Witając uczestników wydarzenia – uczniów, rodziców i nauczycieli – mer Samorządu Rejonu Wileńskiego Robert Duchniewicz wyraził radość z osiągnięć młodzieży oraz podziękował całej społeczności, która wspiera ją w rozwoju.

„Serdecznie dziękuję naszym młodym talentom, które swoją pracą i zaangażowaniem rozsławiają rejon wileński nie tylko na Litwie, lecz także na świecie. Dziękuję również całej społeczności – dyrektorom placówek za tworzenie odpowiednich warunków do nauki i rozwoju, a nauczycielom oraz rodzicom za codzienne zaangażowanie w wychowanie i kształcenie młodego pokolenia. Rejon wileński jest dumny z Waszych osiągnięć – odważnie marzcie, wytrwale dążcie do celu i pamiętajcie, że największe zwycięstwa są jeszcze przed Wami” – powiedział R. Duchniewicz.

Składając gratulacje młodym artystom, sportowcom oraz ich nauczycielom, wicemer Samorządu Rejonu Wileńskiego Edyta Tamošiūnaitė podkreśliła szczególne znaczenie uroczystości.

„Dziś towarzyszą nam setki uścisków dłoni, setki wypowiedzianych słów „dziękuję” i setki szczerych uśmiechów. Koniec sierpnia, gdy do 1 września pozostało już tak niewiele, nabiera szczególnego znaczenia. To nie meta, lecz inspirujący start w nowy rok szkolny – ku nowym scenom, wyzwaniom, pomysłom i możliwościom. Życzę, aby w przyszłym roku to miejsce okazało się zbyt małe, by pomieścić wszystkich młodych talentów i ich liczne osiągnięcia” – mówiła E. Tamošiūnaitė.

Uroczystość uhonorowania młodych talentów przy Dworze Houwaltów | Fot. ASRW

Za wybitne osiągnięcia w dziedzinie sztuki, muzyki i sportu oraz za rozsławianie imienia rejonu wileńskiego wręczono łącznie ponad 250 podziękowań i kart podarunkowych Samorządu Rejonu Wileńskiego uczniom oraz przygotowującym ich nauczycielom. Podczas uroczystości uhonorowano indywidualnych i zespołowych laureatów – wychowanków szkół artystycznych w Rudominie i Pogirach, Szkoły Muzycznej w Niemenczynie, Szkoły Sportowej w Niemenczynie oraz Centrum Sportu Rejonu Wileńskiego. Wyróżniono również gimnazja i szkoły rejonu, których uczniowie osiągnęli wysokie wyniki i zdobyli miejsca na podium w poszczególnych dyscyplinach podczas Litewskich Igrzysk Szkolnych.

Osobne podziękowania skierowano do 36 kierowników zespołów artystycznych, dzięki którym podczas odbywającego się w dniach 3–6 lipca Litewskiego Święta Pieśni Młodzieży rejon wileński godnie reprezentowały 24 zespoły uczniowskie. Młodzi tancerze, śpiewacy, muzycy grający na skuduciach oraz orkiestranci z rejonu swoimi występami uświetnili wszystkie główne części Święta Pieśni: koncert orkiestr instrumentów dętych „Kartu skambiu ratu”, wieczór zespołów „Metų ritmu”, Dzień Tańca „Ratu, ratu” oraz Dzień Pieśni „Laiku. Ratu. Kartu” w Parku Zakret w Wilnie.

W sobotę zaś, odbyła się uroczystość wręczenia nagród najlepszym uczniom rejonu wileńskiego, maturzystom, którzy uzyskali najwyższe wyniki z egzaminów państwowych, oraz nauczycielom, którzy ich do nich przygotowali.

W tym roku za znakomite wyniki w nauce nagrody w wysokości 500 euro otrzymało aż 133 uczniów klas 5–8 oraz I–IV klas gimnazjalnych z 24 placówek oświatowych rejonu wileńskiego. Najwięcej nagrodzonych uczniów pochodzi z Gimnazjum im. Giedymina w Niemenczynie (26), Gimnazjum w Pogirach (16), Gimnazjum im. Ferdynanda Ruszczyca w Rudominie (14), Gimnazjum „Rytas” w Rudominie (10), Gimnazjum im. Konstantego Parczewskiego w Niemenczynie (9), Gimnazjum w Awiżeniach (7) oraz Gimnazjum im. św. Rafała Kalinowskiego w Niemieżu (7). Najliczniejszą grupę laureatów stanowią uczniowie klas 5–8 – aż 77 proc. wszystkich wyróżnionych.

Najwyższy, 100-punktowy wynik z państwowych egzaminów maturalnych uzyskało 12 maturzystów z 7 gimnazjów rejonu wileńskiego. Łącznie zdobyli oni 15 „setek”, a za każdy najwyższy wynik przyznano nagrodę Samorządu w wysokości 250 euro. Trzem maturzystom udało się uzyskać po dwa najwyższe wyniki: dwóch absolwentów Gimnazjum w Pogirach zdobyło po 100 punktów z egzaminów z informatyki i języka angielskiego, natomiast absolwent Gimnazjum „Šilas” w Czarnym Borze – z języka litewskiego i matematyki. Najwięcej najwyższych wyników w rejonie uzyskano w tym roku z języka i literatury ojczystej mniejszości narodowej polskiej (6) oraz języka angielskiego (4).

Uhonorowano również nauczycieli, którzy przygotowali maturzystów osiągających najwyższe wyniki. W uznaniu za pedagogiczne przywództwo, inicjatywę i wkład w rozwój młodych talentów otrzymali oni symboliczne upominki.

Piękną tradycją stała się inicjatywa wspierania i nagradzania najlepszych uczniów, która jest realizowana już trzeci rok. Nagrody za osiągnięcia w nauce przyznawane są uczniom wszystkich szkół ogólnokształcących działających na terenie rejonu, niezależnie od ich podległości.

Stronę przygotowano

na podstawie informacji

Samorządu Rejonu Wileńskiego