiązania. Wnioski mogą składać właściciele mieszkań, którzy już zainstalowali nowe systemy i przedstawią dokumenty potwierdzające zakup oraz montaż.

    „Kontynuujemy wsparcie dla mieszkańców, którzy chcą zrezygnować z nieefektywnych rozwiązań grzewczych i wybierać nowocześniejsze, przyjazne dla środowiska technologie. To nie tylko obniża rachunki za ogrzewanie, ale także przyczynia się do czystszego środowiska i większej niezależności energetycznej Litwy, zwiększając wykorzystanie energii odnawialnej i zmniejszając zużycie paliw kopalnych w gospodarstwach domowych w kraju” — powiedziała Edita Gudauskienė, wiceminister energetyki.

    Kto może otrzymać dofinansowanie

    Wsparcie przysługuje osobom, które zainstalowały nowe, nieużywane kotły na biopaliwo lub pompy ciepła z certyfikatem klasy 5, w tym systemy typu ziemia-woda, woda-woda, powietrze-woda oraz powietrze-powietrze. Urządzenia muszą być przeznaczone do ogrzewania mieszkania.

    Średnia kwota dofinansowania wynosi około 3 500 euro w przypadku pomp ciepła oraz około 1 500 euro dla kotłów na biopaliwo klasy 5. Wnioski będą rozpatrywane na bieżąco, a wypłaty mają następować w ciągu 30 dni od ich zatwierdzenia.

    Rosnące zainteresowanie programem

    Od uruchomienia programu w 2023 r. mieszkańcy zainstalowali prawie 15,8 tys. urządzeń wykorzystujących odnawialne źródła energii. Łączna kwota wypłaconego wsparcia wyniosła 52 mln euro.

    Do 2029 r. planowane jest zwiększenie mocy wytwórczych ciepła z odnawialnych źródeł energii o 166 MW. Z programu ma skorzystać około 35 tys. gospodarstw domowych.

    Szczegółowe informacje dotyczące zasad finansowania oraz składania wniosków dostępne są na stronie Litewskiej Agencji Energetycznej: www.ena.lt/inpa-katilokeita.

    Czytaj także: Dyskusje ws. podniesienia podatku na ogrzewanie. „Za” i „Przeciw”

    ŹródłaOpr. J.B. na podst. inf. Ministerstwa Energetyki

    Mieszkanie ważniejsze od samochodu? Na Litwie przełamał się wieloletni trend

    Dotychczas na Litwie życie bez samochodu było życiem co najmniej dziwnym. Nawet własnościowe mieszkanie nie było tak istotne, mimo litewskiego kultu nieruchomości. Nowe dane mogą sygnalizować przełom — a może nawet zmianę mentalności.
    Rząd rozszerza ulgi notarialne dla młodych rodzin na Litwie

    Najważniejsza propozycja resortu sprawiedliwości zakłada zwiększenie limitu wartości mieszkań objętych zwolnieniem z opłaty notarialnej z 87 tys. do 120 tys. euro. Oznacza to, że większa liczba młodych rodzin skorzysta...
    Krytyczny niedobór powszechnej grupy krwi na Litwie. „Musimy bić na alarm”

    Krytyczny stan zapasów„Sytuacja jest krytyczna, zespół poinformował mnie wczoraj, że naprawdę musimy zwrócić się o pomoc, bić na alarm” — powiedziała w środę 1 kwietnia w radiu LRT Lina...

