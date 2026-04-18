Przyroda, zdrowie, gospodarka, technologia, styl życia, wybory konsumenckie i odpowiedzialność społeczna nie funkcjonują osobno. Właśnie dlatego w europejskim podejściu coraz częściej mówi się nie tylko o edukacji ekologicznej, ale o uczeniu się na rzecz zielonej transformacji i zrównoważonego rozwoju.

Unia Europejska podkreśla, że szkoła powinna pomagać dzieciom i młodzieży rozwijać wiedzę, umiejętności i postawy potrzebne do życia bardziej odpowiedzialnego, zdrowszego i uważniejszego na przyszłość. GreenComp, europejska rama kompetencji zrównoważonego rozwoju, wskazuje tu m.in. myślenie systemowe, krytyczne myślenie i sprawczość.

Mniej haseł, więcej sensu

W wielu krajach Europy nie tworzy się z tego osobnego, zamkniętego przedmiotu. To raczej sposób myślenia, który przenika różne obszary nauki. I słusznie. Bo przecież temat zrównoważonego rozwoju nie należy wyłącznie do biologii czy geografii.

Jest obecny w matematyce, gdy liczymy zużycie wody lub energii, w języku ojczystym, gdy analizujemy język reklamy i konsumpcji, w historii, gdy rozmawiamy o zmianach cywilizacyjnych, i w podstawach wiedzy obywatelskiej, gdy pytamy o odpowiedzialność za wspólne dobro.

Europejskie dokumenty mówią dziś bardzo wyraźnie: szkoła ma nie tylko przekazywać informacje o kryzysie klimatycznym czy środowisku, ale tworzyć warunki do uczenia praktycznego, międzyprzedmiotowego i zakorzenionego w realnym życiu dziecka.

Na Litwie nie mówimy o tym wyłącznie w kategoriach modnego dodatku. W podstawach programowych w serwisie emokykla.lt temat został wpisany znacznie głębiej. „Opis rozwoju kompetencji” i wprowadzenie do programów podkreślają, że kompetencje rozwijają się integralnie, przez treści wszystkich przedmiotów, a uczenie się ma być powiązane z kontekstami ważnymi dla życia ucznia.

Wśród tematów międzyprzedmiotowych wyraźnie obecne są zrównoważony rozwój i trwałość środowiska. Podstawy programowe pokazują też to bardzo konkretnie: uczeń ma rozumieć znaczenie zrównoważonego rozwoju dla ludzi i wspólnot, dostrzegać skutki działalności człowieka dla przyrody i społeczeństwa oraz uczyć się osobistej odpowiedzialności za ochronę środowiska. To nie jest więc tylko teoria. To kierunek wychowania i kształcenia jednocześnie.

Dom jest pierwszą szkołą odpowiedzialności

Często myślę o tym, że dziecko najgłębiej uczy się nie z deklaracji dorosłych, ale z ich codziennych nawyków. Jeśli widzi, że w domu planuje się zakupy, aby nie marnować żywności, że naprawia się rzeczy, zamiast od razu je wyrzucać, że oddaje się za małe ubrania dalej, że rozmawia się o jakości, a nie tylko o ilości, wtedy zrównoważony rozwój przestaje być abstrakcyjnym pojęciem. Staje się stylem życia.

Dla rodziców to ważna wskazówka: nie trzeba zaczynać od wielkich słów. Lepiej zaczynać od prostych pytań: Czy naprawdę tego potrzebujemy? Czy da się to wykorzystać ponownie? Co stanie się z tym później? Jak można kupować rozsądniej? Takie rozmowy uczą dziecko przewidywania skutków, odpowiedzialności i samodzielnego myślenia. A to są kompetencje dużo szersze niż sama ekologia.

W tym temacie bardzo łatwo popełnić błąd. Dorośli, chcąc uwrażliwić dziecko, czasem zalewają je obrazami katastrofy i językiem strachu. Tymczasem dzieci nie potrzebują kolejnej porcji niepokoju. Potrzebują sensu, spokoju i poczucia, że coś od nich zależy. Zamiast mówić: świat jest w ruinie, lepiej powiedzieć: świat się zmienia i dlatego warto uczyć się mądrych wyborów. Zamiast: ludzie niszczą planetę, lepiej zapytać: co możemy robić lepiej w naszym domu, klasie, okolicy?

W pracy z dziećmi, także z tymi, które mają specjalne potrzeby edukacyjne, szczególnie ważny jest język bliski doświadczeniu. Konkret działa lepiej niż abstrakcja. Dziecko lepiej zrozumie sens oszczędzania wody, jeśli wspólnie sprawdzi, ile wody zużywa się przy codziennych czynnościach. Lepiej zrozumie problem nadmiaru rzeczy, jeśli wspólnie uporządkuje szafkę i zastanowi się, co jeszcze może komuś posłużyć. Lepiej zrozumie ideę troski o środowisko, jeśli zobaczy jej związek z porządkiem, zdrowiem, bezpieczeństwem i jakością życia.

Szkoła nie powinna moralizować

Dobry(a) nauczyciel(ka) nie zatrzymuje się na plakacie z hasłem „Dbajmy o planetę”. Jako nauczyciele mamy pomagać uczniom dostrzec, że ich codzienne decyzje mają sens i konsekwencje.

W młodszych klasach można policzyć, ile jedzenia zostaje po obiedzie albo ile opakowań jednorazowych pojawia się w ciągu tygodnia. W starszych klasach można prześledzić drogę zwykłego T-shirtu: od surowca przez produkcję i transport aż po sprzedaż i wyrzucenie. Na biologii warto rozmawiać o zależnościach w ekosystemie, ale też o zdrowiu, diecie, jakości środowiska i wpływie człowieka na przyrodę. Na geografii można analizować przykłady miast przyjaznych ludziom i takich podporządkowanych wyłącznie samochodom. Na lekcjach języka można czytać reklamy krytycznie i pytać, jak tworzy się w nas poczucie, że nieustannie potrzebujemy więcej.

To właśnie tutaj edukacja ekologiczna spotyka się z wychowaniem. Bo nie chodzi jedynie o przekazanie informacji. Chodzi o kształtowanie postawy: uważności, umiaru, odpowiedzialności i szacunku.

W jakim kierunku warto iść

Najlepszy kierunek to odejście od jednorazowych akcji i pustych sloganów na rzecz codziennej praktyki myślenia. Dziecko nie musi znać wszystkich trudnych pojęć. Ważniejsze jest, by umiało zadać kilka prostych, ale mądrych pytań: skąd to pochodzi, kto to wytworzył, ile to kosztuje środowisko, czy da się użyć tego dłużej, czy istnieje lepsze rozwiązanie. Jeśli szkoła i dom uczą właśnie takiego patrzenia, wtedy naprawdę przygotowują młodego człowieka do życia.

Jako nauczycielka powiedziałabym to najprościej: zrównoważony rozwój nie zaczyna się od wielkich deklaracji. Zaczyna się od wychowania do uważności. Do myślenia. Do odpowiedzialności. Do dostrzegania, że jesteśmy częścią świata, a nie kimś stojącym obok niego. I właśnie dlatego ten temat nie jest modą. Jest jednym z najważniejszych zadań współczesnej szkoły.

Artykuł opublikowany w wydaniu magazynowym dziennika „Kurier Wileński” Nr 14 (39) 11-17/04/2026