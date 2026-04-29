Niezbędny zawód, którego znaczenie rośnie

— Zawód weterynarza jest bardzo ważny, ponieważ ludzie coraz częściej biorą zwierzęta ze schronisk lub je kupują. Bardzo kochają swoje zwierzęta i troszczą się o nie. Zwierząt nie ubywa wręcz przeciwnie, jest ich coraz więcej, dlatego pracy w tej dziedzinie na pewno nie zabraknie. Lekarz weterynarii to przede wszystkim lekarz. Oznacza to, że trzeba kochać swoją pracę, być jej oddanym i rozumieć, że nie zawsze wszystko będzie przebiegało zgodnie z planem. Nie zawsze wyjdzie się do domu po zakończeniu godzin pracy, ponieważ w każdej chwili ktoś może potrzebować pomocy. Nie zawsze uda się zjeść posiłek o czasie to nie jest praca ograniczona sztywnymi ramami czasowymi. Aby zostać lekarzem weterynarii, naprawdę trzeba kochać zwierzęta — zauważa w rozmowie z „Kurierem Wileńskim” Jefim Libman, weterynarz i dyrektor przychodni weterynaryjnej oraz apteki w Nowej Wilejce.

Jak mówi Jefim Libman, w ciągu ostatnich lat weterynaria bardzo się rozwinęła, nastąpił ogromny jej postęp. Dziś weterynarze dysponują nowoczesnym sprzętem, na świecie przeprowadzono wiele badań, korzysta się z najnowszych technologii oraz różnorodnych narzędzi. Dzięki temu lekarze weterynarii mogą zaproponować rozwiązania praktycznie dla każdej choroby. Medycyna weterynaryjna stoi dziś na naprawdę wysokim poziomie.

Najtrudniejsze momenty i największa motywacja

Wykonuje się bardzo wiele zabiegów dla zwierząt: higienę jamy ustnej, operacje, kastracje, nagłe zabiegi chirurgiczne, odbieranie porodów, usuwanie guzów i wiele innych procedur. Obecnie zwierzęta są leczone podobnie jak ludzie, a ich zdrowie jest systematycznie monitorowane.

— Najtrudniejsze w tym zawodzie są momenty, gdy nie można już nic zrobić. Czasami ciężko jest przyjść do pracy, jednak kiedy widzi się zdrowiejące zwierzę, wszystko się zmienia. Znika zmęczenie, pojawia się sens i zrozumienie, dlaczego wykonuje się tę pracę. Powrót pacjentów do zdrowia motywuje do codziennego przychodzenia do pracy, nawet jeśli początkowo brakuje nastroju, pojawia się on, gdy widać efekty swojej pracy — podkreśla.

Zmiana świadomości właścicieli zwierząt

Podejście ludzi do zwierząt w ostatnich latach bardzo się zmieniło. Zrozumieli oni, że trzeba o nie dbać, i robią to znacznie lepiej niż kilkanaście czy kilkadziesiąt lat temu. Zwracają większą uwagę na zdrowie swoich pupili, ich żywienie i pielęgnację, prowadzą je do salonów groomerskich.

— Co najważniejsze szybciej zauważają pierwsze objawy chorób i zgłaszają się po pomoc, nie czekając, aż stan zwierzęcia się pogorszy. W ciągu ostatnich 20 lat podejście ludzi całkowicie się zmieniło dziś zwierzę bardzo często traktowane jest jak pełnoprawny członek rodziny — zaznacza Jefim Libman.