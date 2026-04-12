Powrót 1,2 proc. GPM dla szkół i wspólnot

Sejm zezwolił na ponowne przekazywanie do 1,2 proc. podatku dochodowego (GPM) na rzecz państwowych i samorządowych szkół oraz przedszkoli, a także wspólnot religijnych, wspólnot właścicieli bloków wielomieszkaniowych i wspólnot ogrodniczych.

Za przyjęciem przepisów opowiedzieli się 84 posłowie, dwoje było przeciw, a pięcioro wstrzymało się od głosu. Nowe regulacje wejdą w życie od przyszłego roku, co oznacza, że podatnicy będą mogli ponownie korzystać z tej możliwości przy rozliczeniach za kolejny okres podatkowy.

Decyzja oznacza odwrócenie zmian wprowadzonych latem 2020 r., kiedy Sejm usunął z listy beneficjentów wszystkie instytucje budżetowe. Wówczas przewidziano okres przejściowy do 2025 roku, w trakcie którego 1,2 proc. podatku dochodowego mogły otrzymywać wyłącznie organizacje pozarządowe, partie polityczne i związki zawodowe. Oznacza to, że szkoły czy przedszkola nie mogły już otrzymywać części podatku.

W ubiegłym roku największe środki trafiły do instytucji publicznej „Mėlyna ir geltona”, wspierającej Ukrainę, a także do grupy wsparcia Rimantasa Kaukėnasa oraz fundacji charytatywnej „Mamų unija”.

Z danych wynika, że mechanizm przekazywania części podatku cieszy się dużym zainteresowaniem społecznym. W ubiegłym roku skorzystało z niego prawie pół miliona mieszkańców. Przeznaczyć część możemy po złożeniu deklaracji podatkowej i wypełnieniu odpowiedniego formularzu. Część podatku można także przekazać na polski dziennik na Litwie, „Kurier Wileński”.