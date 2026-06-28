Noc świętojańska w Rudominie od lat jest wydarzeniem, na które mieszkańcy okolicznych miejscowości czekają z niecierpliwością. To nie tylko okazja do zabawy, lecz także moment, w którym mieszkańcy gminy spotykają się, by wspólnie celebrować tradycję i najkrótszą noc w roku. Tegoroczne świętowanie rozpoczęło się 23 czerwca, kiedy Centrum Kultury w Rudominie otworzyło przestrzeń pełną muzyki, światła i letniej energii.

Już od pierwszych minut było jasne, że organizatorzy przygotowali program, który zachwyci zarówno miłośników folkloru, jak i fanów współczesnej sceny muzycznej. Wydarzenie, jak co roku, zgromadziło mieszkańców gminy Rudomino oraz licznych gości z okolicznych miejscowości, tworząc atmosferę prawdziwego letniego festynu.

Energia tańca i muzyki

Wieczór rozpoczął się występami młodych tancerzy z zespołu „Jam Ram”, prowadzonego przez Justynę Suslonovą. Ich żywiołowe choreografie natychmiast porwały publiczność, a rytmiczne układy do popularnych utworów wprowadziły wszystkich w wakacyjny nastrój. Widzowie, spragnieni widowiskowych tańców, z entuzjazmem przyjęli także pokaz absolwentów programu „Taniec z Gwiazdami”, którzy zaprezentowali pełne dynamiki i elegancji choreografie.

Szczególne emocje wzbudził występ Karolisa Šileiki, czyli Skrabalmana, wirtuoza tradycyjnego litewskiego instrumentu skrabalai. Jego koncert, łączący ludowe brzmienia z nowoczesną formą sceniczną, przyciągnął pod scenę tłumy. Publiczność mogła nie tylko usłyszeć charakterystyczny dźwięk skrabalów, lecz także poznać ich historię – od pasterskiego dzwonka po instrument koncertowy.

W dalszej części wieczoru scenę przejął długo wyczekiwany gość z Polski – zespół Classic, którego przeboje od ponad trzech dekad rozgrzewają publiczność na koncertach w całym kraju. Ich energetyczny występ sprawił, że parkiet zapełnił się błyskawicznie.

Kulminacją muzycznej części wydarzenia był koncert Natalii Bunkė, jednej z najbardziej rozpoznawalnych litewskich wokalistek. Jej ponadgodzinny show, pełen choreografii, światła i kontaktu z publicznością, stał się jednym z najmocniejszych punktów programu.

Wokół sceny działały liczne stoiska, które przyciągały zarówno najmłodszych, jak i dorosłych uczestników | Fot. Centrum Kultury w Rudominie

Powrót do tradycji

Noc świętojańska to nie tylko muzyka i taniec, lecz także bogactwo dawnych obrzędów. Organizatorzy zadbali o to, by uczestnicy mogli zanurzyć się w tradycjach przekazywanych z pokolenia na pokolenie. Przez cały wieczór można było pleść wianki z polnych kwiatów i ziół, poznając ich symbolikę i znaczenie w dawnych wierzeniach.

Nie zabrakło opowieści o kwiecie paproci, który według legendy zakwita tylko raz w roku, przynosząc szczęście temu, kto go odnajdzie. Choć nikt nie potwierdził jego znalezienia, sama zabawa w poszukiwania stała się jednym z najbardziej radosnych elementów wieczoru.

W tradycji świętojańskiej szczególne miejsce zajmują osoby noszące imiona związane z tym dniem. Na scenę zaproszono więc solenizantów, którzy otrzymali serdeczne życzenia oraz symboliczne wianki z liści dębu – znak siły, odwagi i długowieczności.

Wokół sceny działały liczne stoiska, które przyciągały zarówno najmłodszych, jak i dorosłych uczestników. Można było odwiedzić namioty Biura Zdrowia Publicznego Rejonu Wileńskiego oraz Samorządu Rejonu Wileńskiego, a także spróbować produktów spółki „Vilniaus Paukštynas”.

Dużym zainteresowaniem cieszył się kiermasz, na którym znalazły się: słodycze, rękodzieło, wyroby ludowe i pamiątki. To właśnie tam wielu uczestników zatrzymywało się na dłużej, by porozmawiać, kupić drobiazg lub po prostu poczuć atmosferę letniego jarmarku.

Szczególne emocje wzbudził występ Karolisa Šileiki, czyli Skrabalmana, wirtuoza tradycyjnego litewskiego instrumentu skrabalai | Fot. Centrum Kultury w Rudominie

Ogień, światło i muzyka

Nie mogło zabraknąć jednego z najważniejszych elementów świętojańskiej tradycji – ogniska, którego płomienie rozświetliły przestrzeń i nadały wydarzeniu tajemniczego, niemal baśniowego charakteru. W późniejszych godzinach niebo nad Rudominą rozbłysło pokazem fajerwerków, który zachwycił zarówno dzieci, jak i dorosłych.

A kiedy oficjalna część dobiegła końca, rozpoczęła się nocna dyskoteka, która trwała aż do drugiej w nocy, zachęcając do tańca uczestników w każdym wieku.

Tegoroczne obchody nocy świętojańskiej w Rudominie były wydarzeniem, które połączyło tradycję z nowoczesnością, muzykę z obrzędowością, a przede wszystkim – ludzi. To noc, która przypomniała, jak ważne są wspólne przeżycia, lokalne więzi i radość płynąca z bycia razem.

Goście i partnerzy wydarzenia

W świętowaniu uczestniczyli przedstawiciele władz: posłowie na Sejm RL, radni rejonu wileńskiego, kierownicy instytucji oraz reprezentanci lokalnej społeczności. Mer rejonu wileńskiego Robert Duchniewicz skierował do zebranych wiele ciepłych słów, podkreślając znaczenie wspólnotowych inicjatyw i pielęgnowania tradycji.

Organizatorzy – Centrum Kultury w Rudominie – wyrazili wdzięczność partnerom wydarzenia: Samorządowi Rejonu Wileńskiego, spółce „Vilniaus Paukštynas”, UAB „Nemėžio komunalininkas” oraz Starostwu Gminy Rudomino.

Artykuł opublikowany w wydaniu magazynowym dziennika „Kurier Wileński” Nr 25 (71) 27/06-03/07/2026