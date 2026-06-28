Noc świętojańska w Rudominie od lat jest wydarzeniem, na które mieszkańcy okolicznych miejscowości czekają z niecierpliwością. To nie tylko okazja do zabawy, lecz także moment, w którym mieszkańcy gminy spotykają się, by wspólnie celebrować tradycję i najkrótszą noc w roku. Tegoroczne świętowanie rozpoczęło się 23 czerwca, kiedy Centrum Kultury w Rudominie otworzyło przestrzeń pełną muzyki, światła i letniej energii.
Już od pierwszych minut było jasne, że organizatorzy przygotowali program, który zachwyci zarówno miłośników folkloru, jak i fanów współczesnej sceny muzycznej. Wydarzenie, jak co roku, zgromadziło mieszkańców gminy Rudomino oraz licznych gości z okolicznych miejscowości, tworząc atmosferę prawdziwego letniego festynu.
Energia tańca i muzyki
Wieczór rozpoczął się występami młodych tancerzy z zespołu „Jam Ram”, prowadzonego przez Justynę Suslonovą. Ich żywiołowe choreografie natychmiast porwały publiczność, a rytmiczne układy do popularnych utworów wprowadziły wszystkich w wakacyjny nastrój. Widzowie, spragnieni widowiskowych tańców, z entuzjazmem przyjęli także pokaz absolwentów programu „Taniec z Gwiazdami”, którzy zaprezentowali pełne dynamiki i elegancji choreografie.
Szczególne emocje wzbudził występ Karolisa Šileiki, czyli Skrabalmana, wirtuoza tradycyjnego litewskiego instrumentu skrabalai. Jego koncert, łączący ludowe brzmienia z nowoczesną formą sceniczną, przyciągnął pod scenę tłumy. Publiczność mogła nie tylko usłyszeć charakterystyczny dźwięk skrabalów, lecz także poznać ich historię – od pasterskiego dzwonka po instrument koncertowy.
W dalszej części wieczoru scenę przejął długo wyczekiwany gość z Polski – zespół Classic, którego przeboje od ponad trzech dekad rozgrzewają publiczność na koncertach w całym kraju. Ich energetyczny występ sprawił, że parkiet zapełnił się błyskawicznie.
Kulminacją muzycznej części wydarzenia był koncert Natalii Bunkė, jednej z najbardziej rozpoznawalnych litewskich wokalistek. Jej ponadgodzinny show, pełen choreografii, światła i kontaktu z publicznością, stał się jednym z najmocniejszych punktów programu.
Powrót do tradycji
Noc świętojańska to nie tylko muzyka i taniec, lecz także bogactwo dawnych obrzędów. Organizatorzy zadbali o to, by uczestnicy mogli zanurzyć się w tradycjach przekazywanych z pokolenia na pokolenie. Przez cały wieczór można było pleść wianki z polnych kwiatów i ziół, poznając ich symbolikę i znaczenie w dawnych wierzeniach.
Nie zabrakło opowieści o kwiecie paproci, który według legendy zakwita tylko raz w roku, przynosząc szczęście temu, kto go odnajdzie. Choć nikt nie potwierdził jego znalezienia, sama zabawa w poszukiwania stała się jednym z najbardziej radosnych elementów wieczoru.
W tradycji świętojańskiej szczególne miejsce zajmują osoby noszące imiona związane z tym dniem. Na scenę zaproszono więc solenizantów, którzy otrzymali serdeczne życzenia oraz symboliczne wianki z liści dębu – znak siły, odwagi i długowieczności.
Wokół sceny działały liczne stoiska, które przyciągały zarówno najmłodszych, jak i dorosłych uczestników. Można było odwiedzić namioty Biura Zdrowia Publicznego Rejonu Wileńskiego oraz Samorządu Rejonu Wileńskiego, a także spróbować produktów spółki „Vilniaus Paukštynas”.
Dużym zainteresowaniem cieszył się kiermasz, na którym znalazły się: słodycze, rękodzieło, wyroby ludowe i pamiątki. To właśnie tam wielu uczestników zatrzymywało się na dłużej, by porozmawiać, kupić drobiazg lub po prostu poczuć atmosferę letniego jarmarku.
Ogień, światło i muzyka
Nie mogło zabraknąć jednego z najważniejszych elementów świętojańskiej tradycji – ogniska, którego płomienie rozświetliły przestrzeń i nadały wydarzeniu tajemniczego, niemal baśniowego charakteru. W późniejszych godzinach niebo nad Rudominą rozbłysło pokazem fajerwerków, który zachwycił zarówno dzieci, jak i dorosłych.
A kiedy oficjalna część dobiegła końca, rozpoczęła się nocna dyskoteka, która trwała aż do drugiej w nocy, zachęcając do tańca uczestników w każdym wieku.
Tegoroczne obchody nocy świętojańskiej w Rudominie były wydarzeniem, które połączyło tradycję z nowoczesnością, muzykę z obrzędowością, a przede wszystkim – ludzi. To noc, która przypomniała, jak ważne są wspólne przeżycia, lokalne więzi i radość płynąca z bycia razem.
Goście i partnerzy wydarzenia
W świętowaniu uczestniczyli przedstawiciele władz: posłowie na Sejm RL, radni rejonu wileńskiego, kierownicy instytucji oraz reprezentanci lokalnej społeczności. Mer rejonu wileńskiego Robert Duchniewicz skierował do zebranych wiele ciepłych słów, podkreślając znaczenie wspólnotowych inicjatyw i pielęgnowania tradycji.
Organizatorzy – Centrum Kultury w Rudominie – wyrazili wdzięczność partnerom wydarzenia: Samorządowi Rejonu Wileńskiego, spółce „Vilniaus Paukštynas”, UAB „Nemėžio komunalininkas” oraz Starostwu Gminy Rudomino.
Artykuł opublikowany w wydaniu magazynowym dziennika „Kurier Wileński” Nr 25 (71) 27/06-03/07/2026