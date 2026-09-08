W naszym gimnazjum odbyła się uroczysta inauguracja roku szkolnego. Mury gimnazjum przekroczyło 40 pierwszoklasistów, którzy po raz pierwszy rozpoczęli swoją szkolną przygodę.

Pięknym i niezwykle widowiskowym momentem było przejście dwunastoklasistów, którzy trzymając za ręce najmłodszych uczniów — pierwszoklasistów — poprowadzili ich ze szkoły na Estradę Leśną.

Uroczystość rozpoczął piękny śpiew Aliny Gwoźdowicz, uczennicy klasy XII, po którym zabrzmiał hymn Republiki Litewskiej.

Uczniów, nauczycieli oraz rodziców serdecznie powitała pełniąca obowiązki dyrektora Gimnazjum im. Konstantego Parczewskiego w Niemenczynie Renata Krasowska.

„Każdy pierwszy września jest początkiem czegoś nowego: nowych spotkań, nowych wyzwań, nowych planów i nadziei. Dla mnie tegoroczny pierwszy września jest szczególny. Po raz pierwszy połączę się z Wami jako dyrektor Gimnazjum im. Konstantego Parczewskiego w Niemenczynie. Przychodzę do szkoły, która ma swoją historię, tradycje i dorobek. Tworzyły ją całe pokolenia uczniów, nauczycieli, pracowników i rodziców. Chcę z szacunkiem poznawać to, co przez lata tutaj zbudowano, a jednocześnie razem z Wami pisać kolejny rozdział tej historii.

Kochani pierwszoklasiści, dzisiaj po raz pierwszy przekraczacie próg naszej szkoły jako uczniowie. Być może niektórzy z Was są trochę onieśmieleni, może ciekawi, a może nie możecie się już doczekać tego, co tutaj Was czeka i co tutaj Was spotka. Chcę Wam powiedzieć jedno: od dzisiaj jest to także Wasza szkoła. Tutaj poznacie pierwsze litery i liczby, ale przede wszystkim poznacie nowych ludzi, nowych przyjaciół. Będziecie odkrywać swoje talenty i każdego dnia stawać się coraz bardziej samodzielni. Życzę Wam, abyście każdego ranka przychodzili tutaj z ciekawością i uśmiechem.

Drodzy maturzyści, dla Was ten pierwszy września brzmi zupełnie inaczej. To wasz ostatni pierwszy dzwonek w tej szkole. Przed wami ważny rok: matura, decyzje dotyczące studiów i pracy oraz przyszłości. Zapewne będzie troszeczkę stresu, dużo nauki, momenty zmęczenia, ale chciałabym Was prosić o jedno: nie spieszcie się aż tak bardzo, żeby stąd odejść. Zauważcie ten ostatni wasz rok, waszą klasę, waszych przyjaciół, waszych nauczycieli, korytarze, po których chodziliście przez tyle lat, zwyczajne szkolne chwile, które dzisiaj mogą wydawać się codziennością, a za kilka lat mogą stać się jednym z najcieplejszych waszych wspomnień w życiu. Życzę wam oczywiście świetnie zdanej matury, ale jeszcze bardziej życzę wam odwagi, żeby wybrać własną drogę i pozostać dobrymi i mądrymi ludźmi” — powiedziała w swoim przemówieniu Pani Dyrektor.

Pięknym i niezwykle widowiskowym momentem było przejście dwunastoklasistów, którzy trzymając za ręce najmłodszych uczniów — pierwszoklasistów — poprowadzili ich ze szkoły na Estradę Leśną | Fot. Ryszard Sudenis

W uroczystej inauguracji roku szkolnego uczestniczyli również dostojni goście: mer rejonu wileńskiego Robert Duchniewicz, starosta Gminy Niemenczyn Valerija Stakauskaitė, wikariusz parafii pw. św. Michała Archanioła w Niemenczynie ks. Robert Gaičauskas, kierownik Poradni Pedagogiczno-Psychologicznej Rejonu Wileńskiego Roman Juchniewicz, dyrektor Centrum Sportu Rejonu Wileńskiego Marian Kaczanowski, dyrektor Centrum Kultury w Niemenczynie German Komarowski, dyrektor Żłobka-Przedszkola „100 barw” w Niemenczynie Iwona Wojnicz, dyrektor Żłobka-Przedszkola w Niemenczynie Regina Górska, dyrektor Gimnazjum Gedymina w Niemenczynie Daiva Losinskienė, przedstawiciele Rady Gimnazjum. Ich obecność była wyrazem uznania i wsparcia dla całej społeczności naszego gimnazjum. W swoich przemówieniach podkreślali znaczenie edukacji, wspólnoty szkolnej oraz życzyli uczniom wielu sukcesów w rozpoczynającym się roku szkolnym.

„Dzisiaj jest pierwszy września. Chciałbym wszystkim życzyć, żeby szkoła nie była tylko tą placówką, do której przychodzimy zdobyć oceny, nabyć wiedzę, ale żeby była naszym drugim domem. Bo przecież, zarówno nauczyciele, tak i uczniowie spędzają tutaj większą część doby. Więc dzisiaj życzę, żeby szkołę naprawdę można było nazwać tym drugim domem. I tego, czego na przykład nie otrzymujemy w domu, w szkole byłoby dodatkowo można otrzymać. I grono pedagogiczne naprawdę ma ważne zadanie, ale lubiąc swoją pracę, zawsze mogło tę miłość przekazać uczniom. Dzisiaj, życząc wszystkiego, co najlepsze w nadchodzącym roku szkolnym, życzę, żeby cała nasza wspólnota naprawdę miała wspólny cel. Wspólny cel do rozrostu tej placówki, wspólny cel do świętowania takich świąt” — powiedział mer Robert Duchniewicz.

