Prezydent Litwy Gitanas Nausėda zaapelował do ministra transportu Jarosława Narkiewicza z AWPL-ZChR, aby podał się do dymisji. Również posłowie z opozycji zbierają podpisy pod interpelacją skierowaną pod adresem tego ministra. Narkiewicz oświadczył, że odpowiednią decyzję podejmie po konsultacjach z partią i premierem. Politolog Andrzej Pukszto sądzi, że reputacja polityka została mocno nadszarpnięta.

„Minister, który stał się problemem państwowym, nie może pełnić tej funkcji. Dlatego w danej sytuacji trzeba podjąć zasadniczą decyzję, kierując się interesem państwa, a nie politycznymi układankami” – napisała na Facebooku głowa państwa.

Narkiewicz oświadczył w rozmowie z dziennikarzami, że decyzję podejmie w najbliższym czasie. „Naprawdę szanuję stanowisko ekscelencji prezydenta. Nigdy nie pchałem się na te stanowisko i nie będę się go trzymał. Decyzję jednak podejmę po konsultacjach z osobami, które mnie oddelegowały, czyli z przedstawicielami AWPL-ZChR oraz oczywiście z premierem” – powiedział minister.

Interpelacja ma dotyczyć m. in. zwolnienia zarządu Poczty Litewskiej, wizyty w Abu Zabi, opłacanie obiadów z funduszy spółek skarbu państwa podlegających Ministerstwu Komunikacji, rzekomego zamieszkiwania córki, Karoliny Narkiewicz, w hotelu sejmowym, możliwego dopuszczenia się konfliktu interesów z powodu wyasfaltowania ulicy, przy której mieszka premier Saulius Skvernelis. „Ministrowi ciągle towarzyszą skandale, które przypominają głębokie tradycje nomenklatury. Natomiast minister nie przyjmuje odpowiedzialności i nie odpowiada na pytania nurtujące społeczeństwo. Dlatego proponujemy, jak najszybciej rozwiązać ten problem” – powiedziała BNS inicjatorka interpelacji posłanka Aušrinė Armonaitė, liderka Partii Wolności.

Media litewskie w październiku poinformowały, że minister komunikacji Jarosław Narkiewicz wziął udział w światowym kongresie dróg w Abu Zabi, gdzie zamiast niego przemawiał wiceminister Władysław Kondratowicz. W tym czasie, jak później tłumaczył się Narkiewicz, był on na kolacji z ministrem rozwoju infrastruktury Zjednoczonych Emiratów Arabskich, gdzie omówił współpracę w dziedzinach transportu i logistyki, przekazał dążenie Litwy do wprowadzenia bezpośredniego połączenia między Wilnem a Dubajem oraz zaprosił przedsiębiorców Zjednoczonych Emiratów Arabskich do inwestowania w porcie kłajpedzkim. Podróż litewskiej delegacji kosztowała 4236 euro.

Później media doniosły, że Narkiewicz, który na co dzień mieszka w rejonie trockim, korzysta z hotelu poselskiego, w którym prawdopodobnie mieszkała jego córka Karolina Narkiewicz. Poza tym okazało się, że Narkiewicz posiada mieszkanie w Wilnie, które wynajmuje.

Portal 15min.lt dowiedział się, że Ministerstwo Komunikacji z dodatkowej puli przeznaczyło 300 tysięcy euro na odbudowę dróg w rejonie wileńskim. Okazało się, że prawie cała kwota została skierowana na zaasfaltowanie nawierzchni we wsi Smiglių przy ulicy Upės, na której mieszka Saulius Skvernelis. Ostatnio pojawiły się również oskarżenia o kłusownictwo na jeziorze Gilūšis.

Narkiewicz odrzuca wszelkie zarzuty i nie zamierza podawać się do dymisji. „Na razie nie planuję (podać się do dymisji – przyp. red.), ponieważ przeciwko mnie jest prowadzona kampania dyskredytująca” – powiedział we wtorek minister. W specjalnym oświadczeniu Narkiewicz napisał: „Moja decyzja powołania nowego zarządu Poczty Litewskiej w celu zapewnienia interesu społecznego oraz racjonalnego zagospodarowania i ochrony własności państwowej, przez pewne kręgi nie została przyjęta. Dlatego teraz są stosowane różnego rodzaju środki próbujące zdyskredytować mnie jako ministra. Po pierwsze, nie posiadam żadnej nieruchomości przy jeziorze Gilūšis; Po drugie, nie posiadam sieci a w wolnym czasie łowię rybę w dozwolonych miejscach przy użyciu legalnych środków ”.

Ze stanowiskiem Narkiewicza nie zgadza się politolog Andrzej Pukszto z Uniwersytetu Witolda Wielkiego w Kownie. – Sądzę, że w danej sytuacji najlepszym rozwiązaniem byłoby, gdyby AWPL-ZChR wymieniła go na inną osobę. Byłoby to najlepsze dla niego i partii, aby zachować twarz. Nawet, jeśli zostanie na stanowisku, to jego reputacja jest już mocno nadszarpnięta – mówi „Kurierowi Wileńskiemu” Pukszto.

Narkiewicza broni lider Związku Chłopów i Zielonych Ramūnas Karbauskis. „To jest zaplanowana akcja polegająca na zniszczeniu AWPL, która jest jednym z partnerów koalicyjnych, abyśmy nie mogli podejmować odpowiednich decyzji” – oświadczył polityk. Karbauskis dodał, że atak na ministra AWPL-ZChR jest dobrze zaplanowany i był szykowany od dawna. „Sądzę, że minister wziął się za bardzo ważne tematy, takie jak Poczta Litewska, Koleje Litewskie, porządkowanie dróg. I jak rozumiem to poruszyło czyjeś duże interesy” – oświadczył polityk.