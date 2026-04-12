    Szkolnictwo

    Festiwal Pieśni Uczniowskiej wraca do Wilna po 10 latach

    Po dziesięcioletniej przerwie do Wilna powraca Festiwal Pieśni Uczniowskiej „Laiku. Ratu. Kartu”. W dniach 3-6 lipca do stolicy przyjedzie około 24 tys. dzieci z całej Litwy, a miasto zapewni uczestnikom bezpłatny transport publiczny.

    Autor: Jolanta Balkiewicz
    Park Zakret z widownią.
    Fot. Tomas Vinickas, ELTA

    „To dla nas ogromny zaszczyt, że festiwal odbywa się w Wilnie i że przyjadą tu dzieci z całej Litwy, które poprzez taniec i śpiew będą kultywować tradycję, kulturę, całe dziedzictwo historyczne i jego ciągłość” — mówi Valdas Benkunskas, mer Wilna.

    Rosnące zainteresowanie mimo spadku liczby uczniów

    W tegorocznej edycji weźmie udział 877 zespołów i 23 468 uczestników, czyli o 2 tysiące więcej niż w 2016 roku. Największym wydarzeniem będzie Dzień Piosenki w Parku Zakret z udziałem 10,5 tys. chórzystów.

    „Od 2016 roku, kiedy odbył się ostatni Festiwal Piosenki Uczniowskiej, liczba uczniów na Litwie zmniejszyła się o około 80 tysięcy. Jednak liczba uczestników festiwalu rośnie — w tym roku mamy 877 zespołów i 23 468 uczestników, czyli o 2 tysiące więcej niż w 2016 roku” — mówi Dainius Numgaudis, dyrektor Szkoły Sztuk Pięknych im. M. K. Čiurlionisa.

    Wyzwania logistyczne i transmisja wydarzenia

    Około 19 tys. uczestników zostanie zakwaterowanych głównie w szkołach, mimo trwających remontów części placówek. Festiwal obejmie sześć programów artystycznych i będzie transmitowany przez LRT.

    „Powinniśmy być dumni, że istnieją takie uroczystości, które łączą nie tylko uczestniczące w nich dzieci, ale także rodziny i pokolenia” — mówi Raminta Popovienė, minister edukacji.

    Pierwszy festiwal odbył się w 1964 roku, gromadząc ponad 24 tys. uczniów. Dziś wydarzenie nadal pozostaje jednym z najważniejszych symboli litewskiej tradycji.

    ŹródłaOpr. J.B. na podst. ELTA

