Życzenia mera rejonu wileńskiego z okazji Wielkanocy

    Drodzy Mieszkańcy Rejonu Wileńskiego, z okazji Świąt Wielkanocnych, które są symbolem odrodzenia wiosny, nadziei i wiary, składam najserdeczniejsze życzenia.

    Autor: KW
    Robert Duchniewicz z rodziną.

    Wielkanoc przypomina nam o nowym początku, sile tkwiącej we wspólnocie oraz wierze, która inspiruje do tworzenia piękniejszej przyszłości.

    Rejon Wileński to miejsce, w którym spotykają się różne tradycje, języki i kultury. Mimo tej różnorodności łączy nas wspólna miłość do naszej ojczystej ziemi i wzajemna więź serc. Bądźmy zjednoczeni, pielęgnujmy nasze tradycje i dzielmy się dobrem.

    Niech w te Święta Państwa domy wypełnią radosne uśmiechy, a świąteczny stół zgromadzi najbliższych w atmosferze ciepła i wspólnoty. Niech ozdabianie pisanek pobudza twórczą wyobraźnię, a ich turlanie przynosi radość, lekkość i dziecięcą wesołość.

    Niech świąteczna radość przeistacza się w dobre czyny, szacunek wobec bliskich i poczucie wspólnoty w naszej codziennej pracy. Niech ten nastrój inspiruje do tworzenia, rozwoju i pielęgnowania naszego wspólnego domu — Rejonu Wileńskiego.

    Życzę ciepłych, pełnych nadziei i wiary Świąt Wielkanocnych!

    Wesołego Alleluja!

    Mer Samorządu Rejonu Wileńskiego Robert Duchniewicz

    Afisze

    Więcej od autora

    Szkolnictwo

    Tradycja, która łączy pokolenia: jak „Pszczółki” wiły palmy wielkanocne

    W przedświątecznej atmosferze, pełnej radości i oczekiwania na Wielkanoc, dzieci z grupy „Pszczółki” z Filii Szkoły Początkowej w Mariampolu wzięły udział w wyjątkowych zajęciach edukacyjnych poświęconych pleceniu palm wielkanocnych. Spotkanie odbyło się w Centrum Kultury w Rudominie Filia w Mariampolu, które na ten czas stało się przestrzenią pełną kolorów, natury i twórczej energii.
    Wiadomości

    Kilkakrotnie przechwytywano rosyjskie samoloty

    W drugiej połowie marca myśliwce NATO pełniące misję Air Policing w krajach bałtyckich wielokrotnie wznosiły się w powietrze, aby identyfikować rosyjskie samoloty naruszające przepisy lotnicze — poinformowało we wtorek 31 marca Ministerstwo Ochrony Kraju.
    Newsy

    Koncert „Oh, miłości | chwilo | życiu” w Centrum Kultury w Rudominie

    Usłyszą Państwo najpiękniejsze polskie piosenki aktorskie, które poruszą serce i przeniosą w wyjątkowy świat emocji.Wstęp wolnyRejestracja: https://forms.gle/2snPjJqe44Cbrjon9https://kurierwilenski.lt/2024/12/17/glosy-nowej-ery-mlodzi-i-utalentowani-zaspiewali-na-scenie-dkp-w-wilnie/Centrum Kultury w Rudominie

