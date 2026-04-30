Było to wyjątkowe wydarzenie, które połączyło sztukę wizualną i muzykę. Na wystawie zaprezentowano prace uczniów Szkoły Sztuk Pięknych w Rudominie, stworzone przy akompaniamencie muzyki skrzypcowej.

Uczniowie – autorzy niezwykle pięknych obrazów – starali się dokonać tego, co na pierwszy rzut oka wydaje się niemożliwe: słuchali muzyki oczami i malowali ją sercem. Dźwięki skrzypiec w ich pracach przerodziły się w linie, plamy, rytmy barw i tańce kształtów. Prace te powstały w różnych technikach — pastelach suchych, akwarelach, pastelach olejnych, gwaszu oraz technikach mieszanych. Każda z nich pozwoliła w inny sposób „przemówić” dźwiękiem poprzez obraz.

Goście wydarzenia mogli nie tylko zachwycać się pięknymi obrazami utalentowanych młodych malarzy, ale również udać się w zaczarowany świat muzyki wykonywanej przez nie mniej utalentowanych artystów – uczniów Szkoły Sztuk Pięknych w Rudominie. Na scenie wystąpili: Safira Augulewicz, Kornelia Nowicka, Augustė Seliatickytė, Estera Jakimowicz oraz Kamila Szpakowska. Wszystkie artystki wykonały po jednym utworze wspólnie ze swoim nauczycielem Žilvinasem Švelnysem. Jeden utwór solowy wykonał również sam Žilvinas Švelnys. Koncertmistrzynią tego wyjątkowego wieczoru była Jelena Szczerbakowa.

Wieczór ten był mostem między tym, co słychać, a tym, co widać – między dźwiękiem a kolorem, między muzyką a sztuką.

Organizatorami wydarzenia były Centrum Kultury w Rudominie oraz Szkoła Sztuk Pięknych w Rudominie.

Fot. Centrum Kultury w Rudominie

