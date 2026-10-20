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„Gra, gra kapela” — święto muzyki ludowej w Rudominie [Z GALERIĄ]

17 października w Centrum Kultury w Rudominie ponownie rozbrzmiały dźwięki tradycyjnej muzyki ludowej. Tego dnia po raz piąty odbył się tu  Republikański Festiwal Kapel i Muzyków Ludowych „Gra, gra kapela”, który zgromadził miłośników folkloru, tradycji i muzyki na żywo.

Autor: KW
„Gra, gra kapela” — święto muzyki ludowej w Rudominie.
Fot. Centrum Kultury w Rudominie

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Festiwal „Gra, gra kapela” to wyjątkowe wydarzenie, które łączy przedstawicieli różnych regionów Litwy, pielęgnujących bogate dziedzictwo muzyki ludowej. Dźwięki skrzypiec, harmonii i akordeonów wypełniły salę, tworząc niepowtarzalną atmosferę pełną radości, wspomnień i poczucia wspólnoty. To także doskonała okazja do poznawania regionalnych tradycji muzycznych oraz pielęgnowania dziedzictwa kulturowego przekazywanego z pokolenia na pokolenie.

W tegorocznej edycji festiwalu na scenie zaprezentowało się pięć zespołów reprezentujących Rudominę, Mariampol, Soleczniki, rejon janowski oraz Mejszagołę.

Jako pierwszy wystąpił Zespół Pieśni i Tańca Ludowego „Rudomianka”, kierowany przez Wioletę Cereszkę. Następnie swój program artystyczny zaprezentowała kapela „Gudeliai” z Mariampola, kierowana przez Onę Šovienė. Publiczność miała również okazję wysłuchać kapeli „Solczanie” z Solecznik, kierowanej przez Edwarda Wolkowskiego, oraz kapeli „Varpena” z rejonu janowskiego, kierowanej przez Dalę Janionė.

W festiwalu uczestniczyła także „Kapela Dworska”, działająca przy Centrum Rzemiosła Tradycyjnego w dworze Houwaltów w Mejszagole. Zespół, kierowany przez Jolantę Łapińską, wzbogacił tegoroczny festiwal o kolejne wyjątkowe brzmienia.

Każda z kapel wniosła na scenę własne brzmienie, regionalne tradycje i niepowtarzalny charakter. Występy artystów pozwoliły publiczności przenieść się w świat ludowych melodii, a muzyka na żywo stała się źródłem radości i wspólnych przeżyć.

Festiwal „Gra, gra kapela” po raz kolejny udowodnił, że muzyka ludowa pozostaje ważnym elementem tożsamości kulturowej, a wspólne pielęgnowanie tradycji łączy ludzi niezależnie od regionu, z którego pochodzą.

          Organizatorem wydarzenia było Centrum Kultury w Rudominie.

Czytaj także: Festiwal Kapel i Muzyków Ludowych w Rudominie [Z GALERIĄ]

Fot. Centrum Kultury w Rudominie

„Gra, gra kapela” — święto muzyki ludowej w Rudominie.

Centrum Kultury w Rudominie

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