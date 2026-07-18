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Stadion Narodowy z kamerą online

Plac budowy Stadionu Narodowego w Wilnie został udostępniony internautom. Dzięki całodobowej transmisji na żywo mieszkańcy mogą na bieżąco obserwować postępy jednej z najważniejszych inwestycji sportowych na Litwie.

Autor: Jolanta Balkiewicz
Stadion Narodowy w Wilnie.
Fot. vilnius.lt

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Plac budowy Stadionu Narodowego można śledzić przez całą dobę za pośrednictwem kamery zainstalowanej na dachu centrum handlowo-rozrywkowego „Akropolis”. Transmisja internetowa obejmuje główny obszar budowy i ma być dostępna aż do otwarcia obiektu.

„Stadion Narodowy to jeden z najważniejszych projektów infrastruktury sportowej na Litwie, dlatego zainteresowanie ludzi jego budową jest całkowicie naturalne. Ponieważ nie możemy zaprosić wszystkich na plac budowy, stworzyliśmy możliwość śledzenia tego procesu przez internet” — mówi mer Wilna Valdas Benkunskas.

Stadion Narodowy powstaje jako część wielofunkcyjnego kompleksu promującego zdrowie, edukację, kulturę i aktywność społeczną. W jego skład wejdzie osiem obiektów: Stadion Narodowy, muzeum sportu, hala sportowa, trzy boiska treningowe, stadion lekkoatletyczny, centrum kultury i edukacji z biblioteką oraz przedszkole na 300 miejsc.

Nowy kompleks ma zapewnić nowoczesne warunki do treningów i organizacji zawodów sportowych, a także stworzyć przestrzeń do organizacji wydarzeń kulturalnych i społecznych. Inwestycja ma również przyczynić się do rozwoju turystyki oraz ożywienia gospodarki Wilna.

Zgodnie z umową koncesyjną zakończenie budowy, wraz z certyfikacją obiektu, powinno nastąpić do końca lutego 2028 r. Koncesjonariusz zapowiedział jednak, że planuje ukończyć stadion już w czwartym kwartale 2027 r.

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Afisze

ŹródłaOpr. J.B. na podst. vilnius.lt

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