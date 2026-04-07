    Polski Teatr „Studio” w Wilnie zaprasza na „Kopciuszka”

    „Kopciuszek” — legendarna baśń w interaktywnym wydaniu Polskiego Teatru „Studio” w Wilnie powraca na wileńską scenę.

    Autor: KW
    Afisz: „Polski Teatr »Studio« w Wilnie zaprasza na »Kopciuszka«”.
    Spektakle odbędą się 14 maja o godz. 10:00 i 13:00 w Wileńskim Teatrze Starym (ul. J. Basanavičiaus, Wilno) oraz 15 maja o godz. 12:00 w Centrum Kultury w Rudominie (ul. Vilniaus 2). Wydarzenie jest częścią Festiwalu „Idy Teatralne” współorganizowanego z Centrum Kultury w Rudominie dzięki dofinansowaniu Fundacji „Pomoc Polakom na Wschodzie im. Jana Olszewskiego”.

    Spektakl Polskiego Teatru „Studio” w Wilnie to bajka, w której za pomocą multimedialnych środków teatr łączy współczesność, a jednocześnie zachowuje jej klasyczny wdzięk nadany przez Charlesa Perraulta. „Kopciuszek” to klasyczna baśń, która od zawsze cieszy się ogromną popularnością. Tajemnica tego powodzenia tkwi w uniwersalnym przesłaniu, że dobroć i skromność zawsze zostaje nagrodzona. Pokazując szlachetną postawę głównej bohaterki, ta baśń pomaga dzieciom zrozumieć, że warto być dobrym, nawet wtedy, gdy nie jest się pierwszym i najważniejszym. Wspaniała muzyka, piękne kostiumy i efekty multimedialne dopełniają to wspaniałe widowisko.

    Baśń Charlesa Perraulta z 1697 r. wprowadza wiele elementów, które do dziś najmocniej kojarzą się z historią Kopciuszka — przede wszystkim motyw szklanego pantofelka, symbolu przeznaczenia i miłości.

    Przyrodnie siostry jadą na bal wydany przez księcia. Do zapłakanego Kopciuszka przychodzi matka chrzestna — wróżka, która wyczarowuje dla niej piękną suknię i wspaniały ekwipaż, nakazując jednocześnie opuścić bal przed północą. Książę zakochuje się w tajemniczej dziewczynie od pierwszego wejrzenia. Nazajutrz odbywa się kolejny bal. Uciekając z niego, Kopciuszek gubi szklany pantofelek. Wszystkie panny w królestwie przymierzają bucik, lecz tylko jedna z nich — Kopciuszek — okazuje się jego właścicielką. Dziewczyna poślubia księcia i znajduje na dworze mężów również dla swoich przyrodnich sióstr.

    Baśń Perraulta kończy się dwoma wierszowanymi morałami. Według pierwszego wdzięk i elegancja, których nauczyła Kopciuszka matka chrzestna, są cenniejsze niż sama uroda. Drugi morał podkreśla, że nawet największe przymioty ciała i ducha mogą nie wystarczyć, by odmienić swój los, jeśli zabraknie wsparcia i protekcji. To opowieść, która przypomina, że dobroć, skromność i szlachetność serca zawsze mają swoją wartość.

    Scenariusz: na podstawie baśni Charlesa Perraulta; Reżyseria: Lilii Kiejzik; Asystent reżysera i choreograf: Jolanta Nowicka; Opracowanie dźwięku, wideo i światła: Artur Armacki, Joanna Bożerodska, Ryszard Rotkiewicz; Idea — Edward Kiejzik; Produkcja: Polski Teatr „Studio” w Wilnie.

    Bilety do nabycia w sieci Bilietai.lt lub pod nr. tel. +37065264608

