13 grudnia, w piątek, społeczność polskiej szkoły w Kowalczukach oraz liczne grono gości miały niecodzienną możliwość świętowania wigilii w muzycznej rodzinie Moniuszków „Wigilia u Moniuszków” – właśnie taki tytuł nosiła piękna uroczystość obchodzona z okazji 20. rocznicy nadania gimnazjum w Kowalczukach imienia kompozytora Stanisława Moniuszki.



Mijający rok, ogłoszony Rokiem Moniuszkowskim, dla gimnazjum w Kowalczukach był szczególnym. Od początku 2019 roku społeczność szkoły narzuciła sobie ambitny projekt pt. „200. rocznica urodzin patrona gimnazjum Stanisława Moniuszki” i realizowała wiele ciekawych działań i akcji. 8 grudnia, w niedzielę dobyła się także Msza św. w intencji społeczności szkolnej w kowalczuckim kościele pw. Miłosierdzia Bożego.

Piątkowe święto było swoistym podsumowaniem tego dużego przedsięwzięcia. Uroczystość w sali gimnazjum zgromadziła społeczność szkolną, absolwentów i byłych nauczycieli, przyjaciół, gości i partnerów szkoły.

Dyrektor gimnazjum Zygmunt Jaświn przywitał wszystkich zebranych i przypomniał o bardziej znaczących wydarzeniach w życiu szkoły. „W ciągu tych dwudziestu lat gimnazjum osiągnęło dużo. Szczególnie cieszymy się, że nasi uczniowie wykazywali się dobrymi wynikami podczas konkursów, olimpiad, różnorodnych projektów i egzaminów maturalnych” – przemawiał dyrektor gimnazjum.

Z tej pięknej okazji szkolną społeczność odwiedziła mer rejonu wileńskiego Maria Rekść. Złożyła życzenia i podziękowania. „Dziękuję wszystkim, którzy codziennym trudem przyczyniają się do tego, że ta szkoła tętni życiem i ma rację bytu, chociaż obok działa jeszcze jedno gimnazjum. Szczególnie dziękuję rodzicom, którzy oddają swe dzieci do tej szkoły, pedagogom – obecnym tu i tym, których nie ma razem z nami. Powtarzając słowa za papieżem Franciszkiem, chcę przypomnieć, że to właśnie nauczyciel jest tym człowiekiem, który przekazuje bliźniemu najwięcej miłości. A więc, drodzy rodzice, uczcie swoje dzieci szacunku do nauczycieli” – powiedziała Maria Rekść. Pani mer przekazała także radosną nowinę – już w przyszłym roku gimnazjum doczeka renowacji.

Z życzeniami przybyli do Kowalczuk również przedstawiciele Wydziału Oświaty administracji samorządu rejonu wileńskiego, prezes Stowarzyszenia Nauczycieli Szkół Polskich na Litwie „Macierz Szkolna” Józef Kwiatkowski, przedstawiciele starostwa, proboszcz kościoła pw. Miłosierdzia Bożego w Kowalczukach ks. Jan Czerniawski, wikary wileńskiej parafii św. Józefa ks. Jarosław Spirydowicz i in. Na uroczystość przybyli też przyjaciele gimnazjum z Polski – przedstawiciele Stowarzyszenia Traugutt.org. na czele z prezesem Jackiem Świsem.

Uroczystość upiększyli moniuszkowskie pieśni, przedstawienia utworów Stanisława Moniuszki oraz różne występy artystyczne. Godny pochwały był również film opowiadający o miejscach związanych z Moniuszką w Wilnie. Swoją cegiełkę do świątecznego spotkania dołożyli również muzycznie uzdolnieni absolwenci kowalczuckiego gimnazjum, którzy zagrali i zaśpiewali „Walc wileński” oraz kolędę „Maleńka miłość”.

Po odśpiewaniu kolęd i wspólnej modlitwie ks. Jan Czerniawski zmówił złożył świąteczne życzenia. Członkowie licznej rodziny Moniuszków podzielili się białym chlebem we własnym gronie, a potem podzielili go między wszystkimi uczestnikami rocznicowego spotkania. Zgromadzeni chętnie go przyjmowali i łamiąc się nim składali sobie nawzajem życzenia.

Inf. Irena Mikulewicz („Tygodnik Wileńszczyzny”), vrsa.lt

Foto. Gimnazjum im. Stanisława Moniuszki w Kowalczukach