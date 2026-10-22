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Kęstutis Budrys w Polsce: „Nie chcemy tworzyć europejskiej armii alternatywnej dla NATO”

Dla Polskiej Agencji Prasowej wypowiedział się minister spraw zagranicznych Litwy, Kęstutis Budrys. Zaznaczył, że w Europie nie należy tworzyć sił alternatywnych dla NATO, a mówienie o tym jest czczym gadaniem, bez odpowiedzialności. Jednak zauważył, że państwa Europy muszą do bezpieczeństwa podejść odpowiedzialniej.

Autor: Apolinary Klonowski
Kęstutis Budrys.
Fot. LRV

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„Głosy, że powinniśmy strategicznie dążyć do Europy całkowicie autonomicznej w zakresie obrony, to czcze gadanie bez odpowiedzialności za słowa. Nie chcemy tworzyć europejskiej armii alternatywnej dla NATO” — w rozmowie z PAP powiedział minister Kęstutis Budrys.

Z uznaniem odniósł się do wystąpienia gen. Alexusa Grynkewicha na Warsaw Security Forum. Zdaniem ministra jasny sygnał od czterogwiazdkowego dowódcy — co NATO zrobi w razie ataku — to przesłanie równie ważne dla sojuszników, co dla przeciwników.

Litwa przeznacza w tym roku 5,4 proc. PKB na obronność, co stanowi najwyższy wskaźnik w całym Sojuszu. Minister zaznaczył jednak, że kraje pierwszej linii nie mogą dźwigać tego ciężaru samotnie. „Jeśli plany regionalne nie będą poparte rzeczywistymi zdolnościami, Rosjanie nie uwierzą w nie” — dodał Budrys.

W kwestii zagrożeń hybrydowych minister ocenił, że Polska i kraje bałtyckie są traktowane przez Moskwę podobnie — jako trudniejsze cele niż Europa Zachodnia, ze względu na wysoką świadomość polityczną i rozbudowany kontrwywiad. Zaznaczył, że nasze kraje przez lata mierzyły się z presją Rosji, więc wypracowały metody przeciwdziałania. GRU określił mianem organizacji terrorystycznej.

Budrys wezwał też Polskę do przekazania Ukrainie zapasów sprzętu energetycznego. Litwa — mimo niewielkich rozmiarów — zajmuje pierwsze miejsce wśród darczyńców pod względem mocy generatorów wysłanych do Kijowa.

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Afisze

ŹródłaOpr. A.K. na podst. PAP, mat. pras.

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