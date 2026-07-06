Wielki Krzyż Komandorski Orderu Witolda Wielkiego
Richard Joseph Durbin — senator USA, za wieloletnie wsparcie niepodległości i bezpieczeństwa Litwy oraz poparcie dla współpracy USA–Litwa w dziedzinie bezpieczeństwa i obrony (USA).
Krzyż Komandorski Orderu „Za Zasługi dla Litwy”
- Fred H. Hutchison — założyciel i szef stowarzyszenia „LNG Allies”, za wkład w umacnianie bezpieczeństwa energetycznego Litwy, jej odporności gospodarczej i stosunków transatlantyckich (USA).
- Ditte Maria Juul Jørgensen — dyrektor generalna Dyrekcji Generalnej ds. Handlu i Bezpieczeństwa Gospodarczego Komisji Europejskiej, za zasługi dla Litwy w dziedzinie energetyki (Dania).
- Addison „Joe” Graves Wilson — członek Izby Reprezentantów Kongresu USA, za wsparcie niepodległości i bezpieczeństwa Litwy oraz współpracy USA–Litwa (USA).
Krzyż Oficerski Orderu Wielkiego Księcia Litewskiego Giedymina
- Vilmantė Borutaitė — biochemiczka, dr nauk, akademiczka, za zasługi dla nauki litewskiej i promowanie jej na świecie.
Krzyż Oficerski Orderu „Za Zasługi dla Litwy”
- Wojciech Borzuchowski — dyrektor oddziału Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad w Białymstoku, za wkład w realizację „Via Baltica” (Polska).
- Vytautas Čepas — za aktywną działalność w organizowaniu obrony Kłajpedy w styczniu 1991 r. oraz zasługi w wycofaniu armii sowieckiej z Litwy.
Krzyż Rycerski Orderu Krzyża Pogoni
- Mindaugas Rastenis (pośmiertnie) — za wieloletnią działalność w podziemiu i życiu publicznym, w obronie wolności Litwy, świadomości narodowej, języka i tożsamości kulturowej.
Krzyż Rycerski Orderu Wielkiego Księcia Litewskiego Giedymina
- Mantrimas Danielius — pionier standaryzacji litewskiego języka migowego, za jego rozwój i popularyzację.
- Rišardas Fichmanas — nauczyciel oświaty nieformalnej, za wieloletnią działalność pedagogiczną i kształcenie szachistów wysokiej klasy.
- Naglis Kardelis — filozof, filolog, językoznawca, tłumacz, za zasługi dla litewskiej filozofii.
- Libertas Klimka — fizyk, historyk, etnolog, za badania nad historią nauki na Litwie, etnologią i paleoastronomią.
- Marius Aleksas Lukošiūnas — dziennikarz, doradca UNESCO, za wkład w litewskie media i wolność prasy.
- Vidmantas Mačiulis — dziennikarz, za wieloletnią, obiektywną pracę dziennikarską.
- Leonidas Melnikas — pianista, organista, profesor, za działalność akademicką, artystyczną i pedagogiczną.
- Danguolė Mikulėnienė — lingwistka, za zasługi dla lituanistyki i działalność pedagogiczną.
- Sarmitė Mikulionienė — socjolog, profesor, za rozwój badań w dziedzinie gerontologii społecznej.
- Rolandas Palekas — architekt, za nowatorską architekturę i działalność pedagogiczną.
- Tomas Uldukis — prokurator, za wyjaśnianie przestępstw zorganizowanych grup przestępczych.
- Vilma Vidugirienė — prokurator, za prowadzenie postępowań w sprawach o dużym oddźwięku społecznym.
Krzyż Rycerski Orderu „Za Zasługi dla Litwy”
- Marytė Baliūnaitė — pracownica socjalna, za wkład w poprawę dobrobytu osób niepełnosprawnych.
- Marshall Billingslea — ekspert finansowy, za umacnianie partnerstwa litewsko-amerykańskiego (USA).
- Kazimieras Jonas Deksnys — przewodniczący zarządu Litewskiej Wspólnoty Kanady, za pielęgnowanie tożsamości litewskiej w Kanadzie.
- Claus Grube — duński dyplomata, za wkład w integrację europejską Litwy.
- Matti Maasikas — urzędnik unijny, za wzmacnianie bezpieczeństwa europejskiego i wsparcie dla Ukrainy (Estonia).
- Ignas Mačiukas — prezes Litewskiego Stowarzyszenia Osób Niepełnosprawnych.
- Anthony Bernard Mazeika — założyciel Bałtyckiej Ligi Wolności (USA).
- Tony James Murphy — przewodniczący Europejskiego Trybunału Obrachunkowego (Irlandia).
- Arminas Narbekovas — piłkarz i trener, za osiągnięcia sportowe.
- Gintaras Patackas — pisarz i tłumacz, za wkład w literaturę litewską.
- Egidijus Stancikas — aktor, dyrektor teatru, za zasługi dla litewskiego teatru.
- Rokas Tamošauskas — lekarz, za wzmocnienie litewskiej społeczności medycznej.
- Stanisław Widtmann — dziennikarz i urzędnik państwowy, za rozwój projektów transgranicznych.
- Remigijus Žaliūnas — lekarz kardiolog, za zasługi dla medycyny litewskiej.
Krzyż Ratowania Ginących
- Aldas Petrauskas — za odwagę i determinację przy ratowaniu w Olicie zaatakowanego piłkarza klubu „Dainava”.
Medal Orderu Krzyża Pogoni
- Raimondas Ambrulaitis, Valdas Avelis, Andrius Gasperavičius, Artūras Kačinskas, Rimgaudas Kutkaitis, Aistis Šimaitis.
Medal Orderu Wielkiego Księcia Litewskiego Giedymina
Dalija Bernatonienė, Naura Daukšienė, Vida Ričkienė.
Medal Orderu „Za Zasługi dla Litwy”
- Deividas Staponkus — śpiewak operowy, dyrygent chóru, profesor, za popularyzację profesjonalnej muzyki wokalnej na Litwie i na świecie.