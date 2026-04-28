Szczere słowa wdzięczności

Witając zebranych, mer Samorządu Rejonu Wileńskiego Robert Duchniewicz nie krył dumy z osiągnięć w dziedzinie medycyny i wyraził szczerą wdzięczność społeczności medycznej za jej wkład w budowanie dobra społecznego.

„Czuję wielką dumę widząc, jak coraz głośniej i pewniej brzmi imię rejonu wileńskiego. Konsekwentny rozwój infrastruktury oraz stała poprawa jakości usług nie byłyby możliwe bez profesjonalizmu zespołów naszych placówek, za co serdecznie Państwu dziękuję.

Dziś z sukcesem konkurujemy nawet z sektorem prywatnym, zapewniając dostęp do opieki medycznej w każdym zakątku rejonu. Profesjonalne zarządzanie placówkami oraz zgrana praca zespołów pozwalają nam osiągać doskonałe wyniki. Wierzę, że nadchodzące lata przyniosą jeszcze lepsze rezultaty. Rejon wileński rośnie nie tylko pod względem liczby mieszkańców – umacnia się jako samorząd, w którym obywatele otrzymują wysokiej jakości usługi publiczne, a zdrowie jest najważniejszym priorytetem. Jestem z Państwa dumny i zapraszam do wspólnego świętowania tych osiągnięć” – powiedział mer R. Duchniewicz.

Wicemer Samorządu Rejonu Wileńskiego Edyta Tamošiūnaitė w swoim przemówieniu odniosła się nie tylko do sukcesów zawodowych, ale także do kondycji emocjonalnej medyków, podkreślając wagę wewnętrznego spokoju i wzajemnego wsparcia.

„Spotkaliśmy się tutaj, aby na chwilę się zatrzymać i wypowiedzieć to najważniejsze słowo – dziękuję. W codziennej rutynie i pośpiechu często zapominamy o uśmiechu czy zwykłym geście wdzięczności. Ten wieczór dedykujemy Państwu, abyście mogli przy dźwiękach muzyki pobyć ze swoimi myślami i nacieszyć się wspólnym towarzystwem.

Na pracowników medycznych często patrzymy jak na strażników ostatniej nadziei, oczekując dotknięcia czarodziejskiej różdżki, jednak życie nie zawsze zależy od Państwa rąk. Dlatego życzę, aby każdy z Państwa miał to silne oparcie: kolegę, który uśmiechnie się i zmotywuje w trudnej chwili, społeczność, w której czujecie się doceniani, oraz bliskich, darujących to ciepło i miłość, których Państwo sami tak wiele oddajecie innym każdego dnia” – mówiła wicemer E. Tamošiūnaitė.

Wręczenie nagród

Pielęgnując piękną tradycję corocznego honorowania zasłużonych pracowników ochrony zdrowia, podczas tegorocznej uroczystości 15 medyków i specjalistów z rejonu zostało wyróżnionych dyplomami dziękczynnymi, bukietami kwiatów oraz kartami podarunkowymi rejonu wileńskiego. Jest to symboliczne uznanie ich profesjonalizmu, wieloletniej pracy, szczerej troski o pacjentów oraz odpowiedzialnej służby na rzecz zdrowia mieszkańców rejonu wileńskiego.

Program artystyczny i wieczór wspólnoty

Wydarzenie zgromadziło około 300 członków społeczności medycznej z Przychodni Rejonu Wileńskiego, Przychodni w Niemenczynie oraz Biura Zdrowia Publicznego, a także pracowników administracji samorządowej.

Uroczystą atmosferę wzbogacił wzruszający występ muzyczny Kariny Krysko i Jeronimasa Miliusa przy akompaniamencie pianisty Giedriusa Nakasa.

Po zakończeniu części oficjalnej uroczystość przeniosła się do mniej formalnej przestrzeni, gdzie odbyła się wspólna kolacja i dyskusje.

