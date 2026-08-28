Jak przekazało Ministerstwo Oświaty, Nauki i Sportu (ŠMSM) w komunikacie w poniedziałek 24 sierpnia, Litwa sfinansuje studia za granicą dla 21 studentów, którzy wygrali konkurs „Kitas 100” (znaczenie i historię opisujemy poniżej) i zostali przyjęci na najlepsze uczelnie wyższe na świecie. Na jeden rok studiów przeznaczono dla nich do 61 tys. euro.

Nie sama przyjemność, ale i zobowiązanie

Ogłoszono, że po ukończeniu studiów laureaci powrócą na Litwę — zobowiązali się bowiem do wykorzystania zdobytej wiedzy w ojczyźnie, pracując tu przez co najmniej trzy lata.

„Cieszę się z waszej determinacji i dążenia do doskonałości, które doprowadziły was do najlepszych uniwersytetów świata, a także z tego, że państwo mogło wnieść swój wkład, przyznając te stypendia. Czekają na was niezwykle cenne i interesujące lata studiów, a Litwa z niecierpliwością będzie czekać na wasz powrót do domu. Tutaj zawsze będziecie mogli realizować swoje marzenia i cele w oparciu o solidne wykształcenie, które zdobędziecie” — czytamy w komunikacie słowa premiera Mindaugasa Sinkevičiusa.

Szefowa Ministerstwa Oświaty, Nauki i Sportu Raminta Popovienė wyraziła zadowolenie, że konkurs „Kitas 100” co roku przyciąga dziesiątki ambitnych młodych ludzi, którzy już zostali przyjęci na najlepsze uczelnie wyższe na świecie.

„Wysyłamy was nie tylko po to, byście zdobyli nową wiedzę, ale także byście reprezentowali Litwę — za granicą staniecie się ambasadorami naszego kraju. Jednak najbardziej jestem dumna z tego, że po studiach wrócicie tutaj i przyczynicie się do wzmocnienia kierunków ważnych dla państwa, takich jak pedagogika, inżynieria i matematyka” — powiedziała minister, gratulując laureatom.

To już 9. edycja konkursu

Konkurs „Kitas 100” został zorganizowany już po raz dziewiąty. Zwycięzcom przyznawane są stypendia na pokrycie kosztów studiów na uczelniach wyższych znajdujących się w pierwszej dwudziestce światowych rankingów.

W tym roku wsparcie na studia przyznano studentom, którzy zostali przyjęci na uniwersytety: w Oksfordzie, Cambridge, Harvard, Stanford, Birmingham, na Uniwersytet Sztuki w Londynie i Uniwersytet Sztuki w Sztokholmie, a także do Instytutu Pratt (USA), Królewskiego Konserwatorium w Hadze i Królewskiej Akademii Muzycznej w Wielkiej Brytanii.

Tegoroczni laureaci konkursu będą studiować pedagogikę, ocenę oświaty, informatykę, matematykę, inżynierię, nauki polityczne, prawo, administrację publiczną, filozofię, ilustrację, kuratorstwo i kolekcjonerstwo, a także grę na saksofonie, wiolonczeli, kompozycję oraz sztukę cyrku współczesnego.

Znaczenie i historia konkursu „Kitas 100”

„Kitas 100”, czyli „inna” lub „następna” „setka” — w domyśle „setka lat”. Konkurs odbył się po raz pierwszy w 2018 r., z okazji stulecia odrodzenia państwa litewskiego. Nazwa „Kitas 100” symbolizuje właśnie rozpoczęte nowe stulecie państwa.

W tegorocznym konkursie wzięło udział łącznie 72 studentów. Przy wyborze zwycięzców konkursu komisja powołana przez Państwowy Fundusz Studiów, który zarządza pomocą, ocenia pozycję wybranej przez uczestnika uczelni w międzynarodowych rankingach, motywację studenta, listy rekomendacyjne oraz życiorys.

W ciągu wszystkich lat trwania konkursu spośród 215 studentów, którzy otrzymali wsparcie, 123 już ukończyło studia.