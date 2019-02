Wakacyjne remonty w szkołach Wileńszczyzny

Wakacje powoli zmierzają ku końcowi. Okazuje się, że w wielu gmachach szkół na Wileńszczyźnie w czasie wolnym od nauki odbywały się remonty. Część z nich już się zakończyła, ale w niektórych szkołach wciąż pracują robotnicy.

W Wilnie remont na dużą skalę odbywa się w gmachu Szkoły im. Szymona Konarskiego.

– W naszej szkole przed kilkoma laty rozpoczęła się renowacja. W pewnym momencie, z powodu minimalnych zmian w projekcie i braku środków na realizację projektu, prace zostały wstrzymane. Na szczęście, w tym roku część pieniędzy udało się uzyskać dzięki samorządowi, więc pewien etap tych prac w tym roku dobiega końca. Szkoła została ocieplona, zmieniono dach, cały system grzewczy, całkowicie zmieniono system elektryczności, mamy nowe sanitariaty, prysznice – powiedział „Kurierowi Wileńskiemu” Walery Jagliński, dyrektor placówki.

Jak zaznaczył, jeśli wszystko pójdzie zgodnie z planem, remonty nie powinny zakłócić rozpoczęcia nowego roku szkolnego, a uczniowie bez przeszkód będą zdobywać wiedzę w odświeżonych pomieszczeniach.

– Większość prac wykonamy do 1 września, niektóre skończymy we wrześniu, ale to nie będzie przeszkadzało w nauce. Tak jak co roku, wykonaliśmy prace kosmetyczne. W tym roku powstanie laboratorium przyrodnicze na poziomie uniwersyteckim, co zawdzięczamy ambasadzie RP na Litwie, Kulczyk Foundation oraz Fundacji „Pomoc Polakom na Wschodzie”. Udało się też wyremontować klasę dla grupy przedszkolnej – poinformował Walery Jagliński.

W Liceum im. Adama Mickiewicza pozostały do wykonania dosłownie drobne prace.

– Wakacyjna przerwa to najlepsza okazja, aby przeprowadzić potrzebne remonty. Wymieniliśmy wszystkie posadzki na korytarzach, oprócz parteru. Wyremontowaliśmy cztery klasy i pomieszczenie gospodarcze. Obecnie trwają prace na podwórku szkolnym. Wymieniamy asfalt, robimy zamknięte podwórko szkolne. Wykonaliśmy także mniejsze, kosmetyczne remonty – powiedział nam Czesław Dawidowicz, wieloletni dyrektor Liceum im. Adama Mickiewicza.

W Gimnazjum Inżynieryjnym im. Joachima Lelewela w Wilnie w tym roku nie było żadnych większych remontów.

– Tak jak każdego roku, zostały wykonane drobne prace. Żadnych poważniejszych remontów nie mieliśmy – powiedziała dyrektor szkoły, Edyta Zubel.

W niektórych placówkach edukacyjnych rejonu wileńskiego przeprowadzano niewielkie remonty, w innych zaszły gruntowne zmiany. Uczniowie Gimnazjum im. ks. Józefa Obrembskiego w Mejszagole wkrótce będą mieli odnowioną salę sportową. Do obecnie wykonywanych prac wchodzą ocieplanie fundamentu, ścian i dachu, wymiana okien i drzwi.

Prace renowacyjne trwają w Gimnazjum w Zujunach.

Obecnie zaczęły się również prace modernizacji Gimnazjum im. K. Parczewskiego w Niemenczynie. Projekt obejmuje również budowę przybudówki szkoły artystycznej. Modernizacja budynku obejmuje: ocieplanie ścian zewnętrznych, fundamentu, podłogi na gruncie, ocieplanie dopasowywanego dachu, montaż okien w sali sportowej, modernizacja systemu grzewczego, odnowienie i remont systemu grzewczego i gorącej wody, odnowienie mechanicznych systemów wentylacyjnych (modernizacja) poprzez zainstalowanie systemu wentylacji.

Do końca b.r. planuje się zakończenie prac renowacji i modernizacji Gimnazjum im. św. Stanisława Kostki w Podbrzeziu. Prace będą polegały nie tylko na ociepleniu budynków, ale również przeprowadzone zostaną remonty wnętrz.

Wakacyjne remonty w placówkach edukacyjnych w Solecznikach dobiegają końca, a niektóre dopiero czekają.

Jeszcze trwają, ale już wkrótce dobiegną końca prace remontowe w gimnazjum imienia Elizy Orzeszkowej w Białej Wace.

Trwa również remont sali sportowej w Gimnazjum im. Adama Mickiewicza w Dziewieniszkach.

Obecnie trwają przetargi na remont szkoły-centrum wielofunkcyjnego w Wersoce oraz gimnazjum im. Ludwika Narbutta w Koleśnikach.

