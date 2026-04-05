    Tradycja, która łączy pokolenia: jak „Pszczółki” wiły palmy wielkanocne

    W przedświątecznej atmosferze, pełnej radości i oczekiwania na Wielkanoc, dzieci z grupy „Pszczółki” z Filii Szkoły Początkowej w Mariampolu wzięły udział w wyjątkowych zajęciach edukacyjnych poświęconych pleceniu palm wielkanocnych. Spotkanie odbyło się w Centrum Kultury w Rudominie Filia w Mariampolu, które na ten czas stało się przestrzenią pełną kolorów, natury i twórczej energii.

    Autor: KW
    Podczas warsztatów przedszkolaki tworzyły palmy z suszonych roślin.
    Podczas warsztatów przedszkolaki tworzyły palmy z suszonych roślin | Fot. archiwum szkolne

    Sztuka inspirowana naturą

    Zajęcia zostały poprowadzone przez panie Dorotę Skoczyk oraz Teresę Skoczyk, które z ogromnym zaangażowaniem i pasją wprowadziły dzieci w świat wielkanocnych tradycji. Dzięki ich doświadczeniu oraz serdecznej atmosferze, każde dziecko mogło spróbować swoich sił w tej pięknej, ludowej sztuce.

    Podczas warsztatów przedszkolaki tworzyły palmy z suszonych roślin — traw, kwiatów i gałązek, które zachwycały naturalnym pięknem i różnorodnością. Dzieci z dużym skupieniem i radością komponowały własne prace, ucząc się jednocześnie cierpliwości oraz dokładności. Każda palma była wyjątkowa i stanowiła małe dzieło sztuki inspirowane naturą.

    Zajęcia były nie tylko okazją do rozwijania zdolności manualnych i kreatywności, ale również ważną lekcją kultywowania tradycji.

    Wspólne tworzenie sprzyjało integracji grupy oraz budowaniu relacji opartych na współpracy i wzajemnym wsparciu. Uśmiechy i zaangażowanie dzieci pokazały, jak wiele radości może przynieść kontakt z tradycją i naturą.

    Zajęcia były nie tylko okazją do rozwijania kreatywności, ale również ważną lekcją kultywowania tradycji | Fot. archiwum szkolne

    Powód do dumy

    Serdecznie dziękujemy paniom Dorocie Skoczyk oraz Teresie Skoczyk za przeprowadzenie inspirujących warsztatów oraz przekazanie dzieciom tej pięknej tradycji.

    To był dzień pełen twórczej pracy, radości i prawdziwie świątecznego klimatu. Dla wielu dzieci było to pierwsze spotkanie z tak wyjątkową formą rękodzieła, co sprawiło, że doświadczenie to nabrało jeszcze większej wartości. Własnoręcznie wykonane palmy stały się nie tylko piękną ozdobą, ale również powodem do dumy dla każdego przedszkolaka.

    Z pewnością zajęcia te na długo pozostaną w pamięci dzieci jako czas pełen inspiracji, wspólnej pracy i odkrywania piękna tradycji.

    Ilona Maciulewicz, nauczyciel nauczania przedszkolnego
    Lucyna Bekesz, starszy nauczyciel nauczania przedszkolnego

