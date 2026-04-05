Życzenia mera rejonu wileńskiego z okazji Wielkanocy

Wielkanoc przypomina nam o nowym początku, sile tkwiącej we wspólnocie oraz wierze, która inspiruje do tworzenia piękniejszej przyszłości.

Rejon Wileński to miejsce, w którym spotykają się różne tradycje, języki i kultury. Mimo tej różnorodności łączy nas wspólna miłość do naszej ojczystej ziemi i wzajemna więź serc. Bądźmy zjednoczeni, pielęgnujmy nasze tradycje i dzielmy się dobrem.

Niech w te Święta Państwa domy wypełnią radosne uśmiechy, a świąteczny stół zgromadzi najbliższych w atmosferze ciepła i wspólnoty. Niech ozdabianie pisanek pobudza twórczą wyobraźnię, a ich turlanie przynosi radość, lekkość i dziecięcą wesołość.

Niech świąteczna radość przeistacza się w dobre czyny, szacunek wobec bliskich i poczucie wspólnoty w naszej codziennej pracy. Niech ten nastrój inspiruje do tworzenia, rozwoju i pielęgnowania naszego wspólnego domu — Rejonu Wileńskiego.

Życzę ciepłych, pełnych nadziei i wiary Świąt Wielkanocnych!

Wesołego Alleluja!

Mer Samorządu Rejonu Wileńskiego Robert Duchniewicz