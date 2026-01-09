Więcej
    Strona głównaSpołeczeństwo

    II filar pod znakiem zapytania. Kto chce wyjść i zabrać swoje pieniądze?

    Od 2026 r. mieszkańcy Litwy mogą wycofać się z drugiego filaru emerytalnego. Decyzja ta nie oznacza jednak pełnego zwrotu zgromadzonych środków — część pieniędzy zostanie wypłacona, a część przeliczona na tzw. punkty rozliczeniowe. Zapytaliśmy mieszkańców, co zamierzają zrobić i — jeśli zdecydują się wyjść — na co przeznaczą odzyskane środki. Rozmawialiśmy z przechodniami na ulicach miasta.

    Autor: Honorata Adamowicz
    SoDra.
    Rok 2026 może być przełomowy — nie tylko dla systemu emerytalnego, ale także dla zaufania obywateli do państwowych rozwiązań finansowych | Fot. Andrius Ufartas, ELTA

    Czytaj również...

    Gniew i brak zaufania

    37-letnia Angelina nie ma wątpliwości. Decyzję już podjęła — razem z mężem wyjdą z drugiego filaru.

    — Jasne, że zabiorę. To oszustwo — mówi bez wahania. — Jeszcze parę miesięcy temu zgromadzona suma była o wiele wyższa, a 2 stycznia, gdy to sprawdziłam, okazało się, że znacznie się zmniejszyła. Oczywiście, że oszukają. Nie ma się nad czym zastanawiać — dzieli się wilnianka.

    Rozmówczyni dodaje, że odzyskane pieniądze mają już konkretne przeznaczenie.

    — Zabierzemy swoje pieniądze. Ja i mąż planujemy remont mieszkania. A jak przejdziemy na emeryturę, to zobaczymy, co tam będzie. O ile w ogóle dożyjemy — mówi gorzko.

    Litwa chce liberalizować II filar emerytalny. Obawy przed estońskim scenariuszem

    „To przecież kopiejki”. Rozczarowanie starszych

    Podobnie uważa 56-letni Władysław. On również zamierza wycofać się z systemu.

    — Oszuści. Brak słów. To przecież kopiejki — mówi z irytacją. — Oczekiwałem zupełnie innej sumy. Jedno wielkie rozczarowanie.

    Mężczyzna podchodzi do sprawy z dystansem, ale jego decyzja jest równie stanowcza.

    — Wstawię sobie szczękę — śmieje się, choć w tym śmiechu słychać rozgoryczenie.

    Czyje to pieniądze?

    42-letnia Renata podkreśla, że jej decyzja wynika nie tylko z własnych doświadczeń, ale także z sytuacji jej ojca.

    — Zabiorę swoje oszczędności, bo czuję się oszukana — ja i mój ojciec — mówi. — W tym roku mój ojciec przeszedł na emeryturę i chciał zabrać swoje pieniądze z drugiego filaru. Usłyszał jednak, że nie można — zamiast tego co miesiąc doliczają mu po 40 euro.

    Renata nie kryje frustracji.

    — To jakby twoje pieniądze, ale tak naprawdę nie należą do ciebie — podsumowuje.

    Młodzi: jeszcze nie teraz

    Inaczej na sprawę patrzy młodsze pokolenie. 25-letnia dziewczyna, pracująca od pięciu lat, nie planuje wychodzić z drugiego filaru.

    — Nie mam tam takiej sumy, żeby teraz ją zabierać — mówi. — Ja już dziś myślę o emeryturze i to samo mówię rodzicom. Ja z drugiego filaru nie wyjdę.

    Jej podejście pokazuje wyraźny rozdźwięk międzypokoleniowy w podejściu do systemu emerytalnego.

    Tymczasem 29-letnia Karolina wciąż się waha.

    — Zastanawiam się — przyznaje. — Te pieniądze są dziś potrzebne, ale boję się, co będzie, kiedy przejdę na emeryturę.

    Jej słowa oddają dylemat wielu młodych dorosłych — czy ratować bieżący budżet kosztem przyszłego bezpieczeństwa.

    Decyzja, która dzieli

    Rozmowy z mieszkańcami pokazują jedno: drugi filar emerytalny budzi ogromne emocje. Starsi czują się oszukani i chcą odzyskać choć część pieniędzy „tu i teraz”. Młodsi częściej myślą długofalowo, choć i w ich głosach słychać niepewność. Rok 2026 może okazać się momentem przełomowym — nie tylko dla systemu emerytalnego, ale także dla zaufania obywateli do państwowych rozwiązań finansowych.

    SoDra o II filarze emerytalnym

    Afisze

    Więcej od autora

    RedKomy

    Prawa do materiałów autorskich zastrzeżone. Kurier Wileński © Część reklam dobiera zewnętrzny algorytm. Redakcja zastrzega prawo do redagowania, skracania i adiustacji materiałów nadesłanych.