Strona głównaReportaż

Rudomińskie świętowanie najkrótszej nocy roku – pełne emocji, światła i wspólnoty

W Rudominie znów rozbrzmiała muzyka, zapachniały polne kwiaty, a mieszkańcy i goście wspólnie powitali magiczną noc przesilenia letniego. Tegoroczne obchody nocy świętojańskiej przyciągnęły tłumy, które przyszły, by tańczyć, śpiewać, poznawać dawne zwyczaje i cieszyć się wspólnotą.

Autor: Ilona Lewandowska
Tłum ludzi na Nocy Świętojańskiej w Rudominie.
Organizatorzy przygotowali program, który zachwycił zarówno miłośników folkloru, jak i fanów współczesnej sceny muzycznej | Fot. Centrum Kultury w Rudominie

Czytaj również...

Noc świętojańska w Rudominie od lat jest wydarzeniem, na które mieszkańcy okolicznych miejscowości czekają z niecierpliwością. To nie tylko okazja do zabawy, lecz także moment, w którym mieszkańcy gminy spotykają się, by wspólnie celebrować tradycję i najkrótszą noc w roku. Tegoroczne świętowanie rozpoczęło się 23 czerwca, kiedy Centrum Kultury w Rudominie otworzyło przestrzeń pełną muzyki, światła i letniej energii.

Już od pierwszych minut było jasne, że organizatorzy przygotowali program, który zachwyci zarówno miłośników folkloru, jak i fanów współczesnej sceny muzycznej. Wydarzenie, jak co roku, zgromadziło mieszkańców gminy Rudomino oraz licznych gości z okolicznych miejscowości, tworząc atmosferę prawdziwego letniego festynu.

Czytaj także: Połączenie tradycji i współczesności. Noc Świętojańska w Rudominie

Energia tańca i muzyki

Wieczór rozpoczął się występami młodych tancerzy z zespołu „Jam Ram”, prowadzonego przez Justynę Suslonovą. Ich żywiołowe choreografie natychmiast porwały publiczność, a rytmiczne układy do popularnych utworów wprowadziły wszystkich w wakacyjny nastrój. Widzowie, spragnieni widowiskowych tańców, z entuzjazmem przyjęli także pokaz absolwentów programu „Taniec z Gwiazdami”, którzy zaprezentowali pełne dynamiki i elegancji choreografie.

Szczególne emocje wzbudził występ Karolisa Šileiki, czyli Skrabalmana, wirtuoza tradycyjnego litewskiego instrumentu skrabalai. Jego koncert, łączący ludowe brzmienia z nowoczesną formą sceniczną, przyciągnął pod scenę tłumy. Publiczność mogła nie tylko usłyszeć charakterystyczny dźwięk skrabalów, lecz także poznać ich historię – od pasterskiego dzwonka po instrument koncertowy.

W dalszej części wieczoru scenę przejął długo wyczekiwany gość z Polski – zespół Classic, którego przeboje od ponad trzech dekad rozgrzewają publiczność na koncertach w całym kraju. Ich energetyczny występ sprawił, że parkiet zapełnił się błyskawicznie.

Kulminacją muzycznej części wydarzenia był koncert Natalii Bunkė, jednej z najbardziej rozpoznawalnych litewskich wokalistek. Jej ponadgodzinny show, pełen choreografii, światła i kontaktu z publicznością, stał się jednym z najmocniejszych punktów programu.

Rudomina-2026-06-27-2-PORTAL
Wokół sceny działały liczne stoiska, które przyciągały zarówno najmłodszych, jak i dorosłych uczestników | Fot. Centrum Kultury w Rudominie

Powrót do tradycji

Noc świętojańska to nie tylko muzyka i taniec, lecz także bogactwo dawnych obrzędów. Organizatorzy zadbali o to, by uczestnicy mogli zanurzyć się w tradycjach przekazywanych z pokolenia na pokolenie. Przez cały wieczór można było pleść wianki z polnych kwiatów i ziół, poznając ich symbolikę i znaczenie w dawnych wierzeniach.

Nie zabrakło opowieści o kwiecie paproci, który według legendy zakwita tylko raz w roku, przynosząc szczęście temu, kto go odnajdzie. Choć nikt nie potwierdził jego znalezienia, sama zabawa w poszukiwania stała się jednym z najbardziej radosnych elementów wieczoru.

W tradycji świętojańskiej szczególne miejsce zajmują osoby noszące imiona związane z tym dniem. Na scenę zaproszono więc solenizantów, którzy otrzymali serdeczne życzenia oraz symboliczne wianki z liści dębu – znak siły, odwagi i długowieczności.

Wokół sceny działały liczne stoiska, które przyciągały zarówno najmłodszych, jak i dorosłych uczestników. Można było odwiedzić namioty Biura Zdrowia Publicznego Rejonu Wileńskiego oraz Samorządu Rejonu Wileńskiego, a także spróbować produktów spółki „Vilniaus Paukštynas”.

Dużym zainteresowaniem cieszył się kiermasz, na którym znalazły się: słodycze, rękodzieło, wyroby ludowe i pamiątki. To właśnie tam wielu uczestników zatrzymywało się na dłużej, by porozmawiać, kupić drobiazg lub po prostu poczuć atmosferę letniego jarmarku.

Rudomina-2026-06-27-3-PORTAL
Szczególne emocje wzbudził występ Karolisa Šileiki, czyli Skrabalmana, wirtuoza tradycyjnego litewskiego instrumentu skrabalai | Fot. Centrum Kultury w Rudominie

Ogień, światło i muzyka

Nie mogło zabraknąć jednego z najważniejszych elementów świętojańskiej tradycji – ogniska, którego płomienie rozświetliły przestrzeń i nadały wydarzeniu tajemniczego, niemal baśniowego charakteru. W późniejszych godzinach niebo nad Rudominą rozbłysło pokazem fajerwerków, który zachwycił zarówno dzieci, jak i dorosłych.

A kiedy oficjalna część dobiegła końca, rozpoczęła się nocna dyskoteka, która trwała aż do drugiej w nocy, zachęcając do tańca uczestników w każdym wieku.

Tegoroczne obchody nocy świętojańskiej w Rudominie były wydarzeniem, które połączyło tradycję z nowoczesnością, muzykę z obrzędowością, a przede wszystkim – ludzi. To noc, która przypomniała, jak ważne są wspólne przeżycia, lokalne więzi i radość płynąca z bycia razem.

Czytaj także: Noc Świętojańska w Rudominie: 4 tys. widzów, wyzwania i ambitne plany

Goście i partnerzy wydarzenia

W świętowaniu uczestniczyli przedstawiciele władz: posłowie na Sejm RL, radni rejonu wileńskiego, kierownicy instytucji oraz reprezentanci lokalnej społeczności. Mer rejonu wileńskiego Robert Duchniewicz skierował do zebranych wiele ciepłych słów, podkreślając znaczenie wspólnotowych inicjatyw i pielęgnowania tradycji.

Organizatorzy – Centrum Kultury w Rudominie – wyrazili wdzięczność partnerom wydarzenia: Samorządowi Rejonu Wileńskiego, spółce „Vilniaus Paukštynas”, UAB „Nemėžio komunalininkas” oraz Starostwu Gminy Rudomino.

Czytaj także: Huczna Noc Świętojańska w Rudominie. Jerzy Skrzypczyk: „Tradycje przechodzą metamorfozę”

Artykuł opublikowany w wydaniu magazynowym dziennika „Kurier Wileński” Nr 25 (71) 27/06-03/07/2026

Szczególne emocje wzbudził występ Karolisa Šileiki, czyli Skrabalmana, wirtuoza tradycyjnego litewskiego instrumentu skrabalai | Fot. Centrum Kultury w Rudominie
Wokół sceny działały liczne stoiska, które przyciągały zarówno najmłodszych, jak i dorosłych uczestników | Fot. Centrum Kultury w Rudominie
Tłum ludzi na Nocy Świętojańskiej w Rudominie.
Organizatorzy przygotowali program, który zachwycił zarówno miłośników folkloru, jak i fanów współczesnej sceny muzycznej | Fot. Centrum Kultury w Rudominie

Afisze

Więcej od autora

Wywiady

Matura z historii. Waldemar Szełkowski o zmianach, wyzwaniach i przygotowaniach maturzystów

Rozmawiała Ilona Lewandowska
Wywiady

Żałoba, nadzieja, pamięć. Rozmowa z Ramunė Driaučiūnaitė o litewskim doświadczeniu deportacji

Ilona Lewandowska: Jak dziś określiłaby Pani miejsce 14 czerwca – Dnia Żałoby i Nadziei – w litewskiej pamięci historycznej i świadomości społecznej?Ramunė Driaučiūnaitė: Dzień Żałoby i Nadziei, obchodzony na...
Wywiady

Lila Kiejzik. Cztery dekady budowania polskiej sceny w Wilnie

Rozmawiała Ilona Lewandowska

RedKomy