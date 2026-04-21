Wilno przedłuża sezon grzewczy

Samorząd Miasta Wilna wskazuje, że aktualne prognozy nie pozwalają na zakończenie ogrzewania w najbliższych dniach. Kluczowym czynnikiem jest średnia dobowa temperatura, która według przewidywań nie osiągnie wymaganych 10 stopni.

„Zgodnie z długoterminową prognozą pogody i temperatury w tym tygodniu nadal możliwe są przymrozki, a średnia dzienna temperatura prawdopodobnie nie osiągnie 10 stopni, dlatego nie planuje się zakończenia sezonu grzewczego w tym tygodniu” — powiedział agencji ELTA przedstawiciel samorządu Irmantas Kuzas.

Jeszcze niedawno scenariusz był inny. Pod koniec ubiegłego tygodnia prognozy zapowiadały ocieplenie, co mogło oznaczać zakończenie sezonu już w poniedziałek 20 kwietnia.

Poprzedni sezon grzewczy 2024-2025 w stolicy zakończył się 16 kwietnia. Obecny sezon w Wilnie rozpoczął się 30 września ubiegłego roku.

Dla porównania, sezon 2024-2025 rozpoczął się 14 października, sezon 2023-2024 — 16 października, a sezon grzewczy 2022-2023 rozpoczął się 17 października.

W przeciwieństwie do Wilna, sezon grzewczy w Kownie zakończył się w zeszły piątek.

Jak podała agencja ELTA, według danych Ministerstwa Opieki Socjalnej i Pracy (SADM) od września ubiegłego roku do lutego bieżącego roku wnioski o zwrot kosztów ogrzewania i wody złożyło 346,1 tys. mieszkańców.