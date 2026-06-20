Ministerstwo Środowiska zachęca, aby — jeśli to możliwe — pozostawiać część łąki niekoszoną, zwłaszcza na jej obrzeżach lub w formie pasów roślinności. Takie miejsca mogą stanowić schronienie dla zwierząt żyjących na terenach otwartych.

Młode zwierzęta i ptasie gniazda na łąkach

Specjaliści zwracają uwagę, że w okresie koszenia na łąkach przebywają młode sarny, zające oraz wiele gatunków ptaków zakładających gniazda na ziemi. Jeśli warunki gospodarowania na to pozwalają, zaleca się unikanie bardzo wczesnego koszenia i wcześniejsze sprawdzenie, czy na danym terenie nie ma zwierząt.

„Na polach prowadzą młode sarny, zające, gniazdują kuropatwy, cietrzewie, kuropatwice, siewki, wiele ptaków z rzędu wróblowych, dlatego, o ile pozwalają na to warunki gospodarowania, warto unikać bardzo wczesnego koszenia, a przed jego rozpoczęciem sprawdzić, czy łąka jest pusta” — mówi doradca Grupy ds. Polityki Ochrony Przyrody Mindaugas Kirstukas.

„Młode sarny przychodzą na świat w maju i przez kilka tygodni, nie ruszając się wcale, ukrywają się w jednym miejscu, gdzie przychodzi je karmić mama. Część z nich, wyczuwając niebezpieczeństwo, instynktownie przylega do ziemi i może nie uciekać przed zbliżającą się techniką. W przypadku zauważenia młodej sarny przed koszeniem należy ją ostrożnie przenieść do pobliskiego miejsca, które nie będzie koszone. Po znalezieniu gniazda ptaków lub piskląt zaleca się tymczasowe ominięcie tego miejsca i pozostawienie go niekoszonego” — dodał Mindaugas Kirstukas.

Jak kosić, by dać zwierzętom szansę na ucieczkę

Ministerstwo zaleca stosowanie takich metod koszenia, które umożliwią zwierzętom opuszczenie zagrożonego terenu. Jednym z rekomendowanych rozwiązań jest koszenie od środka łąki w kierunku jej obrzeży.

Jeżeli łąka znajduje się przy drodze, prace warto rozpocząć od strony jezdni, aby spłoszone zwierzęta nie wbiegły na drogę. Dodatkowo można stosować liny lub łańcuchy montowane przy maszynach koszących, które pomagają odstraszać zwierzęta przed nadjeżdżającym sprzętem. Korzystne jest także zmniejszenie prędkości koszenia, co daje zwierzętom więcej czasu na reakcję.

Ostrożność także podczas prac porządkowych

Resort środowiska zwraca uwagę, że ochrona młodych zwierząt nie powinna ograniczać się wyłącznie do koszenia łąk. Przed przycinaniem krzewów, żywopłotów i innych roślin należy sprawdzić, czy nie znajdują się w nich ptasie gniazda lub legowiska młodych zwierząt.

W przypadku ich odnalezienia zaleca się odłożenie prac do momentu, gdy młode opuszczą gniazdo lub schronienie. Dzięki temu można uniknąć niepotrzebnych strat wśród dzikich zwierząt w okresie ich największej aktywności rozrodczej.