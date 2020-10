Koronawirus rozprzestrzenia się z coraz większą siłą

W poniedziałek Narodowe Centrum Zdrowia Publicznego poinformowało, że minionej doby na Litwie odnotowano 125 nowych przypadków COVID-19. W sobotę na Litwie padł kolejny rekord liczby zakażeń koronawirusem – zidentyfikowano 205 nowych przypadków. W niedzielę poinformowano o 160 przypadkach zachorowań. W weekend nie zgłoszono żadnych zgonów z powodu COVID-19.

To tylko początek. Będzie jeszcze o wiele więcej zarażonych osób. Teraz mamy bardzo trudny okres. Druga połowa października i listopad to okres, kiedy najwięcej osób choruje na grypę i przeziębienie, a teraz dochodzą zachorowania na koronawirus, ponieważ do tych zakażeń dochodzi przede wszystkim drogą kropelkową – powiedział „Kurierowi Wileńskiemu“ Arvydas Ambrozaitis, specjalista chorób zakaźnych, profesor Uniwersytetu Wileńskiego.

W związku ze wzrostem zakażeń koronawirusem znacznie spadła liczba mieszkańców odwiedzających centra handlowe i korzystających z transportu publicznego. Nie zważając na to, do biur i miejsc pracy udaje się najwięcej mieszkańców od początku kwarantanny.

Średnia tygodniowa liczba mieszkańców udających się do sklepów i obiektów rekreacyjnych spadła do najmniejszego poziomu od początku czerwca. Mieszkańcy korygują swoje przyzwyczajenia i wracają do zakupów za pośrednictwem internetu.

Z kolei w pierwszym tygodniu września liczba pasażerów transportu publicznego spadła o 4,6 proc. w porównaniu do początku roku.

Trudno jest powiedzieć, czy w grudniu i styczniu zachorowalność na COVID-19 spadnie. Wszystko zależy od tego, jaka będzie zima. Jeżeli będzie mroźna, to prawdopodobnie liczba chorych spadnie, ale jeżeli ciepła… Trudno jest dzisiaj coś prognozować. Sytuacja jest naprawdę bardzo poważna – zaznaczył Arvydas Ambrozaitis.

Profesor prognozuje także, że w przyszłości na Litwie wzrośnie liczba zgonów z powodu COVID-19.

Widzimy, że już teraz mamy większą śmiertelność niż w marcu czy innych miesiącach letnich. Wiosną około 20 proc. chorych to były osoby powyżej 70. roku życia, a dzisiaj mamy tylko 4 proc. To dobra wiadomość. Pamiętajmy, że już od 45. roku życia wrodzona odporność zaczyna słabnąć – tłumaczy.

Ambrozaitis zaznaczył, że walka z niewidzialnym wrogiem, czyli wirusem, powinna trwać do momentu wynalezienia skutecznego leku.

Na pewno nie powiem niczego nowego, ale nie zapominajmy wzmacniać swoją odporność. Jeżeli mamy dużą odporność, to nawet jeżeli zachorujemy, to mamy większe szanse, że koronawirus minie nam bezobjawowo lub ze słabymi objawami. Poza tym, najważniejsze jest częste mycie rąk wodą z mydłem intensywnie przez minimum 30 sekund, a także stosowanie specjalnych żeli myjących i środków dezynfekujących, unikanie dotykania twarzy niemytymi rękoma, ograniczenie bliskiego kontaktu z osobami, które są przeziębione lub mają objawy grypy, uczenie wszystkich, że kichamy i kaszlemy wyłącznie w chusteczkę lub w zgięcie łokcia – nigdy w dłoń – radzi Arvydas Ambrozaitis, specjalista chorób zakaźnych, profesor Uniwersytetu Wileńskiego.

Na Litwie potwierdzono 125 nowych przypadków COVID-19, z czego 35 w okręgu kowieńskim, 33 w wileńskim, 28 w szawelskim, 13 w telszańskim, 10 w kłajpedzkim, 3 w olickim oraz 2 w tauroskim.

Okoliczności zarażenia się 55 osób nie są znane. Minionej doby stwierdzono także 5 przypadków wwozowych: po jednym z Estonii, Niemiec i Polski oraz 2 z Wielkiej Brytanii.

Z istniejącymi ogniskami choroby jest związanych 65 przypadków.

W okręgu wileńskim 3 nowe przypadki związane są z ogniskiem w wileńskim Gimnazjum im. Jonasa Basanavičiusa (ogółem 6 przypadków), jeden przypadek związany jest z ogniskiem w Wileńskiej Szkole Demokratycznej (ogółem 4 zachorowania), po jednym przypadku potwierdzono także w biurze policji kryminalnej (ogółem 2 przypadki), w Alfa Steps (ogółem 25 przypadków) oraz ognisku związanym z hokeistami (ogółem 25 zachorowań). Ogółem na Litwie potwierdzono do tej pory 6 248 przypadków COVID-19, nadal choruje 3 330 osób, a 2 793 wyzdrowiało.

Od poniedziałku 12 października izolacja nie jest wymagana dla przybywających z Estonii, Bułgarii, Grecji, Włoch, Norwegii, Niemiec, Wysp Owczych i czternastu innych krajów. Lista krajów najbardziej dotkniętych koronawirusem tworzona jest obecnie w oparciu o nową metodologię – na listę trafiają państwa, w których wskaźnik zachorowalności na COVID-19 w ciągu ostatnich 14 dni jest większy o ponad 10 proc. niż na Litwie, a dla krajów trzecich stosowane są dodatkowe kryteria. Na Litwie wskaźnik zachorowalności, według danych z 9 października, wynosi 55,7 przypadków na 100 tysięcy mieszkańców.

Wśród dodatkowych kryteriów dla krajów trzecich jest m.in. wskaźnik zakresu testowania, odsetek pozytywnych wyników testów, dostępność informacji, wskaźnik hospitalizacji oraz liczba przypadków wwozowych z danego kraju na Litwę. Na odnowionej w piątek liście krajów najbardziej dotkniętych COVID-19 nie ma już Boliwii, Kosowa, Turcji, Filipin, Gwatemali, Jamajki, Kirgizji, Namibii, Surinamu, RPA, Wenezueli, Trynidadu i Tobago, Turks i Caicos, Wysp Dziewiczych.

Izolacja nie jest obowiązkowa po przybyciu na Litwę z sąsiednich państw bałtyckich – Łotwy i Estonii. Polska tymczasem pozostaje na liście krajów dotkniętych COVID-19, ale nadal aktualne są obowiązujące dotychczas wyjątki: osoby przyjeżdżające z Polski nie muszą się izolować, jeśli ich podróż jest związana z pracą, nauką, działalnością rolniczą czy opieką zdrowotną.

Izolacja nie jest obowiązkowa, jeśli lecimy przez kraj dotknięty koronawirusem i nie opuszczamy strefy tranzytowej na lotnisku, czy jeśli przejeżdżamy przez Polskę z kraju nienależącego do państw najbardziej dotkniętych COVID-19, zatrzymując się jedynie wtedy, gdy jest to konieczne (np. tankowanie, kwestie związane z higieną itp.).

Na liście krajów najbardziej dotkniętych koronawirusem oprócz Polski znalazły się także m. in.: Białoruś, Irlandia, Austria, Belgia, Czechy, Dania, Islandia, Hiszpania, Wielka Brytania, USA, Kanada, Chorwacja, Luksemburg, Malta, Holandia, Portugalia, Francja, Rumunia, Rosja, Słowenia, Słowacja, Szwecja, Szwajcaria, Ukraina, Węgry.