Marszałek Senatu RP Małgorzata Kidawa-Błońska wręczyła medal 13 października 2026 r. na uroczystości w Senacie córce naukowca — Alinie Černytė.

„To bardzo wzruszająca uroczystość. Nie ma nic piękniejszego niż odkrywanie tajemnic wszechświata, a jeszcze piękniejsze jest to, że odkrywca nadaje polskie nazwy swoim odkryciom. Jest to piękne myślenie o Polsce, o polskiej kulturze, o polskich bohaterach” — powiedziała marszałek Senatu.

Alina Černytė w imieniu swego ojca podziękowała za przyznanie mu senackiego medalu, wyrażając jego wdzięczność za uhonorowanie go tym wyjątkowym wyróżnieniem. Sam dr Czernis, który nie mógł wziąć udziału w uroczystości, w wypowiedzi wideo powiedział, że astronomia jest dla niego czymś więcej niż nauką. To dla niego poznawanie świata, łączenie ludzi i przyjaźnie ponad granicami. Ocenił, że medal to wyraz uznania dla przyjaźni i współpracy polsko-litewskiej. Wyraził nadzieję, że więzi polsko-litewskie wśród astronomów będą dalej się rozwijać.

O przyznanie medalu wystąpiły do Senatu Polskie Towarzystwo Astronomiczne i Polskie Towarzystwo Miłośników Astronomii. W spotkaniu uczestniczyli prezes PTA prof. Michał Tomczak i prezes PTMA Sebastian Soberski.

Kazimierz Czernis m.in. nadał nazwy dwóm asteroidom: Iwanowska i Dziewulski, honorując w ten sposób dwoje profesorów Uniwersytetu Mikołaja Kopernika, przed wojną pracujących w Wilnie na Uniwersytecie Stefana Batorego. Nadał on także odkrytym przez siebie lub współodkrytym planetoidom nazwy na cześć rektorów i profesorów Akademii i Uniwersytetu Wileńskiego, Towarzystwa Jezusowego oraz Szkoły Głównej Wielkiego Księstwa Litewskiego — Skarga, Alabiano, Poczobut, Sarbievius, Gucevicius, na cześć świętych i duchownych związanych z Polską i Litwą — Faustina, Casimir, Ledochowska i Andrasz. Uhonorował także nazwami planetoid Henryka Sienkiewicza i Akademię Ignatianum w Krakowie, polskich astronomów: Jana Walerego Jędrzejewicza, Ireneusza Włodarczyka i Roberta Janusza.

Kazimierz Czernis urodził się 11 listopada 1958 r. w Wilnie. Jest astronomem i astrofizykiem pracującym w Instytucie Fizyki Teoretycznej Uniwersytetu Wileńskiego. Jego działalność badawcza obejmuje fotometrię gwiazd, strukturę Drogi Mlecznej, Układ Słoneczny, komety i planetoidy. Dr Czernis jest liderem projektu poszukiwania planetoid w należącym do Uniwersytetu Wileńskiego Obserwatorium Astronomicznym Moletai.

W 2012 r. odkrył tansplutonowy obiekt 420356 Praamžius, który jest kandydatem na planetę karłowatą. Jest odkrywcą lub współodkrywcą ponad 250 planetoid i 25 komet. Na jego cześć hiszpańsko-wenezuelski astronom Orlando A. Naranjo nadał odkrytej przez siebie planetoidzie nazwę 29692 Černis.

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