Nabór wniosków w konkursie pn. Wolontariat i Media 2026

Celem naboru na wnioski jest wyłonienie podmiotów, które zrealizują materiały wideo poświęcone wolontariatowi w edukacji polonijnej.

Szczegółowe informacje dotyczące specyfikacji oraz tematyki realizowanego wideo znajdują się w Regulaminie konkursowym. Bardzo zachęcamy do przeczytania całości regulaminu — znajdują się w nim również informacje organizacyjne oraz dostępna do zdobycia punktacja.

Kto może wziąć udział?

Do składania wniosków uprawnione są:

• redakcje oraz przedstawiciele mediów polonijnych;

• organizacje realizujące poza granicami Polski projekty o charakterze medialnym;

• osoby fizyczne.

Wymagania dotyczące materiału wideo

Wyłonieni grantobiorcy zobowiązują się do opracowania, realizacji oraz upowszechnienia materiału wideo, który może prezentować:

• działania wolontariuszy zaangażowanych w edukację polonijną oraz ich doświadczenia (w tym nauczycieli lub uczniów);

• materiały promujące wolontariat w edukacji polonijnej;

• znaczenie nauczania języka polskiego oraz podtrzymywania kultury i tożsamości narodowej poza granicami Polski.

Minimalne parametry techniczne materiału:

• Forma: wideo o jakości technicznej umożliwiającej publikację w internecie;

• Czas trwania: minimum 4 minuty;

• Oznaczenia: obowiązek uwzględnienia wytycznych promocyjnych i zastosowania obowiązku informacyjnego.

Warunki finansowe i formalne

• Maksymalna wysokość dofinansowania pojedynczego projektu wynosi 7 500,00 PLN;

• Zgłoszenie konkursowe odbywa się poprzez formularz wniosku dostępny do pobrania na dole strony przesłany na adres wnioski@pol.org.pl;

• Szczegółowe zasady udzielania wsparcia, tryb przyznawania dotacji oraz sposób realizacji określa Regulamin Regrantingowy FPPnW — dostępny do pobrania na dole strony.

Procedura i terminy

Zainteresowanych uczestnictwem w konkursie prosimy o pobranie formularza wniosku, dostępnego poniżej, następnie po wypełnieniu formularza prosimy o przesłanie go na adres wnioski@pol.org.pl. Przesłane przez Państwa formularze zostaną zarejestrowane i wezmą udział w naborze — zostanie dokonana ich ocena przez Komisję Konkursową a następnie podjęta zostanie decyzja o przyznaniu dofinansowania. Na zgłoszenia czekamy do 22 czerwca 2026 roku.

Materiały do pobrania

Regulamin Formularz wniosku Link do informacji o konkursie (portal IRJP): https://www.gov.pl/web/irjp/minigranty-2026

Dofinansowano przez Instytut Rozwoju Języka Polskiego ze środków budżetu państwa

Inf. FPPnW