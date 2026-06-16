Strona głównaWiadomości

Urodzinowa gala UFC przy Białym Domu

Prezydent USA Donald Trump obchodził w niedzielę 80. urodziny podczas gali mieszanych sztuk walki UFC zorganizowanej na Południowym Trawniku Białego Domu. Wydarzenie odbyło się w ramach obchodów 250. rocznicy niepodległości USA.

Autor: Jolanta Balkiewicz
Gala mieszanych sztuk walki UFC zorganizowanej na Południowym Trawniku Białego Domu.
W ramach wydarzenia zaplanowano siedem walk | Fot. EPA-ELTA

Czytaj również...

Trump pojawił się wraz z szefem UFC Daną White’em na balkonie Białego Domu, skąd obserwowali specjalnie przygotowaną arenę.

Prezydent zajął miejsce przy ośmiokątnej klatce, w której zaplanowano siedem walk. Na trybunach zasiadło ok. 4 tys. gości, wśród nich m.in. bokser Tyson Fury, szef Meta Mark Zuckerberg, dyrektor FBI Kash Patel, pełniący obowiązki prokuratora generalnego Todd Blanche oraz przewodniczący Izby Reprezentantów Mike Johnson.

Administracja USA przekonywała, że koszty organizacji wydarzenia, szacowane na 60 mln dolarów, pokryje UFC. Dokumenty wskazują jednak, że w przygotowania zaangażowano zasoby siedmiu agencji federalnych, w tym Departamentu Bezpieczeństwa Wewnętrznego i Federalnej Administracji Lotnictwa.

Organizacja gali wywołała kontrowersje. Krytycy zarzucali Trumpowi umożliwienie UFC, kierowanej przez jego wieloletniego sojusznika Danę White’a, promocji komercyjnego wydarzenia na terenie Białego Domu. Równolegle ruch „No Kings” organizował w całym kraju alternatywne wydarzenia poświęcone wolności słowa i zgromadzeń.

Piotr Hlebowicz: Quo vadis, Ameryko?

Afisze

ŹródłaOpr. J.B. na podst. BNS

Więcej od autora

Społeczeństwo

Sankcje Unii Europejskiej wobec Rosji. Litwa chce nowych ograniczeń

Minister spraw zagranicznych Litwy Kęstutis Budrys przed poniedziałkowym posiedzeniem Rady Spraw Zagranicznych UE w Luksemburgu podkreślił, że konieczne jest dalsze ograniczanie liczby wiz wydawanych obywatelom Rosji.„Musimy ograniczyć liczbę wydawanych...
Społeczeństwo

Rekordowa sprzedaż samochodów elektrycznych

Sprzedaż nowych samochodów elektrycznych osiągnęła rekordowe poziomy w 37 państwach. Według doniesień portalu Nikkei Asia wzrost zainteresowania pojazdami elektrycznymi jest związany z rosnącymi cenami paliw wywołanymi wojną na Bliskim Wschodzie.
Nekrolog

Nie żyje Vladas Garastas. „Ojciec” Žalgirisu i symbol litewskiej koszykówki

W wieku 94 lat zmarł Vladas Garastas, jeden z najwybitniejszych trenerów w historii litewskiej koszykówki. Byli zawodnicy wspominają go nie tylko jako szkoleniowca, ale przede wszystkim człowieka, który potrafił jednoczyć drużynę i inspirować kolejne pokolenia koszykarzy. Dla wielu pozostanie symbolem sukcesów drużyny Žalgiris Kaunas oraz litewskiej tożsamości narodowej w czasach Związku Sowieckiego.

RedKomy