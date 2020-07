DPD podwoi sieć paczkomatów w krajach bałtyckich

Biorąc pod uwagę szczególnie rozwijający się e-handel oraz wpływ kwarantanny na nawyki ludzi, spółki DPD na Litwie, Łotwie i w Estonii planują szybki rozwój sieci paczkomatów. W latach 2020-2021 planuje się rozbudowę posiadanej sieci paczkomatów 2,5 razy — do 641 paczkomatu. 7,3 mln euro — tyle środków planuje się przeznaczyć na rozbudowę, będzie to największa inwestycja DPD w infrastrukturę w ciągu 21 lat działania firmy. Drugą największą inwestycją było 6,5 mln euro na zautomatyzowany międzynarodowy terminal dystrybucji paczek w Kownie.



„Wraz ze wzrostem liczby osób, kupujących w sklepach internetowych, wzrasta także zapotrzebowanie na odbiór przesyłek w paczkomatach. Jeszcze w ubiegłym roku sondaż wśród mieszkańców UE, przeprowadzony na zamówienie »DPDgroup«, wykazał, iż nawet 55 proc. mieszkańców Litwy wybiera dostawę do paczkomatów, kiedy średnia europejska to tylko 13 proc. Te tendencje wskazują nam kierunek, w którym powinniśmy rozwijać swoje usługi — właśnie dlatego podjęliśmy decyzję o rekordowej rozbudowie sieci paczkomatów w krajach bałtyckich” — mówi Robertas Vilkaitis, dyrektor generalny DPD w krajach bałtyckich.

Największy rozwój — na Litwie



Na Litwie sieć paczkomatów będzie rozszerzana najbardziej (prawie trzykrotnie) i w połowie 2021 r. osiągnie 235 urządzeń. Jeszcze w tym roku istniejącą sieć paczkomatów planuje się rozbudować podwójnie — do 165 urządzeń. Tym razem uwagę zwróci się nie tylko na wielkie miasta — rozwój obejmuje także regiony, włącznie z unikalnymi miejscami, w których nie ma paczkomatów albo odczuwalny jest ich brak.

Planuje się, że duża część nowych paczkomatów będzie budowana przy centrach handlowych oraz innych stałych miejscach gromadzenia się ludności, ale firma interesuje się nie tylko lokacjami sklepów.

„Dostawa przesyłek za pośrednictwem kuriera pozostaje najpopularniejszym sposobem dostarczania, który obecnie stanowi ponad 70 proc. wszystkich doręczeń, przy którym pracuje codziennie ponad 500 kurierów. Mimo to, od kilku lat obserwujemy stabilny wzrost e-handlu, a także tego, iż zarówno przedsiębiorstwa, jak i klienci prywatni, coraz częściej korzystają z paczkomatów, które nie tylko są szybkim i wygodnym sposobem doręczenia, ale też ekologicznym” — podkreśla Robertas Vilkaitis.

Fenomen paczkomatów w krajach bałtyckich



Według Remigijusa Vilkaitisa, porównując wolumeny e-handlu na Litwie z Europą, pod względem handlu w przestrzeni elektronicznej sięgamy średniej statystycznej, ale pod względem infrastruktury usługowej — pojemności paczkomatów na rynku — jesteśmy wyjątkowi.

„Tutaj możliwie wyróżniamy się swoim północnym charakterem oraz społecznością drobnej przedsiębiorczości i związanymi z tym tradycjami, że mamy mniej potrzeby kontaktu ludzkiego, niż, przykładowo, mieszkańcy krajów bardziej południowych — gdyż, na to wygląda, na Litwie przyjmują się wszystkie dobrze działające rozwiązania, nie wymagające udziału człowieka: paczkomaty, taromaty, kasy samoobsługowe i inne” — mówi dyrektor generalny DPD w krajach bałtyckich.

Badanie przeprowadzone wśród mieszkańców UE na zamówienie „DPDgroup” także wykazało, że ludzie najbardziej cenią sobie wygodę — otrzymywać towar zamówiony przez internet o wybranej godzinie, śledzić drogę przesyłki w czasie rzeczywistym, czy po drodze do pracy lub z niej odebrać przesyłkę z paczkomatu.

„Planujemy pozostać liderami dostarczania przesyłek na Litwie, ale sytuacja kwarantanny, niepewność przyszłości i raptowna zmiana nawyków użytkowników znacznie wpłynęły na dotychczas planowany konsekwentny rozwój. Jeszcze przed kwarantanną proporcja między segmentami klientów końcowych (B2C) oraz biznesowych (B2B) wynosiła 30 i 70 proc., zaś w czasie kwarantanny ta relacja się odwróciła i osiągnęła 60 i 40 proc.. Po zakończeniu kwarantanny ta proporcja nieco zmalała, ale nie mamy wątpliwości, że spowodowane przez COVID-19 zmiany utrwalą się w perspektywie długoterminowej” — dzieli się wnioskami Robertas Vilkaitis.

Dane badania „E-shopper barometer Global report”. To badanie na zamówienie „DPDgroup” przeprowadziła organizacja „Growth from Knowledge”. W maju-lipcu 2019 r. odpowiedzi udzieliło 24 225 respondentów w 21 kraju Europy, na Litwie było 800 respondentów.

Zam. 2222