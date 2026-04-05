Sztuka inspirowana naturą

Zajęcia zostały poprowadzone przez panie Dorotę Skoczyk oraz Teresę Skoczyk, które z ogromnym zaangażowaniem i pasją wprowadziły dzieci w świat wielkanocnych tradycji. Dzięki ich doświadczeniu oraz serdecznej atmosferze, każde dziecko mogło spróbować swoich sił w tej pięknej, ludowej sztuce.

Podczas warsztatów przedszkolaki tworzyły palmy z suszonych roślin — traw, kwiatów i gałązek, które zachwycały naturalnym pięknem i różnorodnością. Dzieci z dużym skupieniem i radością komponowały własne prace, ucząc się jednocześnie cierpliwości oraz dokładności. Każda palma była wyjątkowa i stanowiła małe dzieło sztuki inspirowane naturą.

Zajęcia były nie tylko okazją do rozwijania zdolności manualnych i kreatywności, ale również ważną lekcją kultywowania tradycji.

Wspólne tworzenie sprzyjało integracji grupy oraz budowaniu relacji opartych na współpracy i wzajemnym wsparciu. Uśmiechy i zaangażowanie dzieci pokazały, jak wiele radości może przynieść kontakt z tradycją i naturą.

Zajęcia były nie tylko okazją do rozwijania kreatywności, ale również ważną lekcją kultywowania tradycji | Fot. archiwum szkolne

Powód do dumy

Serdecznie dziękujemy paniom Dorocie Skoczyk oraz Teresie Skoczyk za przeprowadzenie inspirujących warsztatów oraz przekazanie dzieciom tej pięknej tradycji.

To był dzień pełen twórczej pracy, radości i prawdziwie świątecznego klimatu. Dla wielu dzieci było to pierwsze spotkanie z tak wyjątkową formą rękodzieła, co sprawiło, że doświadczenie to nabrało jeszcze większej wartości. Własnoręcznie wykonane palmy stały się nie tylko piękną ozdobą, ale również powodem do dumy dla każdego przedszkolaka.

Z pewnością zajęcia te na długo pozostaną w pamięci dzieci jako czas pełen inspiracji, wspólnej pracy i odkrywania piękna tradycji.

Ilona Maciulewicz, nauczyciel nauczania przedszkolnego

Lucyna Bekesz, starszy nauczyciel nauczania przedszkolnego