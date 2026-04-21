    Wilno przedłuża sezon grzewczy

    W Wilnie nie dojdzie do planowanego zakończenia sezonu grzewczego. Zmiana prognoz pogody sprawiła, że samorząd rozważa jego przedłużenie jeszcze na tydzień. Decyzja ma związek z utrzymującymi się niskimi temperaturami i wysokim ryzykiem nocnych przymrozków.

    Autor: Jolanta Balkiewicz
    Wileńskie Sieci Ciepłownicze.
    Fot. vilnius.lt

    Samorząd Miasta Wilna wskazuje, że aktualne prognozy nie pozwalają na zakończenie ogrzewania w najbliższych dniach. Kluczowym czynnikiem jest średnia dobowa temperatura, która według przewidywań nie osiągnie wymaganych 10 stopni.

    „Zgodnie z długoterminową prognozą pogody i temperatury w tym tygodniu nadal możliwe są przymrozki, a średnia dzienna temperatura prawdopodobnie nie osiągnie 10 stopni, dlatego nie planuje się zakończenia sezonu grzewczego w tym tygodniu” — powiedział agencji ELTA przedstawiciel samorządu Irmantas Kuzas.

    Jeszcze niedawno scenariusz był inny. Pod koniec ubiegłego tygodnia prognozy zapowiadały ocieplenie, co mogło oznaczać zakończenie sezonu już w poniedziałek 20 kwietnia.

    Poprzedni sezon grzewczy 2024-2025 w stolicy zakończył się 16 kwietnia. Obecny sezon w Wilnie rozpoczął się 30 września ubiegłego roku.

    Dla porównania, sezon 2024-2025 rozpoczął się 14 października, sezon 2023-2024 — 16 października, a sezon grzewczy 2022-2023 rozpoczął się 17 października.

    W przeciwieństwie do Wilna, sezon grzewczy w Kownie zakończył się w zeszły piątek.

    Jak podała agencja ELTA, według danych Ministerstwa Opieki Socjalnej i Pracy (SADM) od września ubiegłego roku do lutego bieżącego roku wnioski o zwrot kosztów ogrzewania i wody złożyło 346,1 tys. mieszkańców.

    Źródła: Opr. J.B. na podst. ELTA

    Wilno zamówiło 112 niemieckich elektrobusów

    Wilno zamawia 112 autobusów elektrycznych za 69,8 mln euro (bez VAT). Pierwsze pojazdy mogą pojawić się na ulicach jeszcze w tym roku, rozpoczynając proces elektryfikacji floty transportu publicznego w stolicy Litwy.
    Boom małych spółek na Litwie. Nie musi to jednak oznaczać ożywienia

    Na Litwie powstaje rekordowa liczba firm, a przedsiębiorcy coraz częściej wybierają małe spółki. Czy oznacza to wielkie ożywienie gospodarki? Odpowiedź jest znacznie bardziej prozaiczna.
    Abstynencja wpływa na uszkodzoną wątrobę

    Nawet zaawansowana marskość wątroby nie musi być wyrokiem. Międzynarodowe badanie pokazuje, że całkowite odstawienie alkoholu może prowadzić do regeneracji narządu i cofnięcia groźnych powikłań.

