„Pachnący prezent dla mamy”. Warsztaty tworzenia mydła w Rudominie [Z GALERIĄ]

Z okazji Dnia Matki, który w tym roku na Litwie obchodzony jest 3 maja, Centrum Kultury w Rudominie 29 kwietnia zaprosiło wszystkich chętnych na warsztaty twórcze „Pachnący prezent dla mamy”. Podczas tych warsztatów można było własnoręcznie wykonać prezent dla ukochanej mamy w postaci pachnącego mydła, w ten sposób dziękując jej za miłość i troskę. Warsztaty były skierowane do dzieci, ich rodziców oraz wszystkich miłośników rękodzieła.

Autor: KW
Fot. Centrum Kultury w Rudominie

Podczas spotkania uczestnicy zostali wprowadzeni w tematykę tworzenia mydeł z wykorzystaniem naturalnych produktów. Omówiono rodzaje surowców wykorzystywanych do ich produkcji, a także zagadnienia związane z doborem zapachów i barwników. Przedstawiono również materiały i akcesoria potrzebne do wykonania mydeł. Najbardziej angażującą częścią zajęć była część praktyczna, podczas której uczestnicy samodzielnie wykonali naturalne mydła. Mogli wykazać się kreatywnością, dobierając zapachy, kolory oraz dodatki dekoracyjne.

Uczestnicy zajęć poznali proces tworzenia mydła, mieli okazję eksperymentować z kolorami i zapachami oraz samodzielnie wykonać wyjątkowe, ręcznie robione mydła. Wszystko to odbywało się pod czujnym okiem prowadzącej warsztaty Margarity Talmontienė, założycielki „Rozmari Vonia”, niezwykłej pasjonatki ręcznie robionych mydeł. Służyła ona radą i pomocą każdemu uczestnikowi, a na zakończenie zajęć obdarowała ich drobnymi upominkami.

Była to świetna okazja, aby twórczo spędzić czas i przygotować piękny prezent, który uczestnicy warsztatów mogli zabrać do domu.

          Organizatorem warsztatów było Centrum Kultury w Rudominie.

Czytaj także: Warsztaty tworzenia mydełek „Pachnący prezent dla mamy”

„Kropelka — w darze!” PSML-u na filii UwB w Wilnie [GALERIA]

Szersza relacja i porównanie frekwencji z poprzednimi edycjami akcji w najbliższych wydaniach „Kuriera Wileńskiego”.https://kurierwilenski.lt/2026/04/17/polscy-medycy-na-litwie-zbieraja-krew-to-tez-darmowe-badanie-krwi-bez-kolejki/
Galerie

Zdjęcia z gali 80-lecia „Kalinowskiego” w Niemieżu [GALERIA]

Więcej pisaliśmy na ten temat na łamach „Kuriera Wileńskiego”, relacja ukazała się również na portalu.https://kurierwilenski.lt/2026/04/28/kalinowski-w-niemiezu-obchodzi-80-lecie-na-gali-byli-przedstawiciele-panstwowi/
Społeczeństwo

Gość redakcji: nowy dyrektor Litewskiego Stowarzyszenia Autoserwisów, Juozas Grabys

Juozas Grabys, nowo wybrany dyrektor Litewskiego Stowarzyszenia Autoserwisów, poświęcił swój pierwszy dzień pracy na zapoznanie się z warsztatem samochodowym UAB „Klion”, a także z redakcją „Kuriera Wileńskiego”, która mieści się w tym samym miejscu.

RedKomy