Szczególnie pięknym i wzruszającym momentem uroczystości był występ pierwszoklasistów. Najmłodsi uczniowie, z właściwą sobie dziecięcą szczerością i urokiem, recytowali wiersze oraz śpiewali piosenki. Dla nich był to szczególny dzień — pierwszy krok w wielką szkolną przygodę, który z pewnością na długo pozostanie w ich pamięci i przejdzie do historii ich życia.

Wspaniałe było również wystąpienie dwunastoklasistów. Najstarsi uczniowie Gimnazjum z nadzieją i optymizmem mówili o czekających ich wyzwaniach, zapewniając, że dołożą wszelkich starań, aby osiągnąć jak najlepsze wyniki w nauce oraz podczas egzaminów maturalnych.

Piękną tradycją naszego gimnazjum jest rozpoczynanie nowego roku szkolnego od uczestnictwa we Mszy Świętej w kościele pw. św. Michała Archanioła w Niemenczynie. W tym roku Msza Święta w intencji społeczności Gimnazjum była sprawowana 6 września. Mszę celebrował ks. Robert Gaičauskas. Podczas homilii skierował do uczniów, rodziców i nauczycieli słowa zachęty na rozpoczynający się rok szkolny. Przypomniał o znaczeniu wiary, wzajemnego szacunku, odpowiedzialności i wytrwałości w codziennym zdobywaniu wiedzy. W nawiązaniu do Ewangelii Św. Mateusza (18,15-20) w swoim kazaniu ks. Robert powiedział:

„Bogu zależy na człowieku, który błądzi, dlatego nie zostawia go samego. Posyła do niego człowieka. Posyła, aby ostrzegł go, zatrzymał i pomógł mu wrócić. I każdy chyba może w swoim życiu zobaczyć taką osobę. Dla niektórych to może nauczyciel, dla niektórych rodzice, a dla niektórych może jakiś kolega. Każdy może sobie taką osobę nazwać. Nie oznacza to jednak, że każdy z nas ma teraz stać się sędzią dla innych i ciągle wytykać im błędy. Chce się tak często, ale nie powinniśmy tak robić. Ale też nie możemy być obojętni. Potrzebujemy wrażliwego i kochającego serca, które zauważa brata obok siebie i pyta: „Czy w tej sytuacji mogę mu jakoś pomóc?”.

Na zakończenie Świętej Liturgii kapłan pobłogosławił i poświęcił przybory szkolne, prosząc Boga o błogosławieństwo i opiekę nad uczniami w nowym roku szkolnym.

Każdego roku organizowana jest dobroczynna akcja „Kwiatek dla Hospicjum” | Fot. Ryszard Sudenis

Nieodłączną częścią życia naszego gimnazjum jest także działalność charytatywna. Każdego roku organizowana jest dobroczynna akcja „Kwiatek dla Hospicjum”, której celem jest wsparcie Hospicjum bł. ks. Michała Sopoćki w Wilnie. W tym roku w akcję aktywnie włączyli się harcerze — Wileńska Drużyna Harcerska DH „Czarna Trzynastka” im. Józefa Grzesiaka „Czarnego”, należąca do ZHP na Litwie, a mianowicie Dawid Jackiewicz, Jakub Balsewicz, Tomasz Wojnicz, Patryk Czerniawski, Artiom Masoic, Daniel Kozlajew. Dzięki otwartości serc administracji Gimnazjum, nauczycieli, uczniów, rodziców oraz zaproszonych gości udało się zebrać pokaźną sumę pieniędzy na rzecz hospicjum.

Akcja była kontynuowana również po Mszy Świętej 6 września br. w Kościele pw. św. Michała Archanioła w Niemenczynie. Wierni tej parafii także hojnie wsparli dzieło hospicyjne. Do akcji przyłączyli się również wierni parafii pw. Najświętszej Maryi Panny Królowej Rodzin w Podbrodziu. Jest to piękny przykład wspólnego dobra, które łączy ludzi niezależnie od wieku i miejsca zamieszkania. Takie inicjatywy podkreślają naszą jedność, solidarność i wrażliwość na potrzeby drugiego człowieka.

Tak rozpoczął się kolejny rok szkolny — pełen nowych wyzwań, spotkań, nauki, przyjaźni i wspólnych doświadczeń. Życzymy wszystkim uczniom, nauczycielom i rodzicom, aby rok szkolny 2026-2027 był czasem sukcesów, radości i wielu pięknych chwil. Niech rozpoczynający się rok szkolny będzie czasem nie tylko zdobywania wiedzy i osiągania sukcesów, ale także budowania wspólnoty, wzajemnej życzliwości i otwartości na drugiego człowieka.

Dyrekcja Gimnazjum im. Konstantego Parczewskiego w Niemenczynie składa serdeczne podziękowania całej społeczności szkolnej za czynny udział w inauguracji nowego roku szkolnego. Szczególne podziękowania kierujemy do księży Arūnasa Kesilisa i Roberta Gaičauskasa za sprawowanie Świętej Liturgii, nauczycieli religii za przygotowanie i organizację oprawy Mszy Świętej oraz uczniów za ich aktywny i godny udział w liturgii. Cała społeczność naszego gimnazjum składa również serdeczne podziękowania Pani Dyrektor Renacie Krasowskiej, życząc Jej owocnej pracy i wielu sukcesów na niwie naszego gimnazjum. W imieniu Hospicjum składamy wszystkim ofiarodawcom serdeczne podziękowania za złożone ofiary, hojność i otwarte serca. Każdy gest dobroci ma ogromne znaczenie i jest wyrazem solidarności z osobami, które potrzebują naszego wsparcia.

Andrzej Aszkiełowicz,

nauczyciel religii Gimnazjum im. Konstantego Parczewskiego w Niemenczynie