„Pachnący prezent dla mamy”. Warsztaty tworzenia mydła w Rudominie.

Podczas spotkania uczestnicy zostali wprowadzeni w tematykę tworzenia mydeł z wykorzystaniem naturalnych produktów. Omówiono rodzaje surowców wykorzystywanych do ich produkcji, a także zagadnienia związane z doborem zapachów i barwników. Przedstawiono również materiały i akcesoria potrzebne do wykonania mydeł. Najbardziej angażującą częścią zajęć była część praktyczna, podczas której uczestnicy samodzielnie wykonali naturalne mydła. Mogli wykazać się kreatywnością, dobierając zapachy, kolory oraz dodatki dekoracyjne.

Uczestnicy zajęć poznali proces tworzenia mydła, mieli okazję eksperymentować z kolorami i zapachami oraz samodzielnie wykonać wyjątkowe, ręcznie robione mydła. Wszystko to odbywało się pod czujnym okiem prowadzącej warsztaty Margarity Talmontienė, założycielki „Rozmari Vonia”, niezwykłej pasjonatki ręcznie robionych mydeł. Służyła ona radą i pomocą każdemu uczestnikowi, a na zakończenie zajęć obdarowała ich drobnymi upominkami.

Była to świetna okazja, aby twórczo spędzić czas i przygotować piękny prezent, który uczestnicy warsztatów mogli zabrać do domu.

Organizatorem warsztatów było Centrum Kultury w Rudominie.

