Więcej
    Strona głównaWilno

    Wilno planuje wyburzenie Domu Moskwy

    Po latach sporów wokół tzw. Domu Moskwy w Wilnie zapadła decyzja o jego wyburzeniu. Władze wskazują na względy społeczne, jednak realizacja planu wciąż napotyka wyzwania prawne i organizacyjne.

    Autor: Jolanta Balkiewicz
    Dom Moskwy w Wilnie.
    Fot. Orestas Gurevičius, ELTA

    Czytaj również...

    Minister środowiska Kastytis Žuromskas poinformował, że po czterech latach bezskutecznych prób wykonania nakazu sądowego zdecydowano się na rozbiórkę budynku z wykorzystaniem wsparcia społecznego i biznesowego. Równolegle rozważane jest ogłoszenie nowego przetargu, aby ograniczyć ryzyko niepowodzenia tej metody.

    „Nowy przetarg na rozbiórkę Domu Moskwy zostanie prawdopodobnie ogłoszony w najbliższym czasie, ponieważ ma to na celu ograniczenie ryzyka, że nowa metoda, która nie była dotąd stosowana w historii Litwy, czyli wykonanie orzeczenia sądowego i wyburzenie budynku na zasadach publicznych, z różnych powodów, nie powiedzie się” — powiedział minister.

    Samorząd Miasta Wilna, przy wsparciu legislacyjnym Sejmu, przygotowuje mechanizm umożliwiający przyjęcie prac rozbiórkowych jako formy wsparcia. Stołeczny mer Valdas Benkunskas podkreśla, że to najszybsza droga rozwiązania problemu i zagospodarowania terenu na potrzeby społeczności ukraińskiej.

    „Jedynym realnym sposobem rozwiązania tego problemu miejskiego jest jak najszybsze wyburzenie domu szpiegów i wykorzystanie ich miejsca na potrzeby społeczności ukraińskiej. Cieszę się, że wraz z Ministerstwem Środowiska postrzegamy problem Domu Moskwy w ten sam sposób, a minister również jest skłonny szukać niestandardowych rozwiązań” — stwierdził mer Wilna.

    Sprawa pozostaje jednak uwikłana w postępowania sądowe i nieudane przetargi. Ostatni z nich unieważniono z powodu niespełnienia wymogów przez oferentów, a decyzje sądów nadal mogą być zaskarżane.

    Afisze

    ŹródłaOpr. J.B. na podst. BNS

    Więcej od autora

    RedKomy

    Prawa do materiałów autorskich zastrzeżone. Kurier Wileński © Część reklam dobiera zewnętrzny algorytm. Redakcja zastrzega prawo do redagowania, skracania i adiustacji materiałów nadesłanych.