Rodziny w rejonie wileńskim mogą korzystać z darmowych usług

Każda rodzina boryka się z takim czy innym problemem. Jedni trudniej radzą sobie z wychowywaniem dzieci, inni mają kłopoty w związku z kryzysem w parze, komuś grozi rozwód. Samorząd Rejonu Wileńskiego chce być oparciem dla takich rodzin, dlatego uruchomił projekt „Usługi kompleksowe dla rodzin w rejonie wileńskim”. Wszystkie usługi w projekcie są świadczone za darmo.

Do tej pory brakowało usług świadczonych dla rodzin, a jeśli już były świadczone, to wiele rodzin nie było na nie stać. Stąd też Samorząd Rejonu Wileńskiego podjął decyzję o przystąpieniu do realizacji projektu.

Z usług mogą korzystać m. in. rodziny (osoby) znajdujące się w trudnej sytuacji z powodu rozwodu, przemocy domowej czy borykające się z problemem wychowania dzieci. Do 2022 roku z usług, jak się szacuje, skorzysta ponad 1 070 osób.

Projekt ma na celu świadczenie dla rodzin w rejonie wileńskim usług kompleksowych jak najbliżej ich domu. Usługi mają pomóc rodzinie w pokonaniu różnego rodzaju kryzysów.

Pozytywni rodzice



„Pozytywne rodzicielstwo – to usługa całkowicie nowa, a popularność zyskała błyskawicznie. W ciągu miesiąca zamiast 1 grupy zgłaszają się aż 3 grupy chętnych, zawsze przekraczamy limity dotyczące liczebności osób w grupie. Jedna z prelegentek zorganizowała 3 szkolenia wyjazdowe: raz tygodniowo udawała się na prowadzenie szkoleń w teren, by być jak najbliżej miejsca zamieszkania klientów. Pozytywne rodzicielstwo zyskało na aktualności po reformie ochrony praw dziecka. Po wprowadzeniu zakazu cielesnych kar dla dzieci brakowało wiedzy i umiejętności: bić nie wolno, ale co robić, jeśli dziecko jest nieposłuszne? Podczas szkoleń na temat pozytywnego rodzicielstwa wiele uwagi poświęca się temu, jak wychowywać dzieci bez kar cielesnych i psychologicznych” – o korzyściach usług mówi Eglė Liaudginaitė, specjalistka z Wydziału Usług Socjalnych Dla Rodziny i Dziecka Samorządu Rejonu Wileńskiego.

Indywidualne konsultacje

Konsultacje psychologiczne. Podczas konsultacji psycholog wysłucha, doradzi. Z tej formy pomocy mogą korzystać i dzieci, i nastolatki, i dorośli, rodziny, ale też pary. Zapraszamy do skorzystania z 10 darmowych konsultacji. Doświadczeni psychologowie przyjmują: przy ul. Kalvarijų 131, Wilno, (wejście od strony ul. P. Lukšio); ul. Mokyklos 64б Giejsiszki, rejon wileński; Wspólnotowy dom rodzinny, ul. Sporto 3, Rzesza, rejon wileński (w urzędzie gminy Rzesza). Konsultacje są możliwe w językach polskim, litewskim, rosyjskim.

„Nierzadko nawet osoby ze średnimi dochodami nie stać na pomoc psychologa. A jest to pomoc ważna i potrzebna. Nastawienie mieszkańców z biegiem czasu zmienia się: już nie uważają, że pójście do psychologa jest czymś wstydliwym” – ocenia E. Liaudginaitė.

Mediacja. To rozmowa stron, w trakcie której dąży się do rozwiązania konfliktu i znalezienia porozumienia pomiędzy stronami sporu. Specjaliści pomogą podczas rozwodów, podpisania umowy małżeńskiej przed i po ślubie, doradzą w kwestiach zobowiązań wobec dzieci, rodziców, współmałżonka, a także udzielą pomocy w rozwiązywaniu kwestii finansowych w sprawie utrzymania, nauki i doglądu dzieci, podziału mienia. Mediatorzy przyjmują w Niemenczynie, ul. Piliakalnio 84 oraz Wilnie, ul. Kalvarijų 131. Od stycznia 2020 roku wszystkie rozwodzące się rodziny będą w pierwszej kolejności kierowane właśnie do mediatorów.

Darmowa opieka nad dzieckiem

To usługa dla osób, które chcą uczestniczyć w projekcie, a nie mają z kim zostawić swoje dzieci (w wieku od 3 do 7 lat). Opieka nad dzieckiem potrwa nie dłużej niż 4 godziny.

„Tę usługę ostatnio poszerzyliśmy – specjalistka może opiekować się dziećmi nie tylko tych osób, które biorą udział w projekcie. Jest to świetna okazja dla rodziców, by zaktywizować swoje życie społeczne, załatwić różne sprawy, pójść do lekarza itd. Pokój dziecięcy, znajdujący się przy ul. Kalvarijų 131, Wilno (wejście od strony ul. P. Lukšio), jest nowocześnie wyposażony, jego lokalizacja jest bardzo wygodna i łatwo dostępna transportem publicznym” – mówi E. Liaudginaitė.

Projekt „Kompleksowe usługi dla rodzin w rejonie wileńskim” jest finansowany ze środków unijnych i państwowych.

W sprawie rejestracji należy się skontaktować z koordynatorką wspólnotowych domów rodzinnych rejonu wileńskiego, adres: ul. Mokyklos 64, wieś Giejsiszki, e-mail: bsnkoordinatore@gmail.com, tel. +370 686 85697.

Informację dotyczącą usług w ramach projektu można też znaleźć na profilu na Facebooku – Kompleksinės paslaugos Vilniaus rajono šeimoms.

„Wystarczy pierwszy krok”



„Naszym życzeniem jest, aby coraz więcej osób usłyszało o darmowej pomocy psychologa, o możliwości spotkania innych rodziców podczas szkoleń o pozytywnym rodzicielstwie. Ważne jest, by osoby wiedziały, że nawet podczas rozwodu nie są same i mogą skorzystać z pomocy specjalistów. Stwarzamy wszelkie możliwości do rozwiązywania problemów, do poprawy samopoczucia osób w sytuacji kryzysowej, do zmiany swego życia na lepsze. Wystarczy pierwszy krok. Czekamy zatem na telefon bądź email” – zaprasza E. Liaudginaitė