Mer stolicy Valdas Benkunskas zapewnił, że zarówno państwo, jak i samorząd nie przeznaczą dodatkowych środków na budowę Stadionu Narodowego w Wilnie.

Budowa stadionu przebiega zgodnie z planem

Stołeczny mer zaprzeczył, że Ministerstwo Oświaty, Nauki i Sportu dążyło do negocjacji w sprawie zmniejszenia finansowania ze środków państwowych. Chodzi o to, że resort planuje przeanalizować umowę dotyczącą budowy stadionu oraz rozważa ewentualne ograniczenie finansowania ze środków państwowych, które obecnie wynosi około 59 mln euro.

Zapewnił również, że samorząd nie przeznaczy dodatkowych środków na budowę kompleksu.

„Widzimy, co dzieje się na świecie, obserwujemy sytuację wojenną w Iranie, ale mamy nadzieję, że u nas nie dojdzie do żadnych kataklizmów. W każdym razie budowa całego kompleksu będzie kosztować nieco ponad 150 mln euro” — podkreślił mer.

Zdaniem mera oczekuje się, że ostateczny wariant umowy zostanie w najbliższym czasie zatwierdzony, a następnie skonsultowany z koncesjonariuszem i sformalizowany.

Benkunskas stwierdził także, że budowa kompleksu przebiega zgodnie z planem i terminy realizacji prac nie powinny ulec zmianie.

Arvydas Avulis, przewodniczący rady nadzorczej firmy dewoloperskiej Hanner, zapewnił, że zobowiązania finansowe państwa wobec stadionu nie ulegną zmianie.

„Jeśli coś zdrożeje, bierzemy na siebie ryzyko oraz odpowiedzialność. Jeżeli podpisaliśmy umowę, to wszystko zgodnie z nią zrobimy” — zapewnił szef Hanner, firmy realizującej projekt budowy stadionu.

„Mamy nadzieję, że uda nam się zebrać te pieniądze od sponsorów” — stwierdził Avulis.

Wspominając o prośbie Ministerstwa Oświaty, Nauki i Sportu dotyczącej zwiększenia uniwersalności kompleksu oraz dostosowania areny lekkoatletycznej do zawodów międzynarodowych, zauważył, że niektóre rozwiązania są trudne do wdrożenia. „Gdyby zrobić wszystko tak, jak chce tego resort, stadion musiałby zająć część terenu rezerwatu. Wątpię, by takie rozwiązanie dało się wdrożyć. Jest wiele dobrych intencji, ale nie możemy ich wszystkich zrealizować” — wyjaśnił szef Hanner.

Zapewnił, że budowa stadionu we współpracy z firmą Naresta przebiega bez większych problemów.

Zakończenie budowy nastąpi za dwa lata

Premier Inga Ruginienė wyraziła nadzieję, że projekt zostanie zrealizowany w terminie.

Szacuje się, że budowa Stadionu Narodowego będzie kosztować samorząd i państwo około 155,1 mln euro. Początkowo planowano zakończenie prac do końca 2027 r., jednak proces wydawania pozwolenia na budowę przez samorząd trwał dłużej niż zakładano. W rezultacie projekt może zostać ukończony dopiero 28 lutego 2028 r.