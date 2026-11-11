Dodatkowe dni wolne na opiekę nad wnukami

Za skierowaniem projektu do dalszych prac głosowało 32 posłów, dziewięciu było przeciw, a 17 wstrzymało się od głosu. Propozycją zajmie się teraz sejmowa Komisja Spraw Społecznych i Pracy. Ponowne rozpatrzenie projektu na posiedzeniu plenarnym zaplanowano na styczeń przyszłego roku.

Projekt przedstawiony przez socjaldemokratę Tomasa Martinaitisa przewiduje cztery płatne dni wolne rocznie dla pracujących dziadków opiekujących się wnukami do 14. roku życia lub wnukami z niepełnosprawnością do 18. roku życia.

Dni te będzie można wykorzystać m.in. w przypadku choroby dziecka, zamknięcia placówki opiekuńczej lub innych nieprzewidzianych okoliczności. Ich liczba nie będzie zależeć od liczby wnuków.

Pracownik otrzyma za ten czas średnie wynagrodzenie. Niewykorzystane dni nie przejdą na kolejny rok i nie będą podlegać rekompensacie pieniężnej.

Zdaniem autora projektu nowe przepisy pomogą młodym rodzinom godzić pracę z wychowywaniem dzieci, a dziadkom umożliwią dłuższe pozostanie na rynku pracy.

Propozycja spotkała się z krytyką opozycji. Konserwatysta Mindaugas Lingė określił ją jako „ekonomiczne wymuszenie”, wskazując, że koszty dodatkowych dni wolnych poniosą pracodawcy.

„Sięgamy do kieszeni, na które ktoś inny musi zarobić. Gdzie są granice tego populizmu?” — oburzył się polityk.

Podobne zastrzeżenia zgłosiła liberałka Edita Rudelienė.

Zgodnie z projektem wniosek o dzień wolny należałoby złożyć co najmniej 3 dni robocze wcześniej, z wyjątkiem nagłych sytuacji. Nowe przepisy miałyby wejść w życie 1 listopada 2027 r.