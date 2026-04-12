Więcej
    Strona głównaSpołeczeństwo

    Powrót 1,2 proc. GPM dla szkół i wspólnot

    Po rocznej przerwie mieszkańcy ponownie będą mogli przeznaczyć część podatku dochodowego (czyli podatek od dochodu mieszkańców, GPM) na wybrane instytucje. Decyzja Sejmu przywraca rozwiązanie znane sprzed 2020 r., ale nowe przepisy zaczną obowiązywać dopiero od przyszłego roku.

    Autor: Jolanta Balkiewicz
    Państwowa Inspekcja Podatkowa.
    Fot. Dainius Labutis, ELTA

    Sejm zezwolił na ponowne przekazywanie do 1,2 proc. podatku dochodowego (GPM) na rzecz państwowych i samorządowych szkół oraz przedszkoli, a także wspólnot religijnych, wspólnot właścicieli bloków wielomieszkaniowych i wspólnot ogrodniczych.

    Za przyjęciem przepisów opowiedzieli się 84 posłowie, dwoje było przeciw, a pięcioro wstrzymało się od głosu. Nowe regulacje wejdą w życie od przyszłego roku, co oznacza, że podatnicy będą mogli ponownie korzystać z tej możliwości przy rozliczeniach za kolejny okres podatkowy.

    Decyzja oznacza odwrócenie zmian wprowadzonych latem 2020 r., kiedy Sejm usunął z listy beneficjentów wszystkie instytucje budżetowe. Wówczas przewidziano okres przejściowy do 2025 roku, w trakcie którego 1,2 proc. podatku dochodowego mogły otrzymywać wyłącznie organizacje pozarządowe, partie polityczne i związki zawodowe. Oznacza to, że szkoły czy przedszkola nie mogły już otrzymywać części podatku.

    W ubiegłym roku największe środki trafiły do instytucji publicznej „Mėlyna ir geltona”, wspierającej Ukrainę, a także do grupy wsparcia Rimantasa Kaukėnasa oraz fundacji charytatywnej „Mamų unija”.

    Z danych wynika, że mechanizm przekazywania części podatku cieszy się dużym zainteresowaniem społecznym. W ubiegłym roku skorzystało z niego prawie pół miliona mieszkańców. Przeznaczyć część możemy po złożeniu deklaracji podatkowej i wypełnieniu odpowiedniego formularzu. Część podatku można także przekazać na polski dziennik na Litwie, „Kurier Wileński”.

    Afisze

    ŹródłaOpr. J.B. na podst. BNS

    Więcej od autora

    Społeczeństwo

    Zdrowie

    Społeczeństwo

    RedKomy

    Prawa do materiałów autorskich zastrzeżone. Kurier Wileński © Część reklam dobiera zewnętrzny algorytm. Redakcja zastrzega prawo do redagowania, skracania i adiustacji materiałów nadesłanych.