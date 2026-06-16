Nabór wniosków w konkursie pn. Wolontariat i Media 2026

Celem naboru na wnioski jest wyłonienie podmiotów, które zrealizują materiały wideo poświęcone wolontariatowi w edukacji polonijnej.
Szczegółowe informacje dotyczące specyfikacji oraz tematyki realizowanego wideo znajdują się w Regulaminie konkursowym. Bardzo zachęcamy do przeczytania całości regulaminu — znajdują się w nim również informacje organizacyjne oraz dostępna do zdobycia punktacja.
Kto może wziąć udział?
Do składania wniosków uprawnione są:
• redakcje oraz przedstawiciele mediów polonijnych;
• organizacje realizujące poza granicami Polski projekty o charakterze medialnym;
• osoby fizyczne.
Wymagania dotyczące materiału wideo
Wyłonieni grantobiorcy zobowiązują się do opracowania, realizacji oraz upowszechnienia materiału wideo, który może prezentować:
• działania wolontariuszy zaangażowanych w edukację polonijną oraz ich doświadczenia (w tym nauczycieli lub uczniów);
• materiały promujące wolontariat w edukacji polonijnej;
• znaczenie nauczania języka polskiego oraz podtrzymywania kultury i tożsamości narodowej poza granicami Polski.
Minimalne parametry techniczne materiału:
• Forma: wideo o jakości technicznej umożliwiającej publikację w internecie;
• Czas trwania: minimum 4 minuty;
• Oznaczenia: obowiązek uwzględnienia wytycznych promocyjnych i zastosowania obowiązku informacyjnego.
Warunki finansowe i formalne
• Maksymalna wysokość dofinansowania pojedynczego projektu wynosi 7 500,00 PLN;
• Zgłoszenie konkursowe odbywa się poprzez formularz wniosku dostępny do pobrania na dole strony przesłany na adres wnioski@pol.org.pl;
• Szczegółowe zasady udzielania wsparcia, tryb przyznawania dotacji oraz sposób realizacji określa Regulamin Regrantingowy FPPnW — dostępny do pobrania na dole strony.
Procedura i terminy
Zainteresowanych uczestnictwem w konkursie prosimy o pobranie formularza wniosku, dostępnego poniżej, następnie po wypełnieniu formularza prosimy o przesłanie go na adres wnioski@pol.org.pl. Przesłane przez Państwa formularze zostaną zarejestrowane i wezmą udział w naborze — zostanie dokonana ich ocena przez Komisję Konkursową a następnie podjęta zostanie decyzja o przyznaniu dofinansowania. Na zgłoszenia czekamy do 22 czerwca 2026 roku.
Materiały do pobrania
- Regulamin
- Formularz wniosku
- Link do informacji o konkursie (portal IRJP): https://www.gov.pl/web/irjp/minigranty-2026
Dofinansowano przez Instytut Rozwoju Języka Polskiego ze środków budżetu państwa
Inf. FPPnW