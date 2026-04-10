— Zmiany klimatu mają coraz większy wpływ na zjawiska pogodowe. Choć średnia prędkość wiatru zmienia się niewiele, a w niektórych przypadkach nawet nieco maleje, widoczna jest inna istotna tendencja: rośnie liczba dni z porywistym, silnym wiatrem. Oznacza to, że zjawiska takie jak te obserwowane w ostatnim czasie mogą występować coraz częściej. Prawdopodobieństwo ekstremalnych zjawisk wiatrowych w przyszłości rośnie, a ludzie muszą być przygotowani na takie warunki pogodowe, jak silny wiatr — zauważa w rozmowie z „Kurierem Wileńskim” klimatolog dr Donatas Valiukas.

Setki odbiorców bez prądu

Jak poinformowała nas Sonata Kukienė, główna specjalistka Wydziału Komunikacji Straży Pożarnej i Ratownictwa, strażacy ratownicy z poniedziałku na wtorek, z powodu wichury, mieli bardzo dużo pracy, 50 razy wyjeżdżali usuwać drzewa powalone na jezdnię, samochody oraz linie elektryczne. Najwięcej takich zdarzeń odnotowano w okręgach tauroskim — 13, olickim — 11, kłajpedzkim — 8, kowieńskim — 6, uciańskim — 4, poniewieskim — 3, w wileńskim i mariampolskim — po 2 razy.

Silny wiatr spowodował również poważne zakłócenia w dostawach energii elektrycznej. Bez prądu znalazło się ponad 3,5 tys. odbiorców. Choć służby energetyczne szybko przystąpiły do usuwania awarii, we wtorek rano wciąż około 240 odbiorców pozostawało bez elektryczności.

Specjaliści alarmują: silne wiatry będą coraz częstszym zjawiskiem, dlatego ludzie muszą być przygotowani na ekstremalne warunki pogodowe i wiedzieć, jak w takich sytuacjach się zachowywać. Silny wiatr to nie tylko gwałtowne podmuchy — to realne zagrożenie dla życia i mienia. W takich warunkach łamią się potężne drzewa, ich ciężkie gałęzie spadają na ziemię, a słabe konstrukcje po prostu nie wytrzymują naporu żywiołu. Niezabezpieczone elementy infrastruktury przewracają się jak zapałki, a mieszkańcy muszą liczyć się także z przerwami w dostawie prądu i zakłóceniami łączności.

Przygotowanie do wichury i bezpieczne zachowanie

Służby alarmują: kluczowe jest odpowiednie przygotowanie jeszcze przed nadejściem wichury. Pracodawcy powinni natychmiast ostrzec pracowników i wstrzymać wszelkie niebezpieczne prace na zewnątrz — szczególnie te prowadzone z użyciem dźwigów czy otwartego ognia. Tymczasowe konstrukcje muszą zostać wzmocnione, a budynki dokładnie zabezpieczone — zamknięte okna, drzwi i wszelkie otwory mogą zdecydować o skali zniszczeń. Niebezpieczeństwo czai się także na balkonach i podwórkach. Każdy niezabezpieczony przedmiot może zostać porwany przez wiatr i zamienić się w śmiertelne zagrożenie. W obiektach o znaczeniu strategicznym konieczne jest sprawdzenie awaryjnych źródeł zasilania i zabezpieczenie zapasów paliwa. Mieszkańcy terenów wiejskich powinni dodatkowo zadbać o budynki gospodarcze. Eksperci przypominają również o solidarności — w takich sytuacjach szczególnie narażeni są seniorzy, osoby samotne i niepełnosprawne. Warto upewnić się, czy są bezpieczni i wiedzą, że w razie zagrożenia mogą wezwać pomoc, dzwoniąc pod numer 112.

Gdy wichura już uderzy, najważniejsze jest unikanie ryzyka. Nie wolno przebywać pod drzewami, w pobliżu linii energetycznych czy niestabilnych konstrukcji. Samochody pozostawione pod drzewami mogą zostać zmiażdżone w kilka sekund. W domu powinny znaleźć się podstawowe środki awaryjne — latarka, baterie, radio czy świece. Służby podkreślają: jeśli nie ma absolutnej konieczności, nie należy wychodzić z domu. A jeśli wyjazd jest nieunikniony, trzeba odłączyć prąd, zakręcić gaz i wodę oraz odpowiednio zabezpieczyć mieszkanie.