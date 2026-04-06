Więcej
    Strona głównaSpołeczeństwo

    Zbliża się koniec kwartału. Dotyczy to też II filaru emerytalnego, SoDra doradza

    Pod koniec pierwszego kwartału część mieszkańców ponownie analizuje udział w II filarze emerytalnym. Eksperci wskazują: kluczowe jest dopasowanie decyzji do własnej sytuacji i planów. Nie ma jednej słusznej odpowiedzi.

    Autor: Jolanta Balkiewicz
    Banknoty po 100 euro obok bankomatu.
    Eksperci zalecają ostrożność przy podejmowaniu decyzji o wypłacie środków | Fot. Andrius Ufartas, ELTA

    Czytaj również...

    Decyzje a plany

    II filar emerytalny pozostaje narzędziem długoterminowego oszczędzania. Decyzja o rezygnacji powinna wynikać z jasno określonego planu wykorzystania zgromadzonych środków. Brak takiej strategii zwiększa ryzyko niekorzystnych decyzji finansowych. W praktyce oznacza to, że impulsywne wycofanie środków rzadko okazuje się optymalne.

    Na podjęcie decyzji o ewentualnym wyjściu z systemu jest czas do 31 grudnia 2027 r. Do tego momentu uczestnicy nadal gromadzą środki i korzystają z dopłaty państwowej w wysokości 33,49 euro miesięcznie. Środki te są inwestowane razem ze składkami, co wpływa na ich wzrost.

    Istotne jest także to, że osoby, które złożyły już wniosek o rezygnację, mogą go odwołać do 31 marca. Po tym terminie konieczne będzie zawarcie nowej umowy, jeśli chcą wrócić do systemu.

    Eksperci zalecają dokładne sprawdzenie, jaka kwota faktycznie trafi na konto. Nie wszystkie środki zgromadzone w funduszu są wypłacane — część trafia do SoDry i zamieniana jest na jednostki rozliczeniowe.

    Dodatkowo końcowa wartość wypłaty może się różnić od tej widocznej w momencie składania wniosku. Wynika to z faktu, że przeliczenie jednostek funduszy następuje w ciągu 10 dni roboczych po zakończeniu kwartału, a sytuacja na rynkach finansowych może w tym czasie ulec zmianie.

    Czytaj także: II filar pod znakiem zapytania. Kto chce wyjść i zabrać swoje pieniądze?

    Ostrożnie w przypadku „zbyt dobrych” ofert

    Okres podejmowania decyzji finansowych sprzyja również aktywności oszustów. Pojawiają się propozycje szybkich inwestycji i nierealnych zysków.

    Instytucje finansowe przypominają, że nie proszą o przekazywanie pieniędzy ani danych wrażliwych, a wszelka presja powinna budzić podejrzenia. Decyzje emerytalne mają charakter indywidualny i długoterminowy. Konsultacja ze specjalistą może pomóc w obiektywnej ocenie sytuacji i wyborze najlepszego rozwiązania, szczególnie w przypadku wątpliwości.

    W praktyce uczestnicy systemu nie muszą podejmować żadnych działań, jeśli nie planują zmian. System funkcjonuje automatycznie, a składki są nadal gromadzone lub — w przypadku wcześniejszego zawieszenia — pozostają zawieszone.

    Brak decyzji też jest decyzją

    „Jednym z najczęściej zadawanych pytań jest to, czy konieczne jest podjęcie działań. Odpowiedź jest jasna — nie. Nie ma konieczności podejmowania żadnej decyzji dotyczącej udziału w II filarze emerytalnym” — mówi Valdas Sejavičius, tymczasowy kierownik „Zarządzania inwestycjami Swedbank”.

    Od 1 stycznia obowiązują zmienione regulacje. Zniesiono automatyczne zapisy do systemu, umożliwiono całkowitą rezygnację oraz jednorazową wypłatę 25 proc. środków, a w przypadku poważnej choroby — całości. W ciągu dwóch lat uczestnicy mogą wypłacić swoje oszczędności, z wyłączeniem części finansowanej przez państwo.

    Wprowadzono również możliwość wielokrotnego zawieszania wpłat. Jednocześnie należy pamiętać, że decyzja o wypłacie 25 proc. środków jest nieodwracalna.

    Zmiany zwiększają elastyczność systemu, ale jednocześnie wymagają większej świadomości finansowej. W ocenie ekspertów kluczowe pozostaje jedno — decyzje powinny być przemyślane, a nie podejmowane pod wpływem chwili.

    Czytaj także: SoDra o II filarze emerytalnym

    Afisze

    ŹródłaOpr. J.B. na podst. Swedbank, KW

    Więcej od autora

    Społeczeństwo

    Ceny paliw zmieniają codzienne nawyki

    Wzrost cen paliw na Litwie, które przekroczyły poziom 2 euro, zaczyna wpływać na zachowania społeczne. Najnowsza ankieta wskazuje, że część mieszkańców ogranicza korzystanie z samochodów lub podejmuje inne działania, choć większość pozostaje przy dotychczasowych nawykach.
    Gospodarka

    Mieszkanie ważniejsze od samochodu? Na Litwie przełamał się wieloletni trend

    Dotychczas na Litwie życie bez samochodu było życiem co najmniej dziwnym. Nawet własnościowe mieszkanie nie było tak istotne, mimo litewskiego kultu nieruchomości. Nowe dane mogą sygnalizować przełom — a może nawet zmianę mentalności.
    Gospodarka

    Znów można prosić o dopłaty do ogrzewania. Średnia kwota sięga 1,5 tys. euro dla kotłów

    Program, zainicjowany przez Ministerstwo Energetyki, obejmuje osoby, które wymieniły stare urządzenia na nowoczesne i bardziej ekologiczne rozwiązania. Wnioski mogą składać właściciele mieszkań, którzy już zainstalowali nowe systemy i przedstawią...

    RedKomy

    Prawa do materiałów autorskich zastrzeżone. Kurier Wileński © Część reklam dobiera zewnętrzny algorytm. Redakcja zastrzega prawo do redagowania, skracania i adiustacji materiałów nadesłanych.