21 czerwca, z okazji zbliżającego się Dnia Straży Granicznej w pałacu Balińskich w Jaszunach brzmiały najszczersze gratulacje dla Wileńskiej Jednostki Straży Granicznej z okazji ich święta zawodowego.



Aby złożyć życzenia, wśród licznych gości, funkcjonariuszy i współpracowników Wileńskiej jednostki straży granicznej przybyła mer Samorządu Rejonu Wileńskiego Maria Rekść. Kierując najcieplejsze słowa do wszystkich państwowych funkcjonariuszy straży granicznej, mer podkreśliła, że Dzień Straży Granicznej na Litwie – to dzień jedności, wspólnoty i niegasnącej determinacji, przypominający nam o szlachetności i niezbędności tego honorowego zawodu. „Serdecznie gratuluję z okazji nadchodzącego święta zawodowego. Wasz zawód wymaga wiele odwagi, mądrości i umiejętności. Dzięki Waszej codziennej pracy jesteśmy bezpieczni my i cała Litwa. Z okazji tego pięknego święta na szlaku tego honorowego zawodu pragnę życzyć wam wiele wytrwałości i siły. Niech Wasz każdy dzień pracy będzie pełen determinacji, szacunku i mocnego zaufania do ludzi” – życzyła mer, zwracając się do wszystkich strażników granicy państwowej.

Po gratulacjach dla funkcjonariuszy straży granicznej z okazji ich profesjonalnego święta mer Maria Rekść podziękowała również za bliską współpracę i wręczyła listy dziękczynne i prezenty. Dowódca Wileńskiej Straży Granicznej Virgilijus Raugalė i funkcjonariusze Zespołu Wileńskiej Straży Granicznej za inicjatywność, propagowanie ścisłej, udanej i aktywnej współpracy oraz zasługi dla Państwowej Straży Granicznej otrzymali listy dziękczynne mer Samorządu Rejonu Wileńskiego.

Podczas całej imprezy doskonały nastrój podtrzymał i swymi piosenkami upiększył imprezę zespół wokalny „Art of Music”. Po życzeniach i wyrazach wdzięczności dla straży granicznej z okazji tego pięknego święta naczelniczka Kontroli Granicznej Państwowej Straży Granicznej Vilija Plotnikovienė i zastępca naczelnika Wileńskiej jednostki straży granicznej Edgaras Jaskelevičius wręczyli funkcjonariuszom straży granicznym oficjalne nagrody.

Oficjalnie Dzień Straży Granicznej – 29 czerwca – po raz pierwszy na Litwie obchodzono w 1922 roku. W r. 1999 przywrócono upamiętnienie Dnia Straży Granicznej i corocznie 29 czerwca wznowiono profesjonalne obchody Państwowej Straży Granicznej i jej oddziałów.

Like this: Like Loading...