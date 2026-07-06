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Odznaczenia prezydenckie z okazji 6 lipca. Wśród zasłużonych — dwoje Polaków

Z okazji Dnia Państwa (rocznicy koronacji króla Mendoga) oraz Dnia Hymnu Narodowego, obchodzonych 6 lipca, prezydent Litwy Gitanas Nausėda odznaczył orderami i medalami państwowymi 45 zasłużonych dla kraju. Wśród odznaczonych jest dwoje Polaków. Pełną listę podajemy poniżej.

Autor: Apolinary Klonowski
Fot. Robertas Dačkus, Kancelaria Prezydenta RL

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Wielki Krzyż Komandorski Orderu Witolda Wielkiego

Richard Joseph Durbin — senator USA, za wieloletnie wsparcie niepodległości i bezpieczeństwa Litwy oraz poparcie dla współpracy USA–Litwa w dziedzinie bezpieczeństwa i obrony (USA).

Krzyż Komandorski Orderu „Za Zasługi dla Litwy”

  • Fred H. Hutchison — założyciel i szef stowarzyszenia „LNG Allies”, za wkład w umacnianie bezpieczeństwa energetycznego Litwy, jej odporności gospodarczej i stosunków transatlantyckich (USA).
  • Ditte Maria Juul Jørgensen — dyrektor generalna Dyrekcji Generalnej ds. Handlu i Bezpieczeństwa Gospodarczego Komisji Europejskiej, za zasługi dla Litwy w dziedzinie energetyki (Dania).
  • Addison „Joe” Graves Wilson — członek Izby Reprezentantów Kongresu USA, za wsparcie niepodległości i bezpieczeństwa Litwy oraz współpracy USA–Litwa (USA).

Krzyż Oficerski Orderu Wielkiego Księcia Litewskiego Giedymina

  • Vilmantė Borutaitė — biochemiczka, dr nauk, akademiczka, za zasługi dla nauki litewskiej i promowanie jej na świecie.

Krzyż Oficerski Orderu „Za Zasługi dla Litwy”

  • Wojciech Borzuchowski — dyrektor oddziału Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad w Białymstoku, za wkład w realizację „Via Baltica” (Polska).
  • Vytautas Čepas — za aktywną działalność w organizowaniu obrony Kłajpedy w styczniu 1991 r. oraz zasługi w wycofaniu armii sowieckiej z Litwy.

Krzyż Rycerski Orderu Krzyża Pogoni

  • Mindaugas Rastenis (pośmiertnie) — za wieloletnią działalność w podziemiu i życiu publicznym, w obronie wolności Litwy, świadomości narodowej, języka i tożsamości kulturowej.

Krzyż Rycerski Orderu Wielkiego Księcia Litewskiego Giedymina

  • Mantrimas Danielius — pionier standaryzacji litewskiego języka migowego, za jego rozwój i popularyzację.
  • Rišardas Fichmanas — nauczyciel oświaty nieformalnej, za wieloletnią działalność pedagogiczną i kształcenie szachistów wysokiej klasy.
  • Naglis Kardelis — filozof, filolog, językoznawca, tłumacz, za zasługi dla litewskiej filozofii.
  • Libertas Klimka — fizyk, historyk, etnolog, za badania nad historią nauki na Litwie, etnologią i paleoastronomią.
  • Marius Aleksas Lukošiūnas — dziennikarz, doradca UNESCO, za wkład w litewskie media i wolność prasy.
  • Vidmantas Mačiulis — dziennikarz, za wieloletnią, obiektywną pracę dziennikarską.
  • Leonidas Melnikas — pianista, organista, profesor, za działalność akademicką, artystyczną i pedagogiczną.
  • Danguolė Mikulėnienė — lingwistka, za zasługi dla lituanistyki i działalność pedagogiczną.
  • Sarmitė Mikulionienė — socjolog, profesor, za rozwój badań w dziedzinie gerontologii społecznej.
  • Rolandas Palekas — architekt, za nowatorską architekturę i działalność pedagogiczną.
  • Tomas Uldukis — prokurator, za wyjaśnianie przestępstw zorganizowanych grup przestępczych.
  • Vilma Vidugirienė — prokurator, za prowadzenie postępowań w sprawach o dużym oddźwięku społecznym.

Krzyż Rycerski Orderu „Za Zasługi dla Litwy”

  • Marytė Baliūnaitė — pracownica socjalna, za wkład w poprawę dobrobytu osób niepełnosprawnych.
  • Marshall Billingslea — ekspert finansowy, za umacnianie partnerstwa litewsko-amerykańskiego (USA).
  • Kazimieras Jonas Deksnys — przewodniczący zarządu Litewskiej Wspólnoty Kanady, za pielęgnowanie tożsamości litewskiej w Kanadzie.
  • Claus Grube — duński dyplomata, za wkład w integrację europejską Litwy.
  • Matti Maasikas — urzędnik unijny, za wzmacnianie bezpieczeństwa europejskiego i wsparcie dla Ukrainy (Estonia).
  • Ignas Mačiukas — prezes Litewskiego Stowarzyszenia Osób Niepełnosprawnych.
  • Anthony Bernard Mazeika — założyciel Bałtyckiej Ligi Wolności (USA).
  • Tony James Murphy — przewodniczący Europejskiego Trybunału Obrachunkowego (Irlandia).
  • Arminas Narbekovas — piłkarz i trener, za osiągnięcia sportowe.
  • Gintaras Patackas — pisarz i tłumacz, za wkład w literaturę litewską.
  • Egidijus Stancikas — aktor, dyrektor teatru, za zasługi dla litewskiego teatru.
  • Rokas Tamošauskas — lekarz, za wzmocnienie litewskiej społeczności medycznej.
  • Stanisław Widtmann — dziennikarz i urzędnik państwowy, za rozwój projektów transgranicznych.
  • Remigijus Žaliūnas — lekarz kardiolog, za zasługi dla medycyny litewskiej.

Krzyż Ratowania Ginących

  • Aldas Petrauskas — za odwagę i determinację przy ratowaniu w Olicie zaatakowanego piłkarza klubu „Dainava”.

Medal Orderu Krzyża Pogoni

  • Raimondas Ambrulaitis, Valdas Avelis, Andrius Gasperavičius, Artūras Kačinskas, Rimgaudas Kutkaitis, Aistis Šimaitis.

Medal Orderu Wielkiego Księcia Litewskiego Giedymina

Dalija Bernatonienė, Naura Daukšienė, Vida Ričkienė.

Medal Orderu „Za Zasługi dla Litwy”

  • Deividas Staponkus — śpiewak operowy, dyrygent chóru, profesor, za popularyzację profesjonalnej muzyki wokalnej na Litwie i na świecie.
Wojciech Borzuchowski z prezydentem RL | Fot. Robertas Dačkus, Kancelaria Prezydenta RL

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ŹródłaOpr. na podst. LRP

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