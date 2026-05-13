Minister: Więcej zdrowia w szkołach na Litwie

Podczas konferencji „Biura zdrowia społecznego — pomost ku zdrowszej przyszłości Litwy” (lit. Visuomenės sveikatos biurai — tiltas į sveikesnį Lietuvos rytojų), która odbyła się w piątek 8 maja w Sejmie, minister oświaty, nauki i sportu Raminta Popovienė zwróciła uwagę na kluczową rolę wychowania fizycznego i edukacji zdrowotnej w szkołach.

Autor: Jolanta Balkiewicz
Minister Raminta Popovienė.
Fot. Viktoriia Chorna, Kancelaria Sejmu RL

Minister zaznaczyła, że współczesna szkoła powinna nie tylko przekazywać wiedzę, ale także wzmacniać kompetencje społeczne, emocjonalne i związane ze zdrowym stylem życia. Tematy zdrowotne są obecne w programach nauczania od pierwszej do dwunastej klasy, a na lekcjach umiejętności życiowych omawiane są również kwestie profilaktyki przemocy i uzależnień.

„Celem lekcji wychowania fizycznego nie są tylko wyniki sportowe. Być może nawet ważniejsze jest to, aby podczas tej lekcji dzieci nauczyły się poznawać siebie, dbać o swoje zdrowie i budować wiarę we własne możliwości. Ważne jest, aby młodzież po ukończeniu szkoły rozumiała znaczenie zdrowia dla jakości życia, a aktywność fizyczną traktowała jako konieczność. Osiągnięcie tego celu możemy oczekiwać jedynie poprzez współpracę — z rodzicami, nauczycielami i specjalistami ds. zdrowia” — powiedziała Raminta Popovienė.

Ministerstwo zapowiada także działania na rzecz poprawy jakości lekcji wychowania fizycznego. Narodowa Agencja Edukacyjna ma powołać radę ds. wychowania fizycznego, która będzie przygotowywać propozycje zmian w programie nauczania.

Ponad 30 proc. dzieci wybiera sportowe zajęcia pozaszkolne. W tym roku ogłoszono konkurs na krajowy program promujący aktywność fizyczną dzieci, na który w ciągu czterech lat planuje się przeznaczyć ponad 3 mln euro. Kontynuowany będzie również program nauki pływania dla uczniów szkół podstawowych.

ŹródłaOpr. J.B. na podst. smsm.lt

