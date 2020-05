Restauracja „Pan Tadeusz” zaprasza na specjały kuchni polskiej

Od poniedziałku stołeczne restauracje i kawiarnie są znowu otwarte dla gości. Po dwumiesięcznej przerwie spowodowanej pandemią koronowirusa gości zaprasza restauracja „Pan Tadeusz”.



– Cieszymy się, że wracamy do dawnego trybu pracy. Codziennie w naszej restauracji serwujemy świeże potrawy. Obiad dnia serwujemy od poniedziałku do piątku w godzinach od 11.30 do 15.00. Proponujemy także dania z naszej stałej karty menu – mówi Halina Wiszniewska, szefowa kuchni „Pana Tadeusza”.

Specjalnością restauracji są dania kuchni polskiej, różnorodne przekąski i wiele innych wspaniałych smakołyków w bardzo przystępnych cenach. Przepisy potraw kuchni staropolskiej szefowa czerpie z przedwojennych książek kucharskich.

– W naszym menu tradycyjnie oferujemy najbardziej popularne dania polskiej kuchni domowej: flaczki, żurek, kwaśnicę, golonkę, kiełbaski białe z bigosem, tatara, pierogi z mięsem czy „chłopską patelnię”. Ale będą też nowości, a wśród nich szeroki wybór dań z gęsi, duszony na chrzanie lin czy szczupak. Nie zabraknie też specjałów kuchni litewskiej, bo smaki i kultura nasza mają wiele wspólnego – zachęca Halina Wiszniewska.

Podkreśla, że w lokalu zadbano o zachowanie bezpiecznych odległości i środków higieny.

– Uwzględniliśmy wszystkie podstawowe zasady bezpieczeństwa. Stoliki zgodnie z obowiązującymi obecnie wymogami stoją w odległości dwóch metrów. Dla naszych gości dostępne są środki do dezynfekcji rąk. Wszystkie powierzchnie są regularnie dezynfekowane. Kelnerzy, kucharze, cały personel pracują w maseczkach. Od gości założenie maseczki nie jest wymagane – zaznacza szefowa kuchni.

Przypomina, że restauracja jest wspaniałym miejscem na spotkania rodzinne, wesela, jubileusze. Co prawda, obecnie może brać udział w imprezie maksymalnie 30 osób.

Dla wygody gości na tarasie otwarto też ogródek kawiarniany, uruchomiono usługę jedzenia na wynos oraz zamówienia potraw z dostawą przez Bolt.

Restauracja „Pan Tadeusz” w Domu Kultury Polskiej (ul. Naugarduko 76) czynna jest codziennie od godz. 11.30 do 20.00.

Inf. wł.

Fot. Marian Paluszkiewicz