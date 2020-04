Kwarantanna przedłużona, wyjazd do innych miast zabroniony

Podczas środowego posiedzenia rząd przedłużył do 27 kwietnia kwarantannę na terenie całego kraju. W nadchodzący, świąteczny weekend, w celu zapobieżenia rozprzestrzeniania się epidemii koronawirusa, zostanie również ograniczony wjazd do wszystkich miast i miasteczek na Litwie.

Wykonanie rozporządzeń ma zapewnić policja oraz w razie potrzeby – wojsko. Samorządy natomiast powinny zagwarantować techniczne ograniczenia przy wjazdach. Ograniczenie będzie obowiązywało przez trzy dni – od godz. 20.00 w piątek do godz. 20.00 w poniedziałek.

„Ze względu na kwarantannę na Litwie i drastyczne ograniczenie ruchu w kraju od 26 marca autobusy międzymiastowe prawie nie kursują. Z Wilna jeżdżą autobusy do Kłajpedy i Uciany tylko dwa razy dziennie. Prawdopodobnie w dni świąteczne i te rejsy zostaną zawieszone, czyli lepiej w ogóle nie planować podróży do innych miast” – poinformowano „Kurier Wileński” na stołecznym dworcu autobusowym.



Tymczasem przedstawiciele Zajezdni Autobusowej Rejonu Wileńskiego, przed zamknięciem numeru „Kuriera Wileńskiego”, nie mogli dać dokładnej odpowiedzi, czy w dniach 10–12 kwietnia będą kursowały autobusy miejskie.

„Na razie nie znamy dokładnej decyzji, ale prawie na sto procent jesteśmy pewni, że miejskie autobusy nie będą kursowały. Skoro zostanie ograniczony wjazd do wszystkich miast i miasteczek całej Litwy, to kto pojedzie? Nie należy planować w najbliższych dniach podróży transportem miejskim” – poinformowano „Kurier Wileński” w Zajezdni Autobusowej Rejonu Wileńskiego.

Wyjątki będą obowiązywały w przypadku śmierci lub ciężkiej choroby najbliższych krewnych bądź innego nieszczęścia, jak również, gdy celem podróży jest wykonanie niezbędnej pracy czy udzielenie niezbędnej pomocy medycznej.



Zakaz nie będzie również dotyczył tych, którzy udają się do innego samorządu niż ten, w którym deklarują swoje miejsce zamieszkania, jeżeli mają tam nieruchomości.

„Wszyscy tęsknimy do mieszkających osobno babć, dziadków, rodziców, innych członków rodziny. Najlepsze jednak, co możemy w obecnej sytuacji zrobić dla nich i dla siebie – nie jechać z życzeniami i nie odwiedzać ich na Wielkanoc” – na swoim profilu na Facebooku napisał premier Saulius Skvernelis w poniedziałek, 6 kwietnia, po posiedzeniu rządowego komitetu ds. zarządzania sytuacją wywołaną przez epidemię COVID-19.

„Nie możemy się rozluźnić. Nie możemy ryzykować. To wciąż jeszcze jest zbyt niebezpieczne, dlatego proszę: powstrzymajmy się od wizyt i podróży, złóżmy życzenia świąteczne oraz życzenia zdrowia członkom naszych rodzin oraz bliskim zdalnie” – dodał szef rządu.

Jak poinformował Skvernelis, w sposób rygorystyczny będą sprawdzane osoby, które powinny przestrzegać samoizolacji, a centra handlowe powinny zapewnić właściwe regulowanie liczby klientów.

„Zbliżający się weekend jest rzeczywiście niezwykle ważny. Apeluję do wszystkich o odpowiedzialność. Jeżeli wszystko minie dobrze, niewykluczone, że stopniowo będziemy mogli przechodzić do lżejszego trybu kwarantanny” – napisał premier.



Samorządy są proszone o techniczne ograniczenie wszystkich mniej ważnych wjazdów do miast.