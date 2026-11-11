Strona głównaSpołeczeństwo

Dodatkowe dni wolne na opiekę nad wnukami

Pracujący dziadkowie na Litwie mogą zyskać cztery dodatkowe płatne dni wolne rocznie na opiekę nad wnukami. Sejm poparł projekt nowelizacji Kodeksu pracy w pierwszym czytaniu. Propozycja wywołała jednak sprzeciw części parlamentarzystów, którzy obawiają się dodatkowych kosztów dla pracodawców.

Autor: Jolanta Balkiewicz
Dzieci w scence.
Fot. Marian Paluszkiewicz

Czytaj również...

Za skierowaniem projektu do dalszych prac głosowało 32 posłów, dziewięciu było przeciw, a 17 wstrzymało się od głosu. Propozycją zajmie się teraz sejmowa Komisja Spraw Społecznych i Pracy. Ponowne rozpatrzenie projektu na posiedzeniu plenarnym zaplanowano na styczeń przyszłego roku.

Projekt przedstawiony przez socjaldemokratę Tomasa Martinaitisa przewiduje cztery płatne dni wolne rocznie dla pracujących dziadków opiekujących się wnukami do 14. roku życia lub wnukami z niepełnosprawnością do 18. roku życia.

Dni te będzie można wykorzystać m.in. w przypadku choroby dziecka, zamknięcia placówki opiekuńczej lub innych nieprzewidzianych okoliczności. Ich liczba nie będzie zależeć od liczby wnuków.

Pracownik otrzyma za ten czas średnie wynagrodzenie. Niewykorzystane dni nie przejdą na kolejny rok i nie będą podlegać rekompensacie pieniężnej.

Zdaniem autora projektu nowe przepisy pomogą młodym rodzinom godzić pracę z wychowywaniem dzieci, a dziadkom umożliwią dłuższe pozostanie na rynku pracy.

Propozycja spotkała się z krytyką opozycji. Konserwatysta Mindaugas Lingė określił ją jako „ekonomiczne wymuszenie”, wskazując, że koszty dodatkowych dni wolnych poniosą pracodawcy.

„Sięgamy do kieszeni, na które ktoś inny musi zarobić. Gdzie są granice tego populizmu?” — oburzył się polityk.

Podobne zastrzeżenia zgłosiła liberałka Edita Rudelienė.

Zgodnie z projektem wniosek o dzień wolny należałoby złożyć co najmniej 3 dni robocze wcześniej, z wyjątkiem nagłych sytuacji. Nowe przepisy miałyby wejść w życie 1 listopada 2027 r.

Czytaj także: Seniorzy nie chcą być niewidzialni. „Potrzebujemy nie tylko pomocy, lecz także poczucia, że jesteśmy potrzebni”

Afisze

ŹródłaOpr. J.B. na podst. ELTA

Więcej od autora

Szkolnictwo

Dodatkowe 5,7 mln euro na autobusy szkolne

Komisja Oświaty i Nauki poparła propozycję przeznaczenia dodatkowych 5,7 mln euro z budżetu państwa na rok 2027 na zakup 60 autobusów szkolnych. Inicjatywa ma poprawić dostęp uczniów do placówek edukacyjnych, szczególnie w regionach, gdzie dojazdy do szkół stały się problemem.
Gospodarka

Mieszkanie coraz większym wyzwaniem. Zobacz, z czego rezygnują nabywcy

Ceny wymuszają kompromisyJak zauważa Raimondas Reginis, dyrektor ds. badań rynkowych firmy Ober-Haus na kraje bałtyckie, sytuację kupujących komplikuje jednoczesne oddziaływanie kilku czynników: rosnących cen nieruchomości, stóp procentowych oraz nierównowagi...
Wiadomości

Winda na Górę Giedymina znów problemem

Litewskie Muzeum Narodowe po raz trzeci zwróciło się o przyznanie środków na przebudowę kolejki linowej na Górę Giedymina w Wilnie. Urządzenie ulega częstym awariom, co utrudnia turystom dostęp do jednego z najważniejszych symboli stolicy Litwy.

RedKomy