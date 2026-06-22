19 czerwca Centrum Kultury w Rudominie zaprosiło artystów oraz nauczycieli plastyki z rejonu wileńskiego do udziału w plenerze malarskim. Plener poprowadziła malarka Renata Utowka.

Tegoroczny plener malarski został zorganizowany przy dworze w Niemieżu, który znajduje się zaledwie 5 kilometrów od Wilna, na wzgórzu, przy trasie Wilno–Mińsk. Pałac w Niemieżu został zbudowany w XVI wieku. Na przestrzeni wieków zamieszkiwały w nim znane litewskie rody: Radziwiłłowie, Sapiehowie, Chodkiewiczowie, Ogińscy i Tyszkiewiczowie. Obecny murowany pałac w 1836 roku wzniósł Michał Tyszkiewicz. Do 1928 roku należał on do Benedykta Tyszkiewicza, a następnie został nabyty przez M. Bochwica. Po II wojnie światowej Bochwic wyemigrował do Polski. W 1939 roku większość znajdujących się w pałacu dzieł sztuki oraz przedmiotów o wartości historycznej została znacjonalizowana i wywieziona w nieznanym kierunku – prawdopodobnie część z nich trafiła do Niemiec. Ziemię i zabudowania przejął radziecki kołchoz, natomiast pałac, oficynę i stajnie przekazano Ministerstwu Łączności Litewskiej SRR.

Na uczestników pleneru czekały przygotowane przez organizatorów płótna i farby, dzięki czemu nikt nie musiał troszczyć się o materiały malarskie i mógł w pełni skupić się na podziwianiu pałacu oraz jego okolic, szukając natchnienia do stworzenia własnego dzieła sztuki.

Podczas pleneru uczestnicy mieli okazję tworzyć, dzielić się doświadczeniem oraz inspirować się nawzajem do nowych artystycznych odkryć. Na płótnach uwieczniono zabytkową architekturę pałacu oraz niepowtarzalny klimat tego miejsca.

Plener był wyjątkową okazją do zanurzenia się w artystycznym procesie twórczym, odkrywania malowniczego piękna krajobrazu oraz stworzenia unikalnych dzieł sztuki.

Organizatorem wydarzenia było Centrum Kultury w Rudominie.

Fot. Centrum Kultury w Rudominie

Centrum Kultury w Rudominie