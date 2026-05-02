Wiosna to dobry moment, by wrócić do normy rozwojowej

W świecie edukacji włączającej czasem tak bardzo skupiamy się na indywidualnych potrzebach, że zaczynamy gubić punkt odniesienia. Tymczasem wiedza o tym, jak zazwyczaj rozwija się dziecko, nie stoi w sprzeczności z uważnością na różnorodność. Przeciwnie, pomaga lepiej odróżnić indywidualne tempo od trudności, których nie warto bagatelizować.

Norma to zakres

Rodzice często pytają: „Czy to już powinno się pojawić?”, „Czy moje dziecko nie jest za wolne?”, „Czy pani w przedszkolu uważa, że coś jest nie tak?”. To zrozumiałe pytania. Trzeba jednak pamiętać, że norma rozwojowa nie oznacza jednego idealnego momentu dla wszystkich dzieci. Normy rozwojowe pokazują raczej, co większość dzieci potrafi zrobić w danym wieku.

Współczesne opisy opierają się często na tym, co wykonuje co najmniej 75 proc. dzieci. Dlatego rozwój trzeba widzieć szeroko: dziecko może szybciej rozwijać motorykę, a wolniej mowę; może być bardzo kontaktowe, ale dłużej dojrzewać emocjonalnie; może pięknie budować z klocków, ale mieć trudność z reagowaniem na polecenie grupowe.

Dobrym przykładem jest sytuacja znana wielu rodzicom dwulatków. Mama mówi: „On jeszcze nie chce sam się ubierać, a córka mojej koleżanki już próbuje zakładać buty”. Tymczasem nauczycielka w przedszkolu widzi coś więcej: chłopiec świetnie naśladuje, rozumie polecenia, pokazuje, czego chce, próbuje sam jeść i bardzo dobrze orientuje się w rytmie dnia. To ważniejszy obraz niż jedno zachowanie wyrwane z kontekstu.

Od urodzenia do mniej więcej 1. roku życia

Pierwszy rok życia to czas ogromnej intensywności rozwojowej. W pierwszych latach życia w mózgu powstaje ponad milion połączeń nerwowych na sekundę, a jakość codziennych doświadczeń buduje fundament dla uczenia się, zdrowia i zachowania w przyszłości. Dziecko potrzebuje tzw. troskliwej opieki: bezpieczeństwa, bliskości, dobrego odżywiania, zdrowia i okazji do uczenia się od pierwszych dni życia.

W praktyce oznacza to rzeczy zaskakująco proste. Rodzic przewija niemowlę i nie robi tego w pośpiechu, tylko mówi: „Teraz zakładamy skarpetkę, teraz podnoszę cię do góry”. Tata odpowiada na gaworzenie, choć „to jeszcze nie rozmowa”. Nauczycielka w grupie najmłodszych widzi, że dziecko nie tylko siedzi na dywanie, ale szuka twarzy dorosłego, reaguje na głos, uspokaja się przy znanej rutynie, interesuje się dźwiękiem, fakturą, ruchem.

Między 1. a 3. rokiem życia

To etap, który wielu dorosłych męczy i zachwyca jednocześnie. Dziecko chce już samo, ale jeszcze nie wszystko potrafi. Coraz więcej się porusza, sprawdza granice, uczy się używać przedmiotów zgodnie z ich funkcją i coraz mocniej wchodzi w komunikację.

W wieku 1–3 lat tempo wzrostu fizycznego nieco zwalnia, ale bardzo intensywnie rozwijają się sfery społeczna, emocjonalna i poznawcza. W tym czasie obserwujemy też duży postęp w rozumieniu mowy, naśladowaniu i budowaniu pierwszej sprawczości.

Z perspektywy rodzica ten etap wygląda często tak: dziecko nie chce już biernie siedzieć w wózku, domaga się własnej łyżki, protestuje, gdy dorosły pomaga za szybko, pokazuje palcem, przynosi książkę, ciągnie do kuchni, chce otwierać szafki i naciskać przyciski. Z perspektywy nauczycielki to nie jest niegrzeczność, lecz rozwój. Oczywiście, pod warunkiem że oprócz uporu pojawiają się kontakt, ciekawość, próby komunikacji i stopniowy przyrost nowych umiejętności.

Od 3. do 6. roku życia

W wieku przedszkolnym dziecko wciąż uczy się przez zabawę, ruch i kontakt z dorosłym, ale coraz wyraźniej rozwijają się też umiejętności społeczne, językowe i poznawcze. W kolejnych latach dzieci coraz lepiej rozmawiają, uczestniczą w prostych wymianach, opowiadają, odgrywają role w zabawie i uczą się zasad współdziałania. Okres 3–6 lat opisywany jest jako czas intensywnego usamodzielniania się, rozwoju ciekawości świata i budowania kompetencji społecznych.

W domu może to wyglądać tak, że czterolatek chce sam nalać sobie wodę, pomaga nakrywać do stołu, zadaje dziesiątki pytań i nieustannie opowiada, „co było najpierw, a co potem”. W przedszkolu pięciolatka nie tylko układa puzzle, ale umie wejść w rolę lekarza, nauczycielki czy sprzedawczyni, podejmuje dialog w zabawie, czeka na swoją kolej, czasem negocjuje, czasem się obraża, ale coraz lepiej rozumie zasady wspólnego działania.

To właśnie w tych codziennych sytuacjach widać, czy rozwój przebiega harmonijnie. Nie chodzi wyłącznie o to, czy dziecko zna kolory, cyfry lub litery. Ważniejsze bywa to, czy komunikuje potrzeby, rozumie proste reguły, podejmuje kontakt, potrafi choć na krótko skupić uwagę i korzystać z pomocy dorosłego.

Kiedy warto zapalić lampkę ostrzegawczą

Największym błędem nie jest to, że rodzic albo nauczyciel zada pytanie zbyt wcześnie. Większym błędem bywa uspokajanie się zdaniem: „ma jeszcze czas”.

Warto być czujnym, gdy dziecko nie nabywa kolejnych umiejętności, są zauważalne trudności w komunikacji, kontakcie, ruchu lub zabawie, albo traci coś, co wcześniej już potrafiło. Zalecane są badania przesiewowe rozwoju podczas rutynowych wizyt w Centrum Rozwoju Dziecka m.in. w wieku: 9, 18 i 30 miesięcy, a przesiew w kierunku autyzmu – w wieku 18 i 24 miesięcy; badanie można też wykonać zawsze wtedy, gdy rodzic lub specjalista ma niepokój.

Nauczycielka w przedszkolu czasem widzi to wcześniej niż rodzina, bo obserwuje dziecko na tle grupy. Na przykład trzylatek może świetnie układać przedmioty w szeregu, ale nie reagować na imię, nie podejmować wspólnej zabawy i nie próbować komunikować się z rówieśnikami. Z kolei rodzic może pierwszy zauważyć, że dziecko nie pokazuje palcem, nie naśladuje prostych czynności albo nie interesuje się kontaktem. W takich sytuacjach im wcześniej zauważymy trudność, tym większa szansa na skuteczne wsparcie.

Edukacja włączająca nie polega na tym, że przestajemy mówić o normie. Polega raczej na tym, że lepiej rozumiemy rozwój i szybciej reagujemy na potrzeby dziecka. Dobra praktyka rodzicielska i dobra praktyka nauczycielska zaczyna się od uważnej obserwacji. Nie od etykiety, nie od porównywania, nie od presji, lecz od pytania: jak dziecko komunikuje się ze światem, jak buduje relacje, jak się porusza, jak się bawi, jak rośnie jego samodzielność?

Znajomość normy rozwojowej nie odbiera dziecku wyjątkowości. Ona pomaga tę wyjątkowość lepiej rozumieć i mądrzej wspierać.

Artykuł opublikowany w wydaniu magazynowym dziennika „Kurier Wileński” Nr 16 (45) 25/04-01/05/2026