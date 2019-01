Wkrótce rozpoczną się negocjacje ws. eksportu wieprzowiny do Polski

W poniedziałek premier Saulius Skvernelis odbył telefoniczną rozmowę z premierem RP Mateuszem Morawieckim w sprawie embarga na litewską wieprzowinę.

„Uzgodniliśmy, że problem trzeba rozwiązać od podstaw, dlatego zainicjowaliśmy obustronne konsultacje oraz negocjacje. W najbliższym czasie ma dojść do spotkania ministrów rolnictwa” – poinformował Skvernelis.

W poniedziałek kwestie handlu żywymi świniami, związane z tym wymogi i warunki omówili też szefowie państwowych służb weterynaryjnych Litwy i Polski: Darius Remeika i Paweł Niemczuk.

– W grudniu ubiegłego roku rolnicy w Polsce zorganizowali protest na autostradzie A2. W ten sposób chcieli zwrócić uwagę na dramatyczną sytuację polskich gospodarstw, zwłaszcza tych zajmujących się chowem świń. Po demonstracji, Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi powiedział, że sytuacja polskich gospodarstw, zwłaszcza tych zajmujących się chowem świń, jest rzeczywiście bardzo ciężka i zabronił importowania z przeważającej części Litwy wieprzowiny i świń do Polski – powiedział „Kurierowi Wileńskiemu” Darius Remeika.

Remeika przypomniał, że zgodnie z unijnym prawem strony mogą handlować wieprzowiną pochodzącą ze stref afrykańskiego pomoru świń, jeżeli zostało zawarte odpowiednie porozumienie. Według kierownika litewskiej służby weterynaryjnej takie porozumienie z Polską na okres sześciu miesięcy zostało zawarte pod koniec listopada ubiegłego roku, a w grudniu Polska je złamała.

– Eksport wieprzowiny do Polski odbywał się zgodnie z unijnym prawem. Żadnych skarg z Polski nigdy nie otrzymaliśmy, a eksport tuczników z Litwy do Polski trwa już kilka lat. Do Polski nie wywozimy dużo świń, około 100 tysięcy. Ponad 70 tysięcy z nich to świnie z miejsc, gdzie nie ma afrykańskiej grypy, a z tej drugiej strefy, gdzie były zarejestrowane przypadki padłych od pomoru dzików, wywieziono około 30 tysięcy świń – podkreślił Darius Remeika.

Jak zaznaczył, litewskie i polskie służby weterynaryjne ściśle współpracują ze sobą i wymieniają się doświadczeniami.

– Jesteśmy w przyjaznych stosunkach. Ten zakaz był dla nas bardzo przykrą niespodzianką, moim zdaniem to była wyłącznie ekonomiczna decyzja. W poniedziałek spotkałem się z Pawłem Niemczukiem, głównym lekarzem weterynarii w Polsce. Wymieniliśmy się informacjami, dokładnie wytłumaczyliśmy, jak zwalczamy afrykańską grypę, wszystko było zrozumiałe. Dodano do umowy jeden punkt, który zobowiązywał nas do tego, by 15 dni przed wywozem do Polski świnie były jeszcze raz sprawdzone na grypę. Dla nas jest to zrozumiałe. Teraz decyzja należy do ministra rolnictwa Polski – powiedział szef państwowej służby weterynaryjnej Litwy Darius Remeika.

Ministrowie rolnictwa obu krajów zamierzają spotkać się w tym tygodniu w Berlinie podczas Międzynarodowych Targów Gospodarki Żywnościowej, Rolnictwa i Ogrodnictwa.

Na początku stycznia minister Giedrius Surplys zagroził Polsce działaniami odwetowymi.„Nasza Służba Weterynaryjna również może być bardzo dotkliwa i badać bardzo „odpowiedzialnie” importowaną wieprzowinę z Polski. Warto podkreślić, że nasz eksport wieprzowiny do Polski jest dziesięciokrotnie mniejszy niż ich na Litwę. Być może w taki sposób zostaniemy wysłuchani” – powiedział BNS szef resortu rolnictwa.

W połowie grudnia minionego roku Polska zabroniła importowania z przeważającej części Litwy wieprzowiny i świń, które hodowane są w drugiej strefie zagrożenia afrykańskim pomorem świń (ASF) – tam, gdzie zarejestrowano przypadki padłych od pomoru dzików. Strefa ta obejmuje terytorium Litwy północno-wschodniej, środkowej i część południowej.