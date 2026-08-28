Strona głównaWiadomości

Lipkowie obchodzą Miełlud, w tle debata o ich bezpieczeństwie

W kalendarzu wyznawców islamu przypadał 25 sierpnia Miełlud, czyli dzień narodzin proroka Mahometa. U społeczności Tatarów (nazywanych też Lipkami, polsko-litewskimi Tatarami) święto jest wyrazem pamięci o proroku, ale służy też integracji.

Autor: Apolinary Klonowski
Meczet.
Fot. Marian Paluszkiewicz

Czytaj również...

Miełlud — dzień narodzin proroka Muhammada (Mahometa) — nie należy do głównych świąt religijnych w kalendarzu muzułmańskim. Są nimi bowiem Ramadan Bajram (z okazji zakończenia postu) i Kurban Bajram (Święto Ofiarowania). Kurban Bajram jest też obchodzony na Wileńszczyźnie przez litewskich Tatarów.

Początki obchodów tego święta miały miejsce w Egipcie, ok. 250 lat po śmierci Mahometa. Jego data wyliczana jest według kalendarza księżycowego, więc ulega ciągłym przesunięciom w kalendarzu tradycyjnym. W tym roku był to dzień 25 sierpnia.

W niektórych meczetach i domach modlitw społeczności muzułmańskiej odbyły się okolicznościowe modlitwy. Tak było np. w meczecie w Bohonikach (Podlaskie). Większość polskich muzułmanów mieszka w województwie podlaskim, gdzie w Bohonikach i w Kruszynianach są dwa ostatnie na ziemiach polskich zabytkowe meczety, a przy nich mizary, czyli muzułmańskie cmentarze.

Tymczasem temat Tatarów jest na Litwie znów podnoszony. Konserwatystka Dalia Asanavičiūtė-Gružauskienė 20 sierpnia zwróciła się do sejmowego Komitetu Bezpieczeństwa Narodowego i Obrony (NSGK) o zbadanie, czy działalność Rady Wspólnot Religijnych Muzułmanów na Litwie — tzw. drugiego muftiatu, zarejestrowanego przez Ministerstwo Sprawiedliwości w 2019 r. — nie zagraża bezpieczeństwu narodowemu. Jeśli komitet potwierdzi te obawy, posłanka zaproponuje resortowi wyrejestrowanie organizacji. Swoje obawy wyrażają także sami Tatarzy, od setek lat zamieszkujący ziemie litewskie.

Czytaj także: Polsko-litewscy Tatarzy z Kruszynian żartują, że mają aż trzy niedziele. Są dziedzicami dawnego księstwa

Afisze

ŹródłaOpr. A.K. na podst. PAP, BNS

Więcej od autora

Wiadomości

Rada ds. Żywności znika. Kompetencje przejmie kolegium ministerstwa

Nie udało się Radzie ds. Żywności wypracować żadnych propozycji. Rząd Mindaugasa Sinkevičiusa likwiduje radę powołaną jeszcze przez rząd Gintautasa Paluckasa.
Społeczeństwo

Ubezpieczyciele podsumowują koszty burz i alarmują: to nie jest finalna suma

Ubezpieczyciele alarmują, że po gwałtownych burzach na Litwie wg danych na poniedziałek 24 sierpnia suma strat przekroczyła 2,55 mln euro. Nie wykluczają, że sięgnie nawet 3 mln euro. Wskazano samorządy, które ucierpiały najbardziej.
Społeczeństwo

Litwa wprowadza e-winiety na autostradach

Litwa wdraża elektroniczny system poboru opłat drogowych Via Toll, który zastąpi dotychczasowe winiety. Właściciele pojazdów, którzy zdążyli kupić roczne winiety przed zmianą, mogą liczyć na częściowy zwrot pieniędzy.

RedKomy