Sprzątanie zabytkowych nekropolii stało się wieloletnią tradycją. W tej społecznej inicjatywie uczestniczą uczniowie, harcerze, studenci, przedstawiciele organizacji społecznych, dyplomaci, samorządowcy oraz mieszkańcy.

Wyraz szacunku dla historii i pamięci mieszkańców

Wielkie sprzątanie cmentarzy odbywa się dwa razy do roku — jesienią i wiosną. Celem jest uporządkowanie tych ważnych miejsc pamięci po przerwie zimowej. Podczas wiosennych porządków zaplanowano zgrabienie zeszłorocznych liści oraz przycięcie krzewów.

Organizatorzy inicjatywy zaznaczają, że wspólne działania na rzecz porządkowania zabytkowych cmentarzy są wyrazem szacunku dla historii i pamięci mieszkańców Wilna oraz przykładem partnerskiej współpracy między instytucjami i społecznością lokalną.

Najbliższą akcję zaplanowano już na 25 kwietnia na Cmentarzu na Nowej Rossie. Spotkanie na parkingu przy cmentarzu o godz. 10:30. To, czy wiosenne sprzątanie się odbędzie, zależy głownie od warunków pogodowych.

— Mamy nadzieję, że pogoda nam dopisze. W każdym razie przedstawiciele Komitetu przybędą na miejsce zbiórki, ale wiadomo, że przy złych warunkach pogodowych prace na terenie cmentarza są raczej niemożliwe — nekropolia na Rossie położona jest na zboczach, więc kiedy pada deszcz jest ślisko i niebezpiecznie — mówi „Kurierowi Wileńskiemu” Dariusz Żybort, prezes SKOnSR.

Lepiej przynieść narzędzia z domu

Organizatorzy zapewniają worki i rękawice jednorazowe jak też określoną liczbę sekatorów.

— Ale jeżeli przyjdzie dużo ludzi, niektórych narzędzi może zabraknąć, dlatego zachęcamy wszystkich, kto ma możliwość do przyniesienia narzędzi z domu. Prosimy, o ile to możliwe, o zabranie ze sobą sekatorów, pił ręcznych lub spalinowych, rękawic roboczych, worki na odpady. Zapraszamy wszystkich chętnych, będziemy niezmiernie wdzięczni za udział — podkreśla rozmówca.

Dodaje, że młodzież szkolna może otrzymać zaświadczenia w sprawie godzin społecznych. Należy podać szkołę, imię i nazwisko ucznia, klasę, w której akcji (akcjach) uczeń uczestniczył, dzień oraz przesłać zdjęcie (dowód). Informację należy wysłać pocztą elektroniczną na adres: rossa.wilno@gmail.com

W tym roku SKOnSR organizuje trzy wiosenne akcje odkrzaczania.

— Zapraszamy do udziału wszystkich Wilnian. Ale np. uczniowie mogą także zebrać się na sprzątanie cmentarzy nie tylko w ramach akcji Komitetu. Wówczas należy skontaktować się z administracją nekropolii. Tam wskażą obszary, które wymagają sprzątania i zakres prac, jaki należałoby najpilniej wykonać. Administracja informuje wówczas nas o tym, a my wystawiamy zaświadczenie o przepracowanych godzinach społecznych — informuje Dariusz Żybort.

Kolejne wiosenne akcje

Tegoroczna, wiosenna akcja sprzątania, obejmie Cmentarz Bernardyński oraz Starą i Nową Rossę.

— W przyszłości rozważymy rozszerzenie tej inicjatywy społecznej na inne nekropolie, takie jak np. Cmentarz św. Piotra i Pawła, gdzie również jest wiele do zrobienia — zauważa prezes SKOnSR.

Kolejne akcje porządkowe odbędą się w sobotę, 9 maja na Cmentarzu Bernardyńskim (spotkanie przy głównym wejściu na cmentarz o godz. 10:30) oraz 23 maja (sobota) na Cmentarzu na Starej Rossie. Spotkanie przy głównym wejściu na cmentarz o godz. 10:30.

W razie niekorzystnych warunków atmosferycznych Komitet zastrzega sobie prawo do przesunięcia terminu akcji. O ewentualnych zmianach organizatorzy poinformują z wyprzedzeniem.