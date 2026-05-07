Wilno znów rozdaje pomarańczowe worki

Mieszkańcy Wilna mogą bezpłatnie odebrać pomarańczowe worki przeznaczone do segregacji odpadów spożywczych. Samorząd zachęca do korzystania z systemu, który od trzech lat pomaga oddzielać resztki żywności od innych odpadów komunalnych.

Autor: Jolanta Balkiewicz
Zielony trójkąt ze strzałek.
Fot. freepik.com

Nowe zasady segregacji odpadów spożywczych obowiązują w stolicy Litwy od początku 2024 r. Z badania przeprowadzonego w ub. roku wynika, że odpady spożywcze segreguje już 58 proc. mieszkańców Wilna.

„Segregacja odpadów spożywczych bez wątpienia staje się naturalną częścią codzienności mieszkańców Wilna. W trakcie ankiety część osób stwierdziła, że robi to z chęci bycia dobrym przykładem dla bliskich, a inni — chcą przyczynić się do zmniejszenia szkód dla środowiska. Jesteśmy przekonani, że bezpłatne, łatwo dostępne środki do segregacji pomagają zaangażować więcej osób i sprawiają, że proces ten staje się jak najprostszy” — mówi Eglė Bernotavičienė, kierowniczka Wydziału Gospodarki Odpadami Samorządu Miasta Wilna.

Pomarańczowe worki można odebrać we wszystkich stołecznych starostwach, punktach zbiórki odpadów wielkogabarytowych oraz w Samorządzie Miasta Wilna. Jedno gospodarstwo domowe otrzymuje rocznie pięć rolek worków po podaniu adresu zamieszkania w Wilnie.

Do worków można wrzucać biodegradowalne odpady organiczne bez opakowań, m.in. fusy z kawy i herbaty, papierowe ręczniki, serwetki czy części roślin doniczkowych. Wypełnione worki należy szczelnie zawiązać i wyrzucić do pojemników na odpady spożywcze lub — jeśli takich nie ma — do pojemników na odpady komunalne.

Według samorządu większa segregacja odpadów organicznych pozwala ograniczyć ilość odpadów trafiających na wysypiska, a resztki żywności mogą zostać przetworzone na nawóz organiczny. Więcej informacji dostępnych jest na stronie atliekuetiketas.lt.

Źródła: Opr. J.B. na podst. vilnius.lt